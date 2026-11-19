În anul școlar 2025-2026, doar 59,4% dintre elevii navetiști care au cerut suma lunară pentru transport au declarat că au primit-o integral, potrivit raportului Consiliului Național al Elevilor. Aproximativ 22% dintre solicitanții care au răspuns la chestionar au spus că nu au primit nimic, o problemă pentru familiile care așteaptă acești bani.

În Harghita, 37,3% dintre navetiștii care au cerut suma au declarat că au primit-o integral, potrivit Consiliului Județean al Elevilor Harghita. La chestionar au răspuns 909 elevi din județ. Procentul național se referă numai la cei 10.483 de solicitanți, nu la toți cei 16.375 de elevi navetiști care au răspuns la întrebarea despre transport.

Întrebarea din raport a fost „Ai primit suma forfetară pentru transport?”. Dintre toți navetiștii care au răspuns, 38,1% au primit suma integral, 11,9% parțial, 14,1% deloc, iar 36% nu au solicitat-o. Chestionarul nu reprezintă automat toți elevii din țară, deoarece participanții nu au fost aleși ca un eșantion reprezentativ.

Când primește elevul bani și când circulă gratuit

Nu orice elev care face naveta primește bani de la școală. Legea învățământului preuniversitar, în forma modificată în ianuarie 2026, prevede finanțarea transportului public rutier județean și interjudețean prin Ministerul Educației. Operatorul trebuie să elibereze lunar titlul de transport fără să ceară plata de la elev; facturile sunt achitate prin structurile județene de învățământ.

Suma lunară este pentru elevul care învață în altă localitate decât cea de domiciliu și nu are la dispoziție transport public, cursă școlară ori transport asigurat de școală sau de consiliul local. Pentru elevii cazați la internat sau în gazdă există o altă regulă: se decontează, pe baza documentelor de transport, patru călătorii dus-întors pe lună și câte una în perioada fiecărei sărbători legale.

Suma depinde de distanță și de zilele de cursuri

Potrivit normelor de transport aprobate în 2023, consiliul județean stabilește valoarea în lei pe kilometru. Suma pentru un elev se calculează înmulțind această valoare cu distanța parcursă zilnic dus-întors și cu numărul zilelor de cursuri din luna respectivă. Prin urmare, nu există o sumă în lei care să fie aceeași pentru toate familiile.

Școala întocmește lista elevilor și cere banii structurii județene de învățământ până pe data de 5 a fiecărei luni. Finanțarea vine de la Ministerul Educației, iar școala acordă suma cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de sfârșitul lunii, pentru luna următoare.

Raportul pentru 2024-2025 consemna 41% răspunsuri privind primirea integrală a sprijinului pentru transport. Pentru 2025-2026, ponderea este de 38,1% dintre toți navetiștii care au răspuns; cifra de 59,4% din aceeași ediție îi numără doar pe cei care au solicitat suma. Raportul nu stabilește de ce unii elevi au primit mai puțin sau nimic și nici cât au plătit familiile din banii lor.

Unde se depune cererea și unde se reclamă o plată incompletă

Cererea pentru transport se depune în scris la școală, în primele cinci zile lucrătoare de la începutul anului școlar. Ea cuprinde numele și codul numeric personal al elevului, adresa de domiciliu, traseul, distanța în kilometri, operatorul folosit și tipul transportului.

Pentru transportul gratuit, elevul prezintă cardul național de elev, carnetul sau legitimația vizată ori o adeverință de la școală, împreună cu actul de identitate sau copia certificatului de naștere, după caz.

Dacă suma primită este mai mică decât cea cuvenită, familia poate sesiza în scris școala și inspectoratul sau direcția județeană de învățământ. Dacă problema privește eliberarea titlului gratuit de transport, sesizarea poate fi trimisă și operatorului. Ministerul Educației primește, de asemenea, petiții.