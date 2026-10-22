Pregătirea pentru pilotajul civil este o cheltuială de luat în calcul pentru cei care vor să opereze drone agricole. Echipamentul se cumpără separat, iar oferta comercială trebuie evaluată atât după configurație, cât și după pregătirea inclusă. Aplicarea tratamentelor are și o limită juridică: în reportajul publicat la 30 august 2026, reprezentanții Autorității Fitosanitare o considerau interzisă în lipsa reglementării.

Prețul pachetului depinde de acumulatori și generator

Oferta publicată de RIAGRO la 12 octombrie 2026 permite alegerea între o reducere suplimentară de 1.000 EUR și servicii de aceeași valoare, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată (TVA). Prețurile pachetelor conțin deja reducerile comerciale inițiale; beneficiul suplimentar se acordă o singură dată.

Comparația de mai jos folosește exclusiv sume fără TVA, înaintea beneficiului suplimentar și după aplicarea reducerii:

DJI Agras T25P, cu doi acumulatori, fără generator: 10.138,30 EUR înainte de beneficiu și 9.138,30 EUR cu reducerea suplimentară. Configurația are încărcător C8000.

T25P, cu trei acumulatori și generator: 12.902,30 EUR înainte de beneficiu și 11.902,30 EUR după reducere. Pachetul adaugă generatorul KS 10000E și anexele standard.

T50, cu trei acumulatori și generator: 15.524,97 EUR înainte de beneficiu. Calculul orientativ al prețului redus este 15.524,97 EUR minus 1.000 EUR, adică 14.524,97 EUR, înainte de TVA. Sunt incluse încărcătorul C10000, generatorul CGM DUAL15000SP și stația de răcire.

T55, cu trei acumulatori și generator: 15.756,00 EUR înainte de beneficiu și 14.756,00 EUR după reducere. Echiparea cuprinde încărcătorul C7000 și generatorul CGM DUAL15000SP.

T70P, cu trei acumulatori și generator: 20.384,30 EUR înainte de beneficiu și 19.384,30 EUR după reducere. Pachetul include C12000, generator trifazat de 17 kW și stație de răcire.

T100, cu trei acumulatori și generator: 22.515,59 EUR înainte de beneficiu și 21.515,59 EUR după reducere. Configurația cuprinde C12000, generator trifazat de 17 kW, stație de răcire și sistem de pulverizare.

Fiecare pachet cuprinde drona, echipamentul de încărcare, acumulatorii corespunzători configurației, instructajul standard și asistența standard a furnizorului. Accesoriile de alimentare și cele pentru telecomandă diferă în funcție de model.

La alegerea reducerii, TVA se aplică prețului diminuat. Varianta cu servicii păstrează prețul inițial al pachetului, iar beneficiul finanțează pregătirea sau sprijinul suplimentar contractat. Cele două variante nu se cumulează.

Instructajul inclus se separă de pregătirea suplimentară

Instructajul standard pentru DJI Agras durează între 4 și 6 ore. Programul de aprofundare are 20 de ore, distribuite pe două zile și jumătate, cu masă și cazare incluse în pachetul de participare.

Ediția pusă la dispoziție în octombrie 2026 tratează planificarea misiunilor, folosirea modurilor de operare și specificul zborurilor agricole. Programul include întreținerea echipamentului și aplicarea tratamentelor cu un volum ultra-redus de apă. Participanții au posibilitatea să discute cazuri întâlnite pe teren. Oferta individuală precizează sesiunea, câți participanți pot lua parte și condițiile pentru masă și cazare.

Beneficiul comercial poate acoperi acest program sau o combinație de servicii eligibile. Pregătirea de aprofundare a fost opțiunea aleasă de cei mai mulți clienți care au preferat servicii în locul reducerii, potrivit furnizorului.

Asistența agronomică suplimentară privește volumul de apă, parametrii aplicării și particularitățile lucrărilor. Suportul tehnic suplimentar este oferit 24/7 pentru utilizare și mentenanță, în limitele nivelului contractat.

Alte opțiuni sunt pregătirea pentru certificatele de pilot, sprijinul pentru înregistrarea operatorului și a dronei și abonamentul anual la serviciul de corecție RTK. Serviciile sunt evidențiate distinct în oferta comercială, împreună cu valoarea lor. Dacă selecția depășește beneficiul, diferența de plată apare în ofertă.

Monitorizarea culturilor și tratamentele presupun activități diferite

„Pentru un fermier, drona agricolă poate fi unul dintre cele mai importante echipamente care să îl ajute să își monitorizeze culturile și să își optimizeze, totodată, și producția. Drona poate scana în timp real culturile și îi poate arăta fermierului exact unde are probleme cu deficitul de apă, cu bolile sau dăunătorii, de pildă. Și ajungem la o a doua funcție importantă a acestor echipamente: pulverizarea de pesticide. Pot căra între 30 și 100 de litri de substanță pe care o împrăștie țintit pe zonele identificate cu probleme. Asta spre deosebire de utilajele clasice care pulverizează pesticidele pe toată suprafața culturii”, a explicat corespondentul în reportajul publicat la 30 august 2026.

Potrivit Știrile ProTV, drona poate scana culturile în timp real și îi poate arăta fermierului unde există deficit de apă, boli sau dăunători.

Utilizarea corectă a dronei poate reduce costurile de producție. Unii fermieri investesc deja în echipamente și urmează pregătirea pentru pilotaj, iar cererea pentru cursurile de drone civile este în creștere.

„Cei care aplică, foarte interesant, sunt pe segmentul de vârstă de la 18 ani la 60 plus. Observă că e nevoie din ce în ce mai mare de piloți de dronă civilă, din ce în ce mai mult pe piață. Vă dau un exemplu de la unul din colaboratorii asociației noastre care are nevoie de piloți. De astăzi, dacă îl are, îl rezervă pentru anul viitor la tratamente”, a declarat Marcel Ionescu, președintele Asociației pentru Agricultură de Precizie, în același reportaj.

Oferta de servicii trebuie să precizeze lucrarea și livrabilele

Potrivit Waypoint360, pentru a obține o ofertă precisă pentru o misiune, solicitantul trebuie să furnizeze amplasamentul exact, prin adresă sau coordonate. Prețul serviciului depinde de următoarele componente:

Suprafața sau durata lucrării. În agricultură și cartografiere, operatorii pot factura pe hectar; alte misiuni sunt tarifate pe zi, jumătate de zi sau metru liniar, în funcție de activitate.

Echipamentul mobilizat. O dronă standard are un cost de mobilizare mai mic decât una dotată cu cameră termică, echipament de cartografiere specializat sau aplicator agricol.

Autorizațiile necesare. Pentru o zonă restricționată, demersurile administrative și coordonarea cu aerodromul se reflectă în preț.

Prelucrarea datelor și rezultatul predat. O înregistrare video simplă diferă, ca volum de muncă, de un raport termic cu adnotări, localizarea problemelor și clasificarea anomaliilor.

Deplasarea. Kilometrajul și eventuala cazare sunt frecvent facturate separat.

Poziția autorității privește aplicarea tratamentelor

Normele existente interzic pulverizarea aeriană. În reportajul publicat la 30 august 2026, reprezentanții autorității fitosanitare susțineau că utilizarea dronelor pentru tratamente nu era reglementată în România. La momentul relatării, exista însă și problema absenței unei baze legale pentru sancționarea celor care efectuau aceste lucrări.

Un proiect destinat clarificării utilizării echipamentelor de către fermieri trecuse de Senat. Distincția dintre pilotarea dronei și aplicarea substanțelor apărea și în poziția unui reprezentant al fermierilor.

„La noi încă este în dezbatere acest aspect, deci utilizarea dronei este undeva, să zicem, într-o zonă gri, încă nesigură, din punct de vedere al legislației. Drona este folosită și zburată la vedere, este utilizată de către un pilot atestat. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu există probleme care să apară din punct de vedere legal”, a declarat Liviu Ilinca, membru în comisia de avizare substanțe a Clubului Fermierilor Români, în reportajul publicat la 30 august 2026.

Comisia Europeană urmărea modificarea regulilor pentru a permite tratamentele pulverizate cu drone, în condiții controlate și după evaluarea tuturor riscurilor.

Pentru achiziția echipamentului, campania comercială are termen 2 noiembrie 2026 inclusiv și se aplică numai în limita stocurilor. Disponibilitatea modelului și data livrării se confirmă la plasarea comenzii.