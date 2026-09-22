Noua lege a arendei pregătește contracte de minimum cinci ani și renegociere la variații de 25%

Proiectul pregătit de Ministerul Agriculturii pentru noua lege a arendei stabilește o durată minimă de cinci ani pentru contracte și introduce mecanisme distincte pentru fermieri și proprietarii terenurilor, potrivit Agro TV. Forma actuală este aproape de cea care ar urma să ajungă în Parlament.

Pentru fermieri, termenul minim urmărește să ofere predictibilitate în exploatarea terenurilor agricole. Proprietarii ar urma să poată cere renegocierea contractului la o fluctuație de 25% a nivelului arendei sau să își retragă terenul dacă vor să îl lucreze personal.

Termenul de cinci ani înlocuiește varianta discutată pentru șapte ani

Emil Dumitru, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, a explicat în emisiunea „Agricultura la Raport” de la AGRO TV că varianta de șapte ani discutată anterior ar putea ridica din nou probleme juridice. Diferența privește natura dreptului dobândit prin contract.

„Termenul minim nu poate fi de 7 ani, ci doar de 5 ani de zile, ca să considerăm că e un drept de administrare și nu e un drept de dispoziție”, a precizat secretarul de stat. Propunerea privind perioada minimă de cinci ani a fost prezentată de Emil Dumitru și anterior, proiectul fiind construit în ideea de a oferi fermierilor o mai mare stabilitate pentru exploatarea terenurilor, fără a restrânge excesiv drepturile proprietarilor.

Secretarul de stat susține că proiectul a fost construit pentru a răspunde criticilor de neconstituționalitate formulate în trecut de Curtea Constituțională. Durata de cinci ani oferă stabilitate fermierilor fără să restrângă excesiv drepturile proprietarilor asupra terenurilor.

Contractul-tip și registrul electronic ar uniformiza relația dintre părți

Ultimul mecanism, contractul de schimb de folosință între fermieri, ar urma să primească o reglementare proprie.

„Avem un contract de arendă tip, avem un registru electronic al contractelor de arendă, avem și contractul de schimb de folosință, pe care îl reglementăm și pe care absolut toți fermierii îl cer în momentul de față”, a explicat Emil Dumitru la AGRO TV.

Introducerea unei evidențe electronice și a unui model standard de contract era susținută de Emil Dumitru încă din 2024, când vorbea la AGRO TV despre necesitatea unei legi speciale a arendei. Proiectul actual urmărește să stabilească drepturi și obligații în oglindă pentru arendatori, adică proprietarii care dau terenurile în folosință, și arendași, fermierii care le exploatează.

Acest cadru ar uniformiza regulile contractuale și ar oferi fermierilor predictibilitate pe durata exploatării. În același timp, proiectul include condiții prin care proprietarii pot redeschide negocierea sau își pot relua terenurile.

Proprietarul ar putea cere renegocierea la o fluctuație de 25%

Primul mecanism se activează dacă nivelul arendei fluctuează cu 25% față de valorile medii locale, județene și naționale. În această situație, proprietarul ar urma să poată solicita renegocierea contractului.

Emil Dumitru a formulat explicit și condiția aplicată proprietarului: „Inclusiv pentru arendator, dacă fluctuează arenda la nivel mediu local, județean și național cu 25%, să existe un mecanism prin care să renegocieze”.

„Am încercat să fie o lege cât mai echilibrată.”

Emil Dumitru a legat prevederea de obiectivul evitării criticilor de neconstituționalitate.

„Dacă avem un arendator care dorește să-și retragă terenul din arendă și vrea să devină fermier activ și să lucreze dumnealui terenul, să-i dăm posibilitatea asta, tocmai ca să evităm toate criticile de neconstituționalitate”, a explicat Emil Dumitru.

Proiectul mai trece printr-o rundă de discuții înaintea procedurii parlamentare

Forma actuală a proiectului nu a intrat încă în procedura parlamentară. Documentul va trece mai întâi printr-o ultimă rundă de discuții, după care ar urma să fie înaintat Parlamentului.