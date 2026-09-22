Taxele ajung la 47,3% din prețul benzinei în UE. Țările de Jos încasează 1,270 euro pe litru

Taxele au reprezentat în medie 0,976 euro pentru fiecare litru de benzină cumpărat în Uniunea Europeană la 14 septembrie, echivalentul a 47,3% din prețul de la pompă, potrivit Euronews. În șapte state membre, taxele au depășit 1 euro pe litru.

Benzina Euro-super 95 a ajuns la o medie ponderată de 2,063 euro pe litru, cel mai ridicat nivel din seria, potrivit Euronews, care datează din 2005.

Acciza și TVA formează aproape jumătate din prețul final

Taxarea benzinei are două etape principale. Prima este acciza, o sumă fixă pentru fiecare litru, care nu crește automat odată cu prețul petrolului. Unele state adaugă taxe pentru carbon sau alte contribuții.

A doua etapă este taxa pe valoarea adăugată (TVA), aplicată după ce acciza și celelalte taxe au fost incluse în preț. Astfel, șoferii plătesc TVA și pentru acciză. Valoarea TVA depinde de cota stabilită de fiecare stat și de prețul format înaintea aplicării sale.

În a treia săptămână din septembrie, marjele de rafinare, adică diferența dintre costul țițeiului cumpărat și venitul obținut din vânzarea carburanților, au adăugat 0,17 euro la litrul de benzină și 0,41 euro la litrul de motorină în zona euro, potrivit estimărilor experților.

Țările de Jos au cea mai mare taxă pe litrul de benzină

Țările de Jos ocupă primul loc în clasamentul taxelor, cu 1,270 euro pe litru. Suma reprezintă 52% din prețul de 2,434 euro plătit la pompă.

Acciza olandeză pentru benzină este de 844,69 euro pentru 1.000 de litri în 2026, cea mai ridicată din Uniunea Europeană. Peste aceasta se aplică o contribuție de 0,8 cenți pe litru pentru finanțarea stocurilor naționale de petrol.

Danemarca se află pe locul al doilea, cu taxe de 1,230 euro pe litru. Țara are însă cea mai scumpă benzină din UE, la 2,564 euro pe litru, astfel că prețul cel mai mare nu coincide cu taxarea cea mai ridicată.

Accizele daneze însumează 5,36 coroane pe litru înainte de TVA și includ o taxă energetică, una pentru dioxidul de carbon și o contribuție pentru oxizii de azot. Componenta pentru carbon este de 1,86 coroane. TVA-ul de 25%, aplicat unui preț fără această taxă de 1,334 euro, adaugă 0,513 euro pe litru, cea mai mare sumă colectată prin TVA în UE.

Finlanda și Germania taxează și carbonul

Finlanda ocupă poziția a treia, cu taxe de 1,193 euro pe litru. Taxa pentru combustibil ajunge la 0,722 euro și este formată din trei componente: impozitarea conținutului energetic, taxa pentru dioxidul de carbon și o contribuție pentru siguranța aprovizionării.

În ianuarie, autoritățile de la Helsinki au redus valoarea carbonului folosită la calculul taxei pentru dioxidul de carbon de la 62 la 56,8 euro pe tonă. TVA-ul de 25,5% adaugă 0,471 euro pe litru. Cota este a doua cea mai ridicată din UE, după nivelul de 27% aplicat în Ungaria.

Germania este pe locul al patrulea, cu taxe de 1,179 euro pe litru, aproximativ jumătate din suma achitată la pompă. Taxa energetică este de 65,45 cenți pe litru, iar prețul carbonului adaugă aproximativ 0,148 euro. Certificatele pentru emisiile provenite din combustibili fosili sunt licitate din ianuarie într-un interval de 55-65 de euro pe tonă.

TVA-ul german, de 19%, contribuie cu 0,376 euro pe litru. Taxa energetică a fost redusă temporar cu 14,04 cenți în perioada 1 mai-30 iunie, după care a revenit la valoarea integrală.

Grecia are cea mai mare pondere a taxelor dintre primele zece state

Grecia ocupă locul al cincilea, cu taxe de 1,133 euro pe litru. Acestea reprezintă 52,5% din prețul de la pompă, cea mai mare pondere dintre cele zece țări din clasament.

Acciza pentru benzina fără plumb este de 0,70 euro pe litru. O taxă pentru procesarea vamală și o contribuție la un cont special pentru petrol, calculate ca procente din preț, mai adaugă împreună aproximativ 1,5 cenți.

Franța se află pe poziția a șasea, cu 1,052 euro încasați din taxe pentru fiecare litru. Acciza pentru benzină este de 0,690 euro pe litru începând cu 1 martie.

Italia urmează cu taxe de 1,049 euro pe litru, puțin peste jumătate din prețul final de 2,084 euro. Acciza este de 0,673 euro pe litru. Benzina și motorina au aceeași rată din ianuarie, după ce taxa aplicată benzinei a fost redusă cu 4,05 cenți, iar cea pentru motorină a fost majorată cu aceeași sumă. Rata aplicată motorinei a mai fost redusă de mai multe ori începând de la sfârșitul lunii iulie, pentru a tempera creșterea prețului.

Portugalia reduce temporar taxa principală când prețurile cresc

Portugalia este pe locul al optulea, cu taxe de 0,978 euro pe litru. Principala taxă pentru carburanți, ISP, era de 0,432 euro în săptămâna de referință și includea contribuția pentru serviciul rutier, de 8,7 cenți pe litru.

ISP este redusă temporar atunci când prețurile depășesc cu mai mult de 10 cenți nivelurile de la începutul lunii martie. Mecanismul restituie șoferilor venitul suplimentar din TVA obținut de stat odată cu scumpirea. Taxa pentru carbon adaugă 0,159 euro pe litru în 2026, iar TVA-ul de 23% contribuie cu 0,387 euro.

Estonia ocupă locul al nouălea, cu taxe de 0,963 euro pe litru, aproape jumătate din prețul de 1,914 euro. Acciza este de 0,593 euro pe litru, după majorarea taxelor pentru carburanți din mai 2025. În urma scumpirilor din primăvară, autoritățile au renunțat la o nouă creștere planificată pentru mai 2026. Estonia nu aplică altă taxă pentru combustibil, iar TVA-ul de 24% adaugă 0,370 euro.

Letonia încheie clasamentul, cu taxe de 0,960 euro pe litru. Acciza pentru benzina fără plumb a crescut în ianuarie de la 532 la 555 euro pentru 1.000 de litri, echivalentul a 0,555 euro pe litru.

O contribuție separată finanțează stocurile de urgență pe care statele UE trebuie să le păstreze pentru întreruperile de aprovizionare. Nivelul acesteia este de 91,26 euro pentru fiecare tonă de produse petroliere vândute în Letonia, adică puțin sub 7 cenți pe litrul de benzină.

Petrolul Brent a depășit 100 de dolari după perturbarea fluxurilor energetice

Creșterea prețurilor a început la sfârșitul lunii februarie, când războiul cu Iranul a perturbat fluxurile de energie prin strâmtoarea Hormuz. Înaintea războiului, petrolul Brent costa aproximativ 72 de dolari pe baril.

Luni, petrolul Brent pentru livrare în luna următoare se tranzacționa la peste 100 de dolari pe baril. Scumpirea țițeiului și marjele mai mari de rafinare s-au adăugat taxelor aplicate succesiv, în timp ce media benzinei Euro-super 95 din Uniunea Europeană a ajuns la 2,063 euro pe litru.