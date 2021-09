O istorie cu paradisuri fiscale și sancțiuni record. Ce ar trebui să știe șoferii cu polițe RCA la City Insurance

Problemele de la City Insurance sunt istorice, spune, la Europa Liberă, directorul Direcției Generale Asigurări din ASF, Valentin Ionescu, dar șoferii trebuie să știe că pot denunța polițele semnate cu City Insurance și încheia alte polițe. Oricum, daunele vor fi plătite, indiferent de soarta companiei, însă procesul poate dura cu câteva luni mai mult decât în mod obișnuit. Fondul de Garantare face plăți doar după o decizie finală a instanței.

Într-un interviu pentru Europa Liberă, Valentin Ionescu explică cum a ajuns societatea în pragul falimentului, după o istorie de nereguli și sancțiuni, constant atacate în instanță, după un proces prelungit de identificarea a reasiguratorilor din paradisuri fiscale precum Insulele Cayman și Barbados și după sancțiuni record date de ASF. Doar în perioada aprilie 2020 – aprilie 2021, Autoritatea a impus peste 20 de sancțiuni, inclusiv amenzi record de câte 1 milion de lei, pentru membrii din conducerea firmei.

Europa Liberă: City Insurance este unul dintre principalii asigurători din România, cu o cotă de piață de 17%, potrivit societății, la care se estimează că circa 3 milioane de șoferi au asigurări RCA. Care e situația la zi a societății?

Directorul Direcției Generale Asigurări din ASF, Valentin Ionescu: „În momentul de față, ASF a constatat, conform raportării făcute de Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), administrator temporar al City Insurance, că, la data de 06 septembrie – data limită până la care compania trebuia să își restabilească cerința de capital minim (MCR), acest lucru nu se întâmplase. ASF a luat act de această informare și urmează să ia cât de curând, în câteva zile, o decizie”.

Europa Liberă: Care sunt variantele pe care le are în vedere ASF?

Valentin Ionescu: „Dat fiind că societatea nu s-a conformat și dată fiind problema pe care conducerea societății a creat-o prin activitățile ilegale pe care le-au făcut și pe care ASF le-a constatat, în momentul de față, societatea nu mai poate funcționa conform legii, nu îndeplinește criteriile de funcționare conform legii. În cazul în care ASF decide acest lucru, se va face cerere în instanță pentru intrarea în faliment a societății”.

Europa Liberă: Aceasta este doar una din mai multe opțiuni?

Valentin Ionescu: „Analiza nu e finalizată, dar cam toate elementele duc către această variantă. Nu vreau să mă pronunț înaintea Consiliului Autorității”.

Din datele prezentate rezultă că Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. nu deține suficiente active lichide pentru a asigura plata despăgubirilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate, fiind în incapacitate vădită de plată. – ASF

Europa Liberă: Cum s-a ajuns aici? Nu putea fi prevenită situația din timp?

Valentin Ionescu: „Încă de la înființarea ASF, în 2013, această societate a fost sancționată anual. Din diverse motive. Iar sancțiunile au crescut în timp. Practica a fost însă contestarea în instanță a deciziilor de sancționare, de multe ori cu succes, obținând suspendarea deciziilor. Aceste intervenții în instanță au blocat, de exemplu, un act prin care noi impuneam acestei societăți, în 2019, să își mărească capitalul de solvabilitate. Decizia a fost blocată până la începutul anului 2021. Am avut controale periodice, dar și inopinate, am avut amenzi istorice date conducerii – 1 milion de lei pentru fiecare membru al conducerii, 3 milioane de lei pentru societate ca întreg. Cele mai mari sancțiuni date de ASF de la înființare. Societatea a avut de mai multe ori planuri de redresare pe care le-a contestat în instanță. A fost modalitatea de lucru a acestei societăți pentru a ne bloca activitatea”.

Europa Liberă: Dar care era natura problemelor constatate de ASF? De ce era sancționată?

Societatea a ascuns foarte mult timp numărul real al acestor daune și a subestimat rezerva de daună.

Valentin Ionescu: „ASF a constatat foarte multe nereguli de-a lungul timpului. De exemplu, activitățile din afara României: au venit cu documente care atestau că au bani în Elveția la o bancă, bani care ajutau societatea să fie solvabilă. Am constatat în urma unor verificări foarte ample, făcute cu Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) și cu Autoritatea Federală Elvețiană că această societatea avea reasigurarea încheiată în Insulele Cayman, pe de o parte și cu un reasigurator din Insulele Barbados, pe de altă parte. A trebuit să lucrăm cu autoritățile de aici pentru a afla că erau probleme și pe programul de asigurarea. De asemenea, am constatat probleme majore pe Cartea Verde pentru accidentele și daunele produse în afara României. Societatea a ascuns foarte mult timp numărul real al acestor daune și a subestimat rezerva de daună. Dacă dauna medie produsă în afara României era peste 3.000 de euro, în rezervele constatate în ultimele luni de control, societatea înregistra numai cu 200 de euro fiecare dosar pe Carte Verde, ceea ce înseamnă o disimulare a rezervelor societății.”

Europa Liberă: O anchetă bancară în străinătate e un proces complex. În ce măsură a existat sprijinul altor autorități ale statului român, al procurorilor, de exemplu?

Valentin Ionescu: „De la primele suspiciuni, am informat Ministerul Public și alte autorități care sunt în măsură să ancheteze asemenea situații, pentru că ASF are doar atribuții de autorizare, supraveghere, reglementare, mai puțin cele care țin de fraudă, fals în înscrisuri etc. În aceste cazuri informăm autoritățile care se pot ocupa de aceste investigații. Noi am anunțat și am contribuit apoi cu toate informațiile apărute pe parcurs. Autoritatea are pârghiile limitate”.

Europa Liberă: Dar ce posibile infracțiuni ați semnalat?

Societatea a disimulat tot timpul că respectă indicatorii prin diverse mecanisme, cum ar fi cedarea în reasigurare

Valentin Ionescu: „De exemplu, din momentul când am constatat că ei nu aveau legătură cu acea bancă, nu exista acel cont în acea bancă și nu existau nici acei bani, nu sunt eu în măsură să spun că este un fals, dar bănuiesc că asta este, prezentare de documente false, dar instituțiile care au atribuții ar trebui să investigheze, să determine dacă lucrurile au stat așa. De asemenea, societatea a disimulat tot timpul că respectă indicatorii prin diverse mecanisme, cum ar fi cedarea în reasigurare, un mecanism acceptat, dar care nu era întocmai cum spuneau ei și bineînțeles aceste lichidități pe care spuneau că le au în afara țării și nu le aveau. Mai mult, s-au folosit foarte mult de subdimensionarea rezervelor, o problemă foarte gravă în asigurări pentru că dacă nu-ți alcătuiești rezervele corect, riști să nu poți să plătești daunele către cei asigurați, lucru pe care noi l-am constatat pentru că societatea prezenta întârzieri constante la plata daunelor, de multe ori peste un an. Am avut discuții cu ei și ne-am dat seama că este o problemă gravă de lichiditate, deși spuneau că au bani. De aceea s-a luat decizia ca Fondul de Garantare să preia administrarea temporară. Ulterior, la controlul de la sfârșitul de august s-au descoperit și alte deficiențe pe care le analizează în prezent Consiliul ASF.”

Europa Liberă: Cum pot fi prevenite astfel de situații, care se întind, iată, pe parcursul mai multor ani, fără rezolvări din timp. E o problemă a legislației?

Valentin Ionescu: „Se poate lucra, da, la legislație. Noi am trimis chiar o propunere de intervenție pe Directiva europeană Solvency II, privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare. Această Directivă are o abordare pe riscuri. În funcție de riscul pe care și-l asumă, o societate poate poate să-și mărească sau scadă capitalul de solvabilitate sau să cedeze în reasigurare aceste riscuri. City a profitat din plin de aceste prevederi și a cedat în reasigurare peste 90% din ceea ce subscria. Am propus ajustarea Directivei astfel încât asigurările să nu mai fie făcute în Cayman și Barbados, de unde e foarte greu să obții informații.”

Multinaționalele cu încasări de sute de milioane de euro, obligate să-și declare veniturile cumulate pe teritoriul UE

Europa Liberă: Ce soluții vedeți pentru persoanele care au încheiat o asigurare RCA cu City Insurance? Deja service-urile refuza reparațiile și e vorba despre aproape jumătate dintre șoferii din România.

Valentin Ionescu: „Oamenii trebuie să știe că polițele lor sunt valabile și vor fi valabile în continuare dar trebuie să știe și că au opțiunea să denunțe aceste polițe. Pot să-și facă altă poliță, la altă companie. Dacă le păstrează la City, în cazul apariției unei daune după o eventuală retragere a autorizației, încă nu există această decizie, Fondul de Garantare va prelua toate dosarele de daună și va face plățile.

Service-urile își vor primi banii, dar mai târziu. Cu o singură precizare: plățile vor începe doar după o decizie finală a instanței, deci poate dura câteva luni. Apropo de legislație, noi am propus modificarea Legii 213, a înființării Fondului, prin Ordonanță de Urgență, pentru a da posibilitatea Fondului de Garantare să plătească mai repede daunele către asigurații păgubiți din momentul în care ASF constată insolvența și face cererea de faliment către tribunal, nu din momentul final al deciziei instanței cu privire la faliment. S-ar câștiga câteva luni.”

Problemele City Insurance au fost discuta te azi în ședința de Guvern. „Sunt două Ordonanțe de urgență în avizare. Am discutat și astăzi cu Consiliul Concurenței, ar trebui să fie pe masa Guvernului săptămâna viitoare. O Ordonanță se referă la prețurile asigurărilor RCA, iar alta la situația City insurance, daca se ajunge acolo pentru a asigura că nu se ajunge ca oamenii să aibă un claim și să nu poată fi plătit, deci ne asigurăm că se vor putea plăti banii de la Fondul de Garantare„, a declarat miercuri Florin Cîțu, la finalul întâlnirii.