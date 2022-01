Ce impozite vei plăti în 2022 pentru mașina ta și cum se calculează?

Vrei să îți cumperi o mașină de ocazie, dar nu știi ce să alegi, astfel încât să nu fie nevoie să achiți un impozit auto foarte mare an de an? Vrei să știi cum se calculează acest impozit și care este noua valoare a acestuia, luând în considerare că a crescut și mai mult față de 2021? Descoperă informații esențiale de care să ții cont atunci când vei cumpăra o mașină second hand.

Dacă dorești să achiziționezi un nou autoturism second hand, trebuie să afli detalii despre plata impozitului auto, mai ales că acesta va fi achitat anual. De asemenea, nu trebuie să uiți nici de comandarea unui raport VIN care conține istoricul vehiculului la mâna a doua de pe site-ul Automoli.ro. De ce se recomandă să faci acest lucru? În primul rând pentru a avea garanția că vei cumpăra o mașină bună, dar și pentru a minimiza costurile de întreținere și de reparație, ce sunt inevitabile atunci când achiziționezi o mașină uzată.

Ce este impozitul auto și cum se calculează în 2022?

Fiecare proprietar al unui autovehicul înregistrat sau înmatriculat pe teritoriul țării noastre trebuie să achite an de an o anumită taxă, în caz contrar, acesta nu va putea utiliza mașina pe drumurile publice.

Cum se calculează impozitul auto? Este destul de simplu: în funcție de capacitatea cilindrică a motorului mașinii, trebuie achitată o anumită sumă an de an. Tot mai mulți români achită impozitul auto până la sfârșitul lunii ianuarie, dar conform legii, acesta poate fi plătit până la sfârșitul lunii septembrie, în două tranșe egale: una până la sfârșitul lunii martie și cea de-a doua până la sfârșitul primei luni de toamnă.

Încă din anul 2021, toți proprietarii celor cu mașini cu motoare mari au fost obligați să scoată și mai mulți bani din buzunar și, începând cu 1 ianuarie 2022, această sumă a fost majorată cu 2.6% Mai exact, este stabilit un anumit tarif pentru fiecare categorie de vehicule, iar acea valoare se va înmulți cu fiecare grupă de 200 cmc din capacitatea totală sau parte din aceasta.

În acest an, scumpirea este datorată ratei inflației, însă trebuie specificat faptul că pentru mașinile hibride impozitul auto va scădea cu 95%, iar pentru motociclete și mașini cu o capacitate cilindrică mai mică de 1600 cmc, valoarea de achitat va rămâne aceeași, și anume 8 lei pentru fiecare 200 cmc.

Care este valoarea impozitului auto în 2022?

Așa cum a fost menționat și mai sus, valoarea impozitului auto se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a mașinii. Iată care sunt noile taxe ce vor trebui achitate:

pentru motociclete și autoturisme cu o capacitate cilindrică mai mică de 1600 cmc, impozitul auto va fi între 40 și 64 de lei

pentru motociclete și autoturisme cu o capacitate cilindrică între 1600 și 2000 cmc, valoarea taxei va fi între189 și 210 lei

pentru motociclete și autoturisme între 2001 și 2600 cmc, impozitul este între 891 și 1053 lei

pentru motociclete și autoturisme între 2601 și 3000 cmc, se va achita între 2282 și 2445 lei

pentru motociclete și autoturisme cu o capacitate cilindrică de peste 3000 cmc, impozitul va avea o valoare între 5248 și 6560 lei. Unde se achită impozitul auto și ce penalizări există?

Impozitul auto poate fi achitat de către proprietarii de vehicule în mai multe moduri:

personal, la sediul Direcției de taxe și impozite din orașul unde este înmatriculată mașina

online, pe site-ul Ghișeul.ro, acolo unde este necesar un cont de utilizator.

prin ordin bancar

prin mandat la Oficiile poștale

În cazul în care impozitul auto nu este achitat la timp, proprietarii de autovehicule vor fi obligați să plătească penalizări de 0.02% din nivelul dobânzii și 0.01% ca penalizare de întârziere pentru fiecare zi. Penalitățile se vor calcula din prima zi de după expirarea termenului de scadență, până în momentul achitării integrale a impozitului auto datorat.