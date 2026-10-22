Dezvoltatorii PHP au publicat miercuri, 21 octombrie 2026, actualizări urgente pentru două vulnerabilități critice și au cerut tuturor utilizatorilor instalarea imediată, în timp ce instituții și organizații europene au oprit preventiv servicii online.

Pentru operatorii de magazine online și alte servicii digitale, expunerea depinde de versiunea utilizată și de instalarea corecțiilor. Companiile de securitate Calif și Wiz, alături de furnizorul de infrastructură web Cloudflare, indică drept afectate versiunile PHP începând cu 5.4. Site-urile care au primit actualizările sunt protejate.

Andrew Cullen, lector de inteligență artificială și securitate cibernetică la Universitatea din Melbourne, a arătat că PHP este utilizat de peste 70% dintre site-urile din lume. Proporția descrie răspândirea limbajului, nu numărul site-urilor compromise.

Vulnerabilitățile pot permite accesul la parole și modificarea site-urilor

PHP generează paginile pe serverele care găzduiesc site-urile, înainte ca acestea să ajungă în browser. Limbajul este folosit pentru bloguri, magazine online și portaluri guvernamentale, inclusiv în site-uri construite cu WordPress, Drupal, Joomla și Magento. Originile sale sunt la începutul anilor 1990, iar denumirea inițială făcea referire la o pagină personală.

Cele două probleme, denumite împreună PHP2Shell, apar în mecanismul prin care PHP tratează erorile fatale, precum epuizarea memoriei. Fiecare vulnerabilitate a primit 9,2 puncte din 10 pe scala standard de severitate a industriei, ceea ce o încadrează în categoria critică.

Wiz, companie de securitate pentru infrastructura cloud, adică resurse informatice furnizate prin internet, avertizează că problema poate afecta chiar și un site simplu. Defectele se află în PHP însuși, iar exploatarea lor le-ar putea permite atacatorilor să citească din memoria serverului parole și alte informații de autentificare.

Cullen a explicat că un atacator ar putea executa propriul cod pe un site, modificându-l sau determinându-l să divulge informații personale păstrate într-o bază de date.

„Există un risc real pentru infrastructura digitală comună de care depindem cu toții”, a avertizat Cullen.

Inteligența artificială a ajutat la descoperirea problemelor ascunse de peste un deceniu

Cele două vulnerabilități au fost identificate independent, cu ajutorul inteligenței artificiale. Calif, care a lucrat cu OpenAI, a raportat prima problemă la 11 august 2026. Wiz, companie deținută de Google, a raportat a doua problemă la 24 august 2026.

Potrivit Wiz, defectele au rămas neobservate în cod mai mult de zece ani, iar exploatarea lor ar fi fost extrem de complicată pentru un atacator uman. Calif și Wiz au declarat că au coordonat divulgarea informațiilor între ele, cu dezvoltatorii PHP și cu OpenAI.

CJ Moses, șeful securității la Amazon, a anunțat însă că echipa sa detectase o tentativă de exploatare la 17 octombrie 2026, cu patru zile înaintea dezvăluirii publice. Moses a spus că nu era clar cum aflase atacatorul despre vulnerabilități, câtă vreme rapoartele Calif și Wiz erau încă sub embargo. Cercetătorii păstrează de regulă confidențiale detaliile vulnerabilităților până când există remedieri, pentru a limita posibilitatea folosirii lor de către atacatori.

Informațiile au ajuns online marți, 20 octombrie, înainte de disponibilitatea corecțiilor, ceea ce a grăbit publicarea acestora. Specialiștii în securitate se pregăteau pentru un val de intruziuni, pe fondul încercărilor atacatorilor de a exploata sistemele înainte de actualizare.

„Există îngrijorare în comunitatea de securitate cibernetică privind amploarea efectelor, chiar dacă dezvoltatorii PHP au acționat foarte repede pentru a crea corecții”, a adăugat Cullen.

El a subliniat și rolul dublu al inteligenței artificiale: capacitatea mai bună de a găsi probleme poate contribui la remedierea lor, dar poate facilita și descoperirea sau crearea unor vulnerabilități exploatabile.

Opririle preventive afectează administrația, spitalele și serviciile financiare

În Europa, operatorii au restricționat accesul la site-uri pentru a aplica măsuri de protecție:

În Țările de Jos, agenția națională de securitate cibernetică și-a suspendat preventiv propriul site. Au fost oprite și site-urile Portului Rotterdam, portalului guvernamental Overheid.nl, federației naționale de fotbal KNVB, celor mai mari cinci partide politice și mai multor spitale. Premierul Rob Jetten a declarat că urmărește îndeaproape situația.

În Finlanda, Valtori, furnizorul de servicii informatice al statului, a anunțat întreruperea preventivă a serviciilor guvernamentale accesibile prin rețeaua publică.

În Franța, Ministerul de Interne a trecut toate site-urile sale în mentenanță preventivă.

În Belgia, un serviciu public federal și-a retras temporar site-urile din funcțiune, invocând relatări despre atacuri care foloseau vulnerabilitățile PHP. Centrul belgian de securitate cibernetică a precizat însă că nu înregistrase atacuri asupra site-urilor belgiene.

Coreea de Sud a majorat nivelul alertei cibernetice pentru sectorul privat și a activat măsuri de intervenție de urgență. Guvernul a transmis instrucțiuni de securitate către aproximativ 28.000 de companii cu responsabili de securitate a informațiilor înregistrați și către 5.900 de membri ai unei rețele guvernamentale de schimb de informații. Îndrumările au vizat și operatorii infrastructurii critice, firmele de găzduire web și centrele de date.

Internet Archive, biblioteca online, a anunțat o scurtă întrerupere a funcționării pentru gestionarea problemei. Operatorul Wikipedia a oprit unele sisteme până când corecțiile pot fi instalate în siguranță.