Ratele calculate la indicii din 22 octombrie 2026 sunt mai mici decât cele obținute cu dobânzile de acum un an în toate cele patru exemple de credit analizate. Comparația păstrează aceeași marjă bancară; sumele reprezintă simulări, nu ratele efective ale tuturor debitorilor.

Pentru 300.000 de lei împrumutați pe 30 de ani, la IRCC de 5,57% plus o marjă de 2 puncte procentuale, rata lunară orientativă este de 2.112 lei.

ROBOR azi

Dobânda interbancară de referință în lei, ROBOR, a rămas neschimbată la toate cele patru scadențe urmărite. Valorile publicate de Banca Națională a României (BNR) pentru 22 octombrie 2026 și variațiile față de ședința din 21 octombrie sunt:

Scadența de 3 luni: 6,09% pe an; variație de 0,00 puncte procentuale.

Scadența de 6 luni: 6,14% pe an; variație de 0,00 puncte procentuale.

Scadența de 12 luni: 6,20% pe an; variație de 0,00 puncte procentuale.

Scadența de o lună: 6,03% pe an; variație de 0,00 puncte procentuale.

IRCC, indicele din contractele noi

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) aplicabil între 1 octombrie și 31 decembrie 2026 este de 5,57% pe an. Acesta provine din tranzacțiile trimestrului al doilea din 2026, nu din ședința curentă. Nivelul precedent, calculat pentru primul trimestru din 2026, era de 5,56%: creșterea este de 0,01 puncte procentuale.

Cea mai recentă valoare zilnică publicată este cea din 21 octombrie 2026: 5,75%, în scădere cu 0,01 puncte procentuale față de 20 octombrie. În seria ultimelor zece ședințe, indicele zilnic s-a situat între 5,71% și 5,79%. Pentru contracte contează însă valoarea trimestrială.

Cât înseamnă la rată

Potrivit Financiarul, cele patru calcule orientative de mai jos folosesc o marjă bancară de 2 puncte procentuale. Aceasta este doar o ipoteză de lucru: marja efectivă este fixată prin contract și diferă între bănci. Pentru cele două credite noi, adunarea marjei la IRCC conduce la o dobândă anuală de 7,57%.

Pentru 300.000 de lei împrumutați pe 30 de ani, plata lunară rezultată este de 2.112 lei, comparativ cu 2.214 lei la indicele de acum un an. Reducerea indicată este de 102 lei lunar și de 1.222 lei anual. Calculul dobânzii pentru întreaga durată indică 460.335 lei, fără comisioane.

Pentru un împrumut nou de 150.000 de lei, rambursabil în 25 de ani, rata rezultată este de 1.115 lei. Cu IRCC aferent trimestrului al doilea din 2025, aceeași simulare indica 1.164 lei. Diferențele publicate sunt de 48 de lei lunar și 580 de lei anual; dobânda cumulată în calcul este de 184.598 lei, fără comisioane.

Pentru un credit anterior lunii mai 2019, de 200.000 de lei, cu încă 20 de ani de rambursare, referința ROBOR la 3 luni plus marja conduce la 8,09% pe an. Rata este de 1.684 lei, față de 1.723 lei la indicele de acum un an. Reducerea indicată este de 39 de lei lunar și 467 de lei anual. Dobânda cumulată în simulare este de 204.184 lei, fără comisioane.

Pentru un credit vechi de 100.000 de lei, cu 15 ani rămași, dobânda bazată pe ROBOR la 6 luni plus marja ajunge la 8,14% anual. Plata lunară este de 964 de lei, comparativ cu 988 de lei. Diferențele indicate sunt de 24 de lei lunar și 287 de lei anual, iar dobânda cumulată în calcul este de 73.475 lei, fără comisioane.

La exemplul de 150.000 de lei, cele două rate afișate nu corespund reducerii lunare publicate de 48 de lei. Nici diferențele anuale publicate nu coincid întotdeauna cu înmulțirea reducerilor lunare afișate cu 12.

Comisioanele, asigurările și celelalte costuri contractuale se adaugă în practică. Prin urmare, simulările nu reprezintă întreaga sumă datorată lunar pentru orice contract cu aceeași valoare și durată.

Cum a evoluat în ultimele 12 luni

Pentru ROBOR la 3 luni, seria zilnică acoperă 251 de ședințe între 22 octombrie 2025 și 22 octombrie 2026. Față de nivelul de 6,08% din 15 octombrie 2026, creșterea este de 0,01 puncte procentuale. Atât la 22 septembrie, cât și la 24 iulie 2026, indicele era de 5,84%, astfel că avansul față de fiecare reper este de 0,25 puncte procentuale.

Comparația anuală are sens opus: la 22 octombrie 2025, nivelul era de 6,40%, cu 0,31 puncte procentuale peste cel actual. Acea valoare a fost și maximul intervalului de 12 luni; minimul, de 5,74%, a fost înregistrat la 27 februarie 2026.

La scadența de 6 luni, nivelul din 15 octombrie 2026 era identic cu cel actual. Referințele din 22 septembrie și 24 iulie erau ambele de 5,93%, diferența fiind de plus 0,21 puncte procentuale. Față de cele 6,55% din 22 octombrie 2025, scăderea este de 0,41 puncte procentuale. Minimul anual a fost de 5,78%, la 2 martie 2026, iar maximul de 6,56%, la 23 octombrie 2025.

Pentru termenul de 12 luni, indicele din 15 octombrie era de 6,19%, cu 0,01 puncte procentuale sub valoarea actuală. La reperele de 30 și 90 de zile avea 5,98%, ceea ce înseamnă un avans de 0,22 puncte procentuale. Nivelul de 6,77% din 22 octombrie 2025, totodată maximul anual, depășea valoarea actuală cu 0,57 puncte procentuale. Minimul a fost de 5,92%, la 2 martie 2026.

ROBOR la o lună era neschimbat față de 15 octombrie. Comparativ cu cele 5,74% consemnate la ambele repere de 30 și 90 de zile, creșterea este de 0,29 puncte procentuale. Spre deosebire de celelalte trei scadențe, acesta se află peste nivelul anual anterior: 5,95% la 22 octombrie 2025, diferență de plus 0,08 puncte procentuale. Extremele ultimelor 12 luni au fost 5,64%, la 2 martie 2026, și 6,08%, la 5 octombrie 2026.

Istoricul IRCC trimestrial începe, pentru aceste comparații, cu 5,66%, calculat pentru trimestrul al treilea din 2024 și aplicat între 1 ianuarie și 31 martie 2025. A urmat 5,55%, în scădere cu 0,11 puncte procentuale, calculat pentru ultimul trimestru din 2024 și utilizat între 1 aprilie și 30 iunie 2025.

Pentru primul trimestru din 2025, valoarea a rămas la 5,55%, cu variație zero, fiind aplicată între 1 iulie și 30 septembrie 2025. Indicele trimestrului al doilea din 2025 a urcat cu 0,51 puncte procentuale, la 6,06%, și a intrat în contracte între 1 octombrie și 31 decembrie 2025.

Valoarea aferentă trimestrului al treilea din 2025 a coborât cu 0,38 puncte procentuale, la 5,68%, pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026. Pentru trimestrul al patrulea din 2025, indicele a scăzut cu 0,10 puncte procentuale, la 5,58%, aplicabil între 1 aprilie și 30 iunie 2026. Nivelul precedent celui actual a avut o reducere de 0,02 puncte procentuale și s-a aplicat între 1 iulie și 30 septembrie 2026.

Cine plătește după care indice

La identificarea formulei dobânzii contează data acordării și referința înscrisă în contract. Împrumuturile în lei acordate înainte de mai 2019 folosesc, în general, ROBOR pentru 3 sau 6 luni, la care se adaugă marja contractuală.

Pentru creditele noi în lei cu dobândă variabilă acordate consumatorilor începând din mai 2019, referința este IRCC. Acesta a fost introdus prin Ordonanța de urgență 19/2019. În ambele formule, indicele și marja băncii sunt componente distincte ale dobânzii.

Metoda

ROBOR măsoară media dobânzilor la care băncile românești se finanțează reciproc în lei. Reuters îl calculează la ora 11 în zilele lucrătoare, folosind cotațiile băncilor participante. BNR publică valorile pentru termene cuprinse între o zi și 12 luni; fixingul este valoarea stabilită pentru ședința respectivă.

Pentru IRCC zilnic sunt folosite dobânzile tranzacțiilor interbancare, ponderate cu volumele acestora. Valoarea trimestrială rezultă din media aritmetică a indicilor zilnici ai trimestrului de referință. Aplicarea începe în prima zi a celui de-al doilea trimestru care urmează perioadei de calcul, de unde decalajul dintre tranzacții și indicele din contract.

Simulările folosesc formula anuității, adică rambursarea în rate lunare egale. Comparațiile pentru creditele noi utilizează IRCC aferent trimestrului al doilea din 2025; cele pentru creditele vechi folosesc valorile ROBOR din 22 octombrie 2025. Marja rămâne aceeași în ambele variante ale fiecărui exemplu.

Datele complete și actualizate: Dobânzile azi.