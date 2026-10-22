Petrolul Brent a atins 113,21 dolari pe baril joi, 22 octombrie 2026, la ora 08:00, ora coastei de est a Statelor Unite (ET). Cotația a crescut cu 2,47 dolari, respectiv 2,23%, față de cele 110,74 dolari din dimineața precedentă. Față de acum un an, avansul este de 75,54%.

Comparația lunară arată o cotație Brent de 100,64 dolari pe baril cu o lună înainte, față de care nivelul actual este mai mare cu 12,49%. În urmă cu un an, barilul era cotat la 64,49 dolari. Diferența față de prețul de atunci este de aproximativ 49 de dolari.

Scumpirea țițeiului se transmite mai repede decât ieftinirea

Prețul carburantului la pompă include materia primă, rafinarea, distribuția angro, taxele și adaosul benzinăriei. În explicația privind piața americană, țițeiul reprezintă de regulă peste jumătate din prețul carburantului și are astfel cea mai mare influență dintre aceste componente.

Transmiterea variațiilor nu are același ritm în ambele sensuri. Creșterile puternice ale petrolului ajung de obicei rapid în prețul de la pompă, în timp ce reducerile cotațiilor se reflectă mai lent în sumele plătite de consumatori.

Petrolul mai scump poate majora și cheltuielile de transport al mărfurilor. Deplasarea produselor de la ferme și depozite către magazine devine mai costisitoare, ceea ce poate influența prețurile bunurilor de la raft. Energia pentru încălzire și alte utilizări reprezintă un alt canal prin care scumpirea poate afecta cheltuielile curente.

Există și o legătură cu gazele naturale: acolo unde procesele tehnologice permit, unele industrii pot înlocui petrolul cu gaze. O asemenea schimbare poate crește cererea de gaze naturale.

Cotațiile reflectă și așteptările privind oferta viitoare

Raportul dintre ofertă și cerere determină prețul petrolului, dar tranzacțiile includ și așteptările privind evoluția acestora. Temerile de recesiune, războaiele și întreruperile aprovizionării pot produce variații bruște. Deciziile producătorilor și politicile privind exploatarea zăcămintelor influențează, la rândul lor, cantitățile care ar putea ajunge pe piață.

Un exemplu este decizia administrației Trump din 2025 de a face demersuri pentru redeschiderea concesionării exploatării petrolului și gazelor pe peste 1,5 milioane de acri din Coastal Plain, în Arctic National Wildlife Refuge. Măsura a inversat politica administrației Biden de limitare a forajelor petroliere în Arctica.

Prețurile se modifică pe parcursul funcționării piețelor de contracte la termen, unde participanții convin cumpărarea sau vânzarea petrolului pentru o dată viitoare. Cotația se schimbă cât timp aceste contracte sunt tranzacționate.

În Statele Unite, extinderea exploatării petrolului din șisturi, roci care conțin petrol și gaze naturale, poate suplimenta oferta și poate limita amploarea scumpirilor.

Cele două repere urmărite pe piață sunt Brent, cu relevanță globală, și West Texas Intermediate (WTI), reperul principal pentru America de Nord. Brent este folosit pentru o mare parte a țițeiului tranzacționat internațional și pentru urmărirea evoluțiilor istorice. Administrația pentru Informații Energetice din Statele Unite îl utilizează ca referință principală în perspectiva sa energetică anuală.

Episoadele anterioare arată variații în ambele direcții

Evoluția petrolului a inclus atât scumpiri asociate conflictelor și reducerii ofertei, cât și ieftiniri provocate de recesiuni sau de o ofertă prea mare:

La începutul anilor 1970, reducerea exporturilor din Orientul Mijlociu și embargoul asupra Statelor Unite și altor țări, în timpul războiului de Yom Kippur, au provocat primul mare șoc petrolier.

La mijlocul anilor 1980, cererea mai redusă și intrarea unor noi producători au contribuit la scăderea prețurilor.

În 2008, creșterea cererii globale a împins cotațiile în sus, înainte ca acestea să scadă odată cu criza financiară mondială.

În 2020, restricțiile din pandemie au redus puternic cererea, iar petrolul a coborât sub 20 de dolari pe baril.

Rezervele de urgență susțin aprovizionarea pe termen scurt

Statele Unite păstrează o rezervă strategică de țiței pentru situații precum sancțiuni, pagube produse de furtuni severe sau război. Utilizarea ei poate atenua scumpirile provocate de întreruperea ofertei și poate susține industriile esențiale, serviciile de urgență și transportul public. Rolul său este de intervenție imediată, nu de soluție pentru aprovizionarea pe termen lung.