Leul s-a depreciat joi, 22 octombrie 2026, față de cele cinci valute pentru care Banca Națională a României (BNR) a publicat cotații în creștere: euro, dolarul american, francul elvețian, lira sterlină și forintul maghiar. Francul a avut cel mai mare avans zilnic dintre acestea.

Cursurile publicate de banca centrală sunt repere de referință. Băncile și casele de schimb valutar pot practica alte rate la cumpărarea și vânzarea monedelor.

Francul înregistrează cea mai mare diferență față de miercuri

Comparația cu ședința de miercuri, 21 octombrie, arată următoarele modificări:

Euro: 5,3485 lei, după 5,3297 lei în ședința anterioară, cu un avans de 0,0188 lei.

Dolarul american: 4,7640 lei, față de 4,7489 lei, ceea ce reprezintă o creștere de 0,0151 lei.

Francul elvețian: 5,8104 lei, de la 5,7547 lei, cu o diferență de 0,0557 lei.

Lira sterlină: 6,3851 lei, comparativ cu 6,3631 lei, în urcare cu 0,0220 lei.

100 de forinți maghiari: 1,4606 lei, după 1,4576 lei, cu 0,0030 lei peste nivelul precedent.

Forintul rămâne în scădere în comparația cu 16 octombrie

Evoluția zilnică nu se regăsește integral în comparația cu vineri, 16 octombrie. Pe acest interval, patru monede s-au apreciat, în timp ce forintul a scăzut:

Euro a adăugat 0,0117 lei față de cotația de 5,3368 lei de vineri.

Dolarul american a câștigat 0,0210 lei față de nivelul de 4,7430 lei.

Francul elvețian a urcat cu 0,0546 lei comparativ cu valoarea de 5,7558 lei.

Lira sterlină a avansat cu 0,0623 lei față de cotația de 6,3228 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul a coborât cu 0,0089 lei față de valoarea de 1,4695 lei.

Euro se menține sub maximul din octombrie

Minimul euro din 2026 a fost de 5,0914 lei, pe 15 aprilie. Maximul a fost înregistrat pe 6 octombrie, la 5,3527 lei.

Înaintea acestui maxim, euro era cotat la 5,10 lei pe 28 aprilie și la 5,2688 lei pe 6 mai, ziua în care Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzură și a demis Guvernul Bolojan. Libertatea leagă presiunile asupra leului de criza politică și indică precedentul record, de 5,3447 lei, stabilit pe 2 octombrie.

Aurul scade în ziua în care valutele se apreciază

Gramul de aur a fost evaluat joi la 625,6821 lei, cu 3,6731 lei sub cotația anterioară de 629,3552 lei.

Observator News precizează că aurul a coborât la cel mai redus nivel din intervalul început la 1 octombrie 2026, în timp ce francul elvețian a stabilit joi un record.

Cotațiile bancare diferă de reperul publicat de BNR

În comparația pentru 22 octombrie publicată de Kanal D Romania, cea mai ridicată cotație la care o bancă achiziționa euro de la clienți era de 5,2800 lei, la Libra Internet Bank. La vânzarea euro către clienți, cea mai mică valoare indicată era de 5,3900 lei, la CEC Bank.

Pentru dolarul american, aceeași comparație indica CEC Bank atât la cumpărare, cu 4,6800 lei, cât și la vânzare, cu 4,8200 lei.