Pentru titularii de credite și depozite, menținerea dobânzii-cheie la 6,50% pe an reprezintă păstrarea unui reper de politică monetară, nu stabilirea dobânzii din fiecare contract bancar. Distincția contează și pentru economii: facilitatea de depozit a băncii centrale și depozitul unei persoane la o bancă comercială sunt instrumente diferite.

Decizia privește trei dobânzi ale băncii centrale

Joi, 8 octombrie 2026, Consiliul de administrație al BNR (Banca Națională a României) a decis în unanimitate să mențină dobânzile, potrivit agerpres.ro. Nivelurile aprobate au rămas cele de dinainte:

Dobânda-cheie, utilizată în politica monetară: 6,50% anual.

Dobânda aferentă facilității de creditare, denumită Lombard: 7,50% anual.

Dobânda aferentă facilității de depozit: 5,50% anual.

Ultimele două procente aparțin facilităților BNR. Ele trebuie citite separat de dobânzile percepute populației pentru împrumuturi și de randamentele oferite de băncile comerciale pentru economiile atrase. Procentul facilității de depozit nu reprezintă o ofertă adresată deponenților persoane fizice.

Pentru persoanele cu împrumuturi legate de indicii ROBOR sau IRCC, Libertatea estimează că hotărârea BNR va păstra condițiile de creditare în jurul nivelurilor actuale. Și randamentele oferite de băncile comerciale la depozitele la termen în lei ar urma să rămână, în linii mari, la nivelurile actuale, potrivit News.ro, citat de Libertatea. Sunt perspective pentru piață, nu dobânzi stabilite de BNR pentru contractele clienților.

Tot atunci, banca centrală a lăsat nemodificate cerințele privind rezervele minime obligatorii, atât pentru pasivele bancare în lei, cât și pentru cele în valută. Acestea sunt obligații ale instituțiilor de credit.

Stabilitatea prețurilor este obiectivul deciziei de dobândă

Prin hotărârile sale, Consiliul urmărește stabilizarea așteptărilor privind inflația și stabilitatea prețurilor pe termen mediu, în condiții care să susțină o creștere economică durabilă. Aceasta este legătura dintre evaluarea scumpirilor și decizia de politică monetară din octombrie.

Libertatea arată că menținerea dobânzii-cheie la 6,50% semnalează o perioadă de stabilitate pe piața financiară. Pentru clienți, perspectiva este că împrumuturile nu se vor ieftini rapid, dar nici ratele lunare nu ar urma să crească neașteptat. Aceasta nu este o garanție pentru fiecare contract de credit.

Perspectiva pentru decembrie s-a înrăutățit față de prognoza din august

Minuta publicată marți, 20 octombrie 2026, consemnează schimbarea evaluării privind prețurile. Consiliul de administrație al BNR precizează în documentul ședinței din 8 octombrie 2026: „În ceea ce privește evoluțiile macroeconomice viitoare, membrii Consiliului au arătat că, potrivit noilor date și analize, rata anuală a inflației se va plasa pe o traiectorie ascendentă până la finele anului curent, implicit peste valorile din prognoza pe termen mediu din luna august 2026, care anticipa situarea acesteia la 6,1% în decembrie 2026 și descreșterea ei ulterioară până la 2,8% în iunie 2028”.

Reperul pentru iunie 2028 aparține astfel prognozei realizate în august. Evaluarea ulterioară indică o deteriorare a perspectivei apropiate, cu o inflație la finalul lui 2026 peste nivelul anticipat anterior.

Presiunile identificate provin în principal din ofertă, adică din scumpirea energiei și a materiilor prime care intră în producția și furnizarea bunurilor. Despre factorii acestei schimbări, Consiliul explică în minută: „S-a observat că relativa înrăutățire a perspectivei apropiate a inflației are ca determinanți factori/șocuri pe partea ofertei, cu precădere scumpirea combustibililor și energiei și creșterea cotațiilor altor materii prime, inclusiv agroalimentare – în contextul conflictului din Orientul Mijlociu și al secetei severe din acest an -, precum și evoluția cursului de schimb al leului”.

Importurile pot transmite scumpirile materiilor prime

Pentru companiile care cumpără din străinătate, evaluarea BNR identifică un canal concret de transmitere a presiunilor: prețurile produselor intermediare, utilizate în producție, și ale produselor finale importate. Banca centrală discută efecte potențiale, directe și indirecte, asupra economiei românești.

Pe termen scurt, Consiliul apreciază că riscurile favorizează o inflație mai ridicată. Principala incertitudine privește evoluția petrolului și a celorlalte materii prime, pe fondul prelungirii conflictului din Orientul Mijlociu.

Există însă și factori care pot limita presiunile. Rezultatele obținute în 2026 de anumite sectoare ale producției vegetale au implicații favorabile pentru prețurile produselor agroalimentare, potrivit evaluării băncii centrale.

În plus, cererea de consum și cererea totală din economie pot frâna transmiterea costurilor mai mari cu energia și combustibilii către prețurile altor bunuri și servicii. BNR păstrează această nuanță: scumpirea resurselor nu este descrisă ca o majorare uniformă a tuturor prețurilor.

Scăderea din vară a avut explicații distincte

Înaintea acestei revizuiri de perspectivă, inflația anuală coborâse de la 10,42% în iunie 2026 la 6,17% în august. BNR leagă reducerea de epuizarea efectelor directe produse de eliminarea plafonării electricității și de creșterile taxei pe valoarea adăugată și ale accizelor din anul precedent.

Indicatorul de inflație CORE2 ajustat a ajuns în august la 6,2%, comparativ cu 8,3% în iunie. Evoluția a reflectat scumpiri mai lente la alimentele procesate, precum și temperarea ritmului de creștere a prețurilor pentru produsele nealimentare și servicii.

În comunicatul aferent deciziei din octombrie, Consiliul a subliniat și rolul unui ansamblu echilibrat de politici economice. Reformele structurale și utilizarea eficientă a fondurilor europene sunt considerate necesare pentru creșterea potențialului economiei pe termen lung și pentru întărirea capacității acesteia de a face față șocurilor externe.