Consiliul de Administraţie al Electrica (EL) l-a numit pe Costin-Ionuţ Iordache în funcția de director financiar (CFO) provizoriu, începând cu data de 1 aprilie 2026. Schimbarea la vârful companiei vine după plecarea neașteptată a lui Ştefan Frangulea, într-un context marcat de performanțe financiare solide pentru producătorul și distribuitorul de energie.

Plecare surpriză la vârful companiei

Schimbarea lui Ştefan Frangulea, directorul financiar al Electrica, a venit practic peste noapte, fără a se oferi o justificare detaliată. Compania nu a invocat o cauză concretă pentru această decizie. Singura explicație oficială a fost una destul de vagă: „A existat o diferenţă de opinii privind direcţiile strategice”.

Cine este noul director financiar

Noul CFO, Costin-Ionuţ Iordache, vine de la conducerea operatorului aerian național TAROM. Acolo, el a ales anterior să renunţe la mandatul de administrator, gestul său făcând parte dintr-un proces mai amplu de reducere a cheltuielilor. La momentul respectiv, Iordache explica decizia: „TAROM înţelege provocările cu care se confruntă România şi, mai ales, înţelege să se alăture responsabil direcţiilor strategice asumate de Guvernul României referitoare la măsurile de austeritate care pot conduce la o redresare mai rapidă a situaţiei economice generale. Diminuarea numărului de membri ai CA TAROM prin renunţarea la mandate a doi dintre membri şi reducerea numărului – cu proporţia necesară impară – de la 7, la 5 este un minim gest pe care l-am putut face”.

Investiții record și profit în creștere

Dar mișcările de management nu sunt singurele noutăți. Consiliul de Administrație a aprobat și un buget de investiții record pentru 2026, în valoare totală de 1,9 miliarde de lei. Cum se împart banii ăștia, mai exact? Păi, o sumă considerabilă, de 995 de milioane de lei, este direcționată către segmentul de distribuție (operat de DEER), în timp ce peste 600 de milioane de lei sunt alocați pentru dezvoltarea de parcuri de energie verde. În aceeași ședință, au fost reînnoite și mandatele pentru Alexandru Chiriţă (CEO) și Ioana Lambru (director executiv pentru Direcţia de Dezvoltare a Afacerii) pentru o perioadă de patru ani.

Toate aceste vești vin pe un fond extrem de pozitiv pentru companie. Electrica a raportat un profit net preliminar de 1,2 miliarde de lei pentru anul trecut, marcând o creștere spectaculoasă de 159%.

Iar investitorii au simțit asta din plin.

Cum stă Electrica pe Bursă

Rezultatele se reflectă direct în evoluția de pe bursă. Compania este evaluată la 10 miliarde de lei, după ce acțiunile sale s-au apreciat cu nu mai puțin de 130% în ultimul an.