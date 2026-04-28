Acțiunile companiilor de inteligență artificială au înregistrat scăderi masive marți, pe fondul unor informații ce indică o ratare a țintelor de creștere la OpenAI. Zvonurile au amplificat instantaneu temerile legate de sustenabilitatea investițiilor uriașe din acest sector, declanșând un adevărat efect de domino pe bursele internaționale.

Giganții tech, în cădere liberă

Scăderile au fost vizibile imediat în tranzacțiile pre-market. Acțiunile Oracle, companie cu un parteneriat pe cinci ani estimat la 300 de miliarde de dolari cu OpenAI, au pierdut aproximativ 3,3%. Nici producătorii de semiconductori, pilonii infrastructurii AI, nu au scăpat. V-ați gândit vreodată cât de interconectate sunt aceste companii? Ei bine, Nvidia, Broadcom și Advanced Micro Devices au coborât cu procente cuprinse între 2% și 5%, în timp ce Qualcomm a înregistrat un recul de circa 3,5%. Și lista continuă. CoreWeave, o firmă din zona serviciilor cloud cu expunere mare pe inteligență artificială, a scăzut cu aproximativ 3%.

Reacție dură și în Asia

Iar unda de șoc a traversat rapid globul, ajungând pe piețele asiatice. Acolo, SoftBank Group, unul dintre cei mai importanți investitori în OpenAI, a pierdut aproximativ 10% din valoare.

O lovitură grea, nu-i de ici, de colo.

De la ce a pornit totul

Panica pare să fi fost declanșată de un raport care sugerează că managementul OpenAI ar fi devenit îngrijorat în legătură cu ritmul de creștere al companiei. E drept că miza este uriașă. Investițiile necesare pentru dezvoltarea centrelor de date și pentru securizarea capacității de calcul sunt de ordinul zecilor de miliarde de dolari. Orice semn de încetinire a creșterii utilizatorilor sau a veniturilor poate crea panică printre investitori.

Reacția OpenAI: Informații ridicole

Numai că reprezentanții OpenAI au respins categoric aceste informații. Potrivit acestora, strategia privind extinderea capacității de calcul rămâne neschimbată, ba chiar accelerată. Replica oficială a fost tăioasă și nu lasă loc de interpretări.

„Acest lucru este ridicol. Suntem complet aliniaţi în a achiziţiona cât mai multă capacitate de calcul posibil şi lucrăm zilnic împreună în acest sens”, au transmis oficialii companiei.

Toată această agitație vine la scurt timp după ce OpenAI a atras o finanțare record de 122 de miliarde de dolari (la o evaluare amețitoare de 852 de miliarde de dolari), consolidându-și astfel poziția centrală în boom-ul global al inteligenței artificiale, declanșat de lansarea ChatGPT.