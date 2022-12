Adrian Vasilescu: Băncile nu dau credite decât oamenilor înstăriţi, care apoi fac gălăgie că le cresc ratele

În contextul bancar din România, dobânzile sunt mici, iar cei care au luat credite reprezintă ”partea înstărită a societății”, a afirmat Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Naţională a României.

În opinia sa, Adrian Vasilescu a subliniat că în 2020, lună de lună, din ianuarie şi până în decembrie, România a avut constant, în tabloul european al celor 27 de state membre UE, „absolut cea mai bună poziţie”.

„Bulgarii sunt deasupra noastră, cu inflaţie mai mare, ungurii sunt cu inflaţie mai mare, polonezii cu inflaţie mai mare, cehii sunt cu foarte multe procente peste noi. Aşa era şi atunci. În 2020 toate aceste ţări erau peste noi. Şi erau ţările din zona euro care erau sub noi. Adică în deflaţie, ceea ce este ceva mai cumplit decât inflaţia. Toată zona euro în anii în anul 2020 a fost în deflaţie, cu preţuri sub 0. Deci, în ianuarie 2021, când ne-am trezit în inflaţie, România era pe o poziţie foarte puternică şi nu există nicio dovadă care să spună la această oră că am contribuit noi la această inflaţie cu ceva. Inflaţia este globală, este practic din America şi până în Japonia”, a explicat oficialul BNR.

De asemenea, Adrian Vasilescu a afirmat că, la ora actuală, în România cel mai mult se plâng debitorii băncilor, că li scumpeşte rata, dar cei care suportă represiunea financiară a inflaţiei sunt cei cu depozite la bănci.

În contextul bancar, „Din păcate, avem foarte puţine credite în România, la această oră credite active sunt 2,1 milioane, dintre care numai vreo 550.000 sunt credite ipotecare, credite mari, pe case. Între aceste credite ipotecare, o parte sunt cu dobânzi fixe, o altă parte sunt cu IRCC. IRCC-ul e de 4%.

Dobândă foarte mică la această oră. Şi dintre cei 500.000, mai sunt vreo 200.000 care sunt cu credite pe ROBOR.(…) Ei bine, această mică comunitate face cea mai mare gălăgie că li se scumpeşte rata. Păi, dacă rata băncii este 6,75% la această oră şi inflaţia este aproape 15 şi ceva la sută, deci 15,33% inflaţie şi 6,75% rata lor, n-au de ce să strige. Mai ales că ei reprezintă şi partea înstărită a societăţii.

Pentru că ştiţi cum e banca, îţi dă umbrela când e soare şi ţi-o ia când plouă. Pentru că mai departe, dacă vrei credit, banca zice întâi fă soare pe uliţa ta, rezolvă-ţi lucrurile şi pe urmă vii la mine şi-ţi dau credit. Băncile nu dau credite decât oamenilor înstăriţi. Ei bine, tocmai aceşti oameni înstăriţi fac cea mai mare gălăgie în legătură cu scumpirea ratei la credit. Dar în România mai este o categorie în relaţia cu băncile: 11 milioane de persoane au depozite la bănci. Ei sunt cei care suportă represiunea financiară a inflaţiei şi în general, toţi cei care au creditat pe cineva, inclusiv băncile”, a mai spus consilierul BNR, potrivit Agerpres.