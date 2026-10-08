Greenvolt Power a obținut 284 milioane EUR pentru construcția parcului eolian de la Gurbănești, județul Călărași, cu o putere instalată de 253,1 megawați (MW). Proiectul este deja în construcție și ar urma să devină operațional până la sfârșitul anului 2027. Divizia aparține grupului portughez Greenvolt, deținut integral de fondul american de investiții KKR.

Noua finanțare duce la 632 milioane EUR totalul finanțărilor anunțate pentru cele două parcuri ale platformei Wind Rose, potrivit StartupCafe. Pentru celălalt proiect, din județul Ialomița, grupul a obținut în februarie 2026 un pachet de 348 milioane EUR.

Opt instituții finanțează construcția de la Gurbănești

Banii pentru proiectul din Călărași au fost atrași de divizia care dezvoltă la scară mare proiectele eoliene, solare și de stocare a energiei ale grupului. Finanțarea este asigurată de următoarele opt instituții:

UniCredit;

Erste Group Bank;

Banca Comercială Română (BCR);

Siemens Financial Services, prin Siemens Bank;

Société Générale;

BRD;

ING Bank;

Alpha Bank.

La Gurbănești sunt prevăzute 42 de turbine eoliene. Potrivit companiei, parcul se numără printre cele mai mari proiecte eoliene din România.

Proiectul din Ialomița are aceeași putere instalată, de 253,1 MW, și va avea tot 42 de turbine. Împreună, cele două parcuri Wind Rose vor reuni 84 de turbine și o capacitate de aproximativ 506 MW.

În Ialomița, finanțarea parcului a venit de la șase instituții: UniCredit Bank, Erste Group Bank, Raiffeisen Bank, Société Générale, BRD și Siemens Bank.

KKR a susținut accelerarea investițiilor Greenvolt

Fondul american a început preluarea grupului cu origini în Portugalia la sfârșitul anului 2023. Achiziția a 100% din Greenvolt s-a încheiat în noiembrie 2024, iar compania a fost ulterior retrasă de la bursă.

KKR administrează investiții alternative la nivel global, cu activități în investiții în capitalul companiilor, infrastructură, imobiliare și credit.

João Manso Neto, director general (CEO) al Greenvolt Group, spunea în 2026 că programul de investiții al grupului din anul precedent depășise 800 milioane EUR. Potrivit acestuia, investiții de această dimensiune nu ar fi fost posibile fără sprijinul unui acționar de talia KKR.

Grupul operează în 20 de țări din Europa, America de Nord și Asia. Activitățile sale cuprind producția de energie din biomasă, dezvoltarea proiectelor regenerabile de mari dimensiuni și soluțiile de producție a energiei instalate direct la clienți.

Portofoliul din România include și energie solară și baterii

Cele mai recente date comunicate de companie indică următoarele capacități în portofoliul românesc de proiecte de mari dimensiuni:

Proiecte eoliene cu o capacitate de 707 MW;

Proiecte solare care însumează 58 MW;

Baterii pentru stocarea energiei, cu o capacitate de 209 MW.

„România este o piață importantă pentru Greenvolt, unde vedem un potențial solid pe termen lung, iar investiția noastră din țară reflectă acest lucru. Energia eoliană a reprezentat una dintre direcțiile noastre prioritare, însă prezența noastră acoperă diverse tehnologii și segmente de afaceri”, a declarat Manso Neto.

În România funcționează și Greenvolt Next, divizia care oferă companiilor soluții pentru producerea energiei regenerabile la locul de consum.

Proiectele Greenvolt Power din energie eoliană, solară și stocare însumează, la nivel internațional, 12,7 gigawați (GW). Aproximativ 6 GW din acest portofoliu sunt pregătiți pentru construcție ori au fost deja vânduți.

Vânzarea către ENGIE depinde de intrarea în exploatare

Modelul de afaceri al Greenvolt include dezvoltarea și construcția de active regenerabile pentru vânzarea ulterioară către investitori sau companii energetice. În decembrie 2025, grupul a semnat acordul de vânzare a parcului din Ialomița către ENGIE România. Proiectul era deja în construcție la anunțarea tranzacției.

Greenvolt Power rămâne responsabilă pentru construcție și punerea în funcțiune. Finalizarea tranzacției cu ENGIE România este condiționată de intrarea parcului în exploatare comercială, estimată pentru 2027.