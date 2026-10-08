Rompetrol Rafinare a anunțat joi, 8 octombrie 2026, lansarea unui proiect de aproximativ 44 de milioane de lei pentru o centrală fotovoltaică la rafinăria Petromidia. Instalația va avea o putere de 9,4 megawați (MW), iar energia produsă va fi utilizată integral în activitatea rafinăriei.

Aproximativ 14 milioane de lei din valoarea investiției reprezintă finanțare nerambursabilă prin Fondul pentru Modernizare, potrivit News.ro. Contribuția Rompetrol Rafinare va fi de 30 de milioane de lei, conform comunicatului companiei preluat de ZF.ro.

Producția estimată va fi destinată consumului propriu

Centrala ar urma să furnizeze anual peste 9.800 de megawați-oră (MWh) de energie regenerabilă. Producția estimată echivalează cu necesarul anual al aproximativ 4.900 de gospodării, la un consum mediu estimat de 2.000 de kilowați-oră (kWh) pe locuință, relatează Mediafax.

Rompetrol Rafinare estimează și o reducere anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră de aproximativ 6.024 de tone de dioxid de carbon (CO₂), potrivit Forbes Romania. Proiectul va crește ponderea energiei regenerabile folosite de rafinărie.

Investiția face parte din strategia de decarbonizare, adică de reducere a emisiilor de carbon, a Grupului KMG International. Strategia urmărește diminuarea impactului asupra mediului, creșterea eficienței energetice, optimizarea proceselor tehnologice și consolidarea independenței energetice a platformelor industriale.

Indicele de Intensitate Energetică al Petromidia a scăzut

Pe platforma Petromidia funcționează deja o centrală de cogenerare, care produce energie electrică și abur tehnologic. Intrată în operare comercială la sfârșitul anului 2025, aceasta are o capacitate instalată de aproximativ 80 MW și asigură necesarul rafinăriei, contribuind la utilizarea mai eficientă a energiei.

În prima jumătate a anului 2026, rafinăria a înregistrat următorii indicatori operaționali:

Capacitatea de rafinare a fost utilizată în proporție de 98,11%.

Pentru produsele albe, randamentul a fost de 86,54%.

Indicele de Intensitate Energetică (EII) arată cât de eficient este consumată energia în procesul de rafinare. Indicatorul a ajuns la 92 de puncte, cu 0,4 puncte mai puțin decât în aceeași perioadă a anului precedent. Este cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată de rafinărie.

Rompetrol dezvoltă producția solară și la Vega

Compania a anunțat recent și începerea unui proiect la rafinăria Vega Ploiești, care include o centrală fotovoltaică de 4,8 MW și un sistem de stocare a energiei cu o capacitate de aproximativ 9 MWh.

Producția anuală estimată la Vega depășește 6.200 MWh și reprezintă aproximativ două treimi din consumul anual de energie electrică al rafinăriei. Întreaga cantitate va fi folosită pentru consumul propriu.

Petromidia este principalul activ al KMG International și contribuie la aprovizionarea cu carburanți a României și a piețelor din regiune. Grupul, controlat de compania națională de petrol și gaze KazMunayGas din Kazahstan, deține direct și indirect 54,63% din Rompetrol Rafinare. Statul român, prin Ministerul Energiei, are o participație de 44,7%.

Proiectul fotovoltaic de la Petromidia trebuie implementat până la 31 decembrie 2028, termen stabilit pentru apelul de finanțare.