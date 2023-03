Anul 2022 a fost cel mai bun an pentru managerii de fonduri active de acțiuni din SUA

După un deceniu sterp dominat de acțiuni de tehnologie cu bule, de tipărirea de bani fără succes, bla bla bla, anul trecut a fost un mediu neobișnuit de fertil pentru cei care caută acțiuni în SUA.

Este adevărat că dispersia dintre acțiunile S&P 500 a atins anul trecut cel mai înalt nivel din 2009.

Acțiunile mari au subperformat acțiunilor mai mici, iar majoritatea componentelor S&P 500 au depășit de fapt performanța indicelui – aproape o treime l-au depășit cu mai mult de 20 de procente.

Și totuși …

Aceste diagrame provin din marea rundă anuală a S&P, ponderată cu activele ponderate cu prejudecăți de supraviețuire corectate de S&P, care prezintă modul în care fondurile de investiții active se descurcă față de indicii lor de referință.

S-ar putea alege ca 2022 să fie cel mai bun an pentru managerii de fonduri active de acțiuni din SUA din ultimii zece ani, aproape jumătate dintre ei reușind să depășească performanța pieței bursiere. Ați putea chiar să susțineți cazul prin evidențierea modului în care majoritatea fondurilor cu capitalizare mică și-au depășit indicii de referință (dacă ignorați un an absolut șocant pentru managerii de creștere cu capitalizare mică).

Sau ați putea pur și simplu să vă uitați la datele privind performanța pe termen lung – mai puțin de 7 % din fondurile active de acțiuni din SUA au depășit piața în ultimul deceniu – și să vă dați seama că capriciile rezultatelor de la un an la altul nu modifică problemele fundamentale ale gestionării active.

Chiar dacă managerii activi ar fi reușit să marcheze un an excelent care să bată piața (în medie), acest lucru nu ar fi schimbat nimic. Dar având în vedere cât de mulți oameni au bătut câmpii despre cum managementul activ „își va dovedi valoarea” atunci când băncile centrale „vor înceta să mai tipărească bani” și „vor suprima volatilitatea” etc. etc., este destul de grăitor.

Ponderat în funcție de active, acționarul mediu din SUA a pierdut 21% anul trecut, în comparație cu scăderea de 18% a S&P Composite 1500. În cazul fondurilor cu capitalizare mică, pierderea ponderată în funcție de active a fost de 21%, față de o scădere de 16% pentru indicele S&P cu capitalizare mică.

Situația a fost similară la nivel internațional, fondul global mediu pierzând 22 de procente, comparativ cu scăderea de 17 procente a pieței. Toate acestea în ceea ce ar fi trebuit să fie un mediu îmbunătățit pentru managementul activ.

Fondurile de obligațiuni, care aparent au o perioadă mai ușoară de depășire a performanțelor în general (și cu siguranță au avut piețe agitate pentru a-și dovedi valoarea), de asemenea, în cea mai mare parte au împuținat locul. După cum a spus Morningstar propriul său raport activ-vs-passiv la sfârșitul lunii trecute:

Performanța brutală a pieței în 2022 a reaprins narațiunea că fondurile active pot naviga mai bine prin turbulențele pieței decât colegii pasivi. În ciuda unei creșteri a ratelor de succes ale selecționerilor de acțiuni din SUA, cele mai recente dovezi demontează încă o dată aceste afirmații. Așa cum a spus Warren Buffett, „doar atunci când fluxul se retrage, descoperi cine a înotat gol”. În 2022, s-a dovedit că fondurile active de obligațiuni și cele imobiliare au fost surprinse înotând goale.

Acest lucru nu se datorează faptului că managerii activi sunt leneși sau proști. Este pentru că sunt din ce în ce mai inteligenți și mai harnici că piețele sunt atât de greu de bătut în mod constant. În același timp, distorsiunea distributivă a randamentelor pieței de acțiuni este incredibilă. Principala problemă este că taxele ridicate reprezintă un obstacol mare de trecut.

Cu toate acestea, nu există nimic mai rezistent la date decât previziunile conform cărora ANUL VIITOR va fi cel în care managementul activ își va pune în sfârșit în scenă revenirea.

Sursa – www.ft.com