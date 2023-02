Bentley renunță treptat la motorul cu 12 cilindri, în timp ce trecerea la motorul electric ia amploare

Compania Bentley va înceta producția motorului său emblematic cu 12 cilindri în trecerea la electrificare, devenind primul dintre mărcile de mașini de lux care renunță la tehnologia considerată apogeul ingineriei în era combustiei.

Motorul cu 12 cilindri, mult mai mare decât cele trei sau patru standard din majoritatea mașinilor pe benzină și mai mare decât motoarele V8 obișnuite la mașinile de înaltă performanță, a oferit modelelor Bentley puterea lor caracteristică fără efort.

Ultimul lot al motorului actual, lansat pentru prima dată în 2003, cu peste 100.000 de exemplare fabricate, va ieși de pe linia de producție în aprilie 2024, subliniind ritmul tot mai accelerat al trecerii la electricitate.

Rivalii Bentley, inclusiv Rolls-Royce și Ferrari, încă mai au în plan să ofere tehnologia timp de câțiva ani, în timp ce plănuiesc să lanseze modele electrice, în timp ce vârful de vârf al industriei trasează un curs spre decarbonizare.

Mărcile de mașini de lux au fost, în general, mai lente în introducerea modelelor cu baterii, deoarece clienții își pot permite adesea mai multe mașini și nu doresc să facă compromisuri în ceea ce privește autonomia.

Cu toate acestea, Bentley își propune să preia conducerea în rândul numelor de lux consacrate pentru a oferi alternative mai ecologice, chiar dacă clienții actuali bine cotați își pot permite în continuare modele care folosesc motoare mai mari.

„A sosit momentul să retragem acest sistem de propulsie devenit iconic, pe măsură ce facem pași înainte spre electrificare”, a declarat Adrian Hallmark, directorul executiv al Bentley.

Trecerea la electrificare „înseamnă să facem schimbări în fiecare domeniu al Bentley Motors”, a adăugat el.

Deși se pregătește să vândă primul său model electric în cursul acestui an, Rolls-Royce oferă doar motoare pe benzină cu 12 cilindri în gama sa.

Ferrari are câteva motoare V8 și V6 mai mici, dar încă potrivește motorul mai mare în modelele emblematice, cum ar fi Purosangue.

Bentley a declarat că va produce primul său model electric cu baterii în 2026, la un an după modelele cu baterii promise de Ferrari și Aston Martin. Rolls-Royce are un singur model electric, Spectre, care urmează să fie livrat la sfârșitul acestui an.

Bentley plănuiește să își electrifice întreaga gamă până la începutul deceniului următor, cu scopul de a-și reduce emisiile medii la zero.

Aproximativ 30 de angajați care construiesc manual și testează motorul W12, care este numit după forma sa, vor fi recalificați și redistribuiți în cadrul companiei.

Grupul britanic plănuiește o serie limitată de modele Batur, care vor găzdui motorul. De asemenea, va oferi un număr mic de modele actuale cu motorul înainte de data de eliminare treptată, de asemenea.

Marca, care este deținută de Volkswagen, va vinde în continuare mașini cu motoare V8 și V6 și va oferi modele hibride pe toate mașinile viitoare începând de anul viitor.

Bentley a declarat că cererea pentru versiunile hibride ale modelelor sale Bentayga și Flying Spur „depășește deja așteptările”.

Acesta a adăugat că îmbunătățirile constante aduse modelului W12 au făcut ca puterea să fie cu 37% mai mare decât în urmă cu două decenii, în timp ce emisiile sunt cu 25% mai mici.

Sursa – www.ft.com