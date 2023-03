Cât ați plăti pentru o casă durabilă?

Pe o străduță din estul Londrei, pe un vechi sit industrial ușor, o nouă terasă de locuințe promite un stil de viață „pozitiv pentru planetă”. Cele 10 proprietăți din The Arbour, cu prețuri cuprinse între 950.000 și 1,5 milioane de lire sterline, sunt concepute pentru a fi negative din punct de vedere al emisiilor de carbon, pozitive din punct de vedere energetic și fără deșeuri.

Prin faptul că sunt carbon negative, aceste locuințe fac un pas înainte de a fi neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon sau net zero. Construite din materiale reciclate – inclusiv fundații formate din cărămizi și blocuri de la vechile clădiri care se aflau pe amplasament și cabine de duș realizate din vase de iaurt reciclate – ele ar trebui să absoarbă mai mult carbon din atmosferă decât produc, atât în timpul construcției, cât și din prima zi a ciclului lor de viață. Chiar și emisiile de carbon generate de transportul materialelor au fost incluse în ecuație.

Rezidenții nu ar trebui să aibă facturi de energie în primii cinci ani, datorită faptului că clădirile vor genera mai multă energie decât au nevoie, prin surse regenerabile. Iar zero deșeuri înseamnă că nu vor fi aruncate la groapa de gunoi în timpul construcției. Apoi, depinde de rezidenți să continue, „folosind coșuri de compostare, împrumutând obiecte precum biciclete sau cărucioare de la Centrul nostru de partajare”, spune Josh Gordon, co-fondator al dezvoltatorilor GS8 din The Arbour.

Clădirile au reprezentat 37% din emisiile globale de carbon în 2021, potrivit Programului ONU pentru Mediu – cu clădirile rezidențiale responsabile pentru 20% din acestea, din cauza unei combinații de funcționare zilnică și a carbonului încorporat în procesul de construcție. Soluțiile utilizate de alte industrii, cum ar fi compensarea emisiilor prin plantarea de copaci sau sechestrarea carbonului, sunt prea lente pentru a contracara impactul construcției de noi locuințe, spune Gordon. „Va dura zeci de ani pentru a avea un efect și trebuie să creăm acum clădiri cu emisii negative de carbon”.

The Arbour, în estul Londrei, unde unitățile costă între 950.000 și 1,5 milioane de lire sterline

Chiar și a fi net zero – ceea ce, conform definiției ONU, înseamnă reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cât mai aproape de zero și reabsorbția diferenței din atmosferă – „nu mai este suficient pentru a echilibra cantitatea tot mai mare de carbon pe care o emite populația mondială în creștere și pentru a limita încălzirea globală la o creștere de maximum 2C”, spune Kent Jackson, partener la studioul de arhitectură SOM. Răspunsul său se află în Urban Sequoia, un proiect pentru clădiri înalte care s-ar comporta ca niște copaci, absorbind carbonul și purificând aerul.

Printre cei care simt nevoia de a merge dincolo de zero net cu noile construcții se numără Jonathan Smales, fost director general al Greenpeace UK, care a co-fondat dezvoltatorul Human Nature. Acesta transformă un vechi sit industrial de pe malul râului din East Sussex în The Phoenix, cu 700 de locuințe din lemn și cânepă alimentate cu energie regenerabilă, care vor stoca carbonul. Smales speră ca proiectul să încurajeze schimbarea comportamentală a locuitorilor: „mersul pe bicicletă și pe jos, compostarea, reciclarea și încurajarea unei culturi a schimbului și a parteneriatului cu fermele regenerative locale”.

Termenii ecologici sunt utilizați pe scară largă în marketingul imobiliar în aceste zile, iar cumpărătorii ar fi iertați dacă ar fi confuzi. Carbon-neutru și net zero sunt în mare parte interschimbabile. (Locuințele certificate Passivhaus urmăresc să atingă și ele un consum de energie aproape de zero). Cu toate acestea, zero emisii de carbon este diferit; este atunci când nu se produc deloc emisii de carbon – prin utilizarea energiei eoliene sau solare, de exemplu, deși se poate spune că nicio tehnologie nu este în întregime zero emisii de carbon, deoarece acestea încă emit carbon în timpul instalării lor.

Stațiunea și reședințele Elounda Hills, Creta

Oricât de lăudabile ar fi inițiativele ecologice ale dezvoltatorilor, acestea au fost „destul de amestecate”, spune Charlie McCurdy, economist la Resolution Foundation, un think-tank. „În schimb, marile schimbări sunt impulsionate de morcovi politici sau de bastoane de reglementare. Chiar și cu cele mai bune eforturi ale industriei imobiliare, este foarte puțin probabil ca acestea să fie capabile să atingă amploarea și ritmul de schimbare necesar fără investiții și intervenții guvernamentale semnificative.”

Ben Ridley, director la Architecture for London, spune că cumpărătorii nu trebuie să se împotmolească în detalii semantice. „Faptul că un proiect este net zero sau certificat Passivhaus poate că nu este relevant. Nu ar fi prea multe de ales între ele. Ambele standarde sunt foarte provocatoare și foarte lăudabile, dacă se poate demonstra că au fost atinse.”

Dar, în timp ce vinovăția față de mediu și creșterea costurilor energetice alimentează interesul cumpărătorilor pentru un stil de viață sustenabil, sunt aceștia pregătiți să plătească o primă pentru aceasta?

Dintre persoanele cu valoare netă ridicată intervievate recent de Knight Frank, 82% au declarat că, pentru o viitoare achiziție de locuință, eficiența energetică ar fi un considerent mai important decât a fost cu un an înainte. Optsprezece la sută dintre respondenți au declarat că sunt pregătiți să plătească mai mult pentru o „casă mai ecologică”.

O reprezentare a Pirelli 39, în Milano

Pe piața medie, cumpărătorii sunt dispuși să plătească un preț mai mare „în cazul în care dezvoltatorii pot demonstra că prețul inițial de achiziție poate reduce în timp costurile de funcționare, cum ar fi facturile la utilități”, spune Matt Barrington, directorul din Londra al consultantului global în construcții MGAC.

Pentru proprietarii de locuințe înstărite, imaginea de sustenabilitate contează.

„Două treimi dintre cumpărătorii noștri spun că este important ca viitoarea lor casă să fie ecologică”, spune Keir Waddell, șeful departamentului de vânzări de case noi al Strutt & Parker. „Caracteristicile sustenabile au un anumit cachet în partea superioară a pieței.” Pentru cei super-bogați, astfel de caracteristici pot veni cu o notă de bling-bling, cum ar fi Tesla Powerwall, o baterie reîncărcabilă pe care dezvoltatorul Octagon Bespoke a instalat-o într-o casă nouă de 8 milioane de lire sterline în nordul Londrei.

În întreaga lume, noile cartiere urbane experimentează modalități de a satisface această cerere în schimbare. Cartierul Porto Nuova din Milano a devenit casa a 36 de clădiri certificate LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, un punct de referință global pentru sustenabilitate) de la finalizarea Bosco Verticale, două turnuri rezidențiale învelite în vegetație.

Acestea au inspirat proiecte similare de la Sydney la Taipei, iar muguri verzi apar și în Milano, cu Pirelli 39. Acesta va implica transformarea unui turn din anii 1950 pentru a încorpora 1.700 mp de pereți verzi care vor absorbi aproximativ 14 tone de dioxid de carbon și vor produce până la nouă tone de oxigen pe an.

Interiorul unei unități Martinhal Residence, Lisabona © Antonio Azevedo/Martinhal

„Înainte, deciziile de cumpărare erau determinate de locație, de oferta de stil de viață și de design. Acum, mulți dintre acești factori sunt subliniați de considerente de mediu”, spune Chitra Stern, director executiv și fondator al Martinhal Resorts and Residences din Portugalia. Pe malul râului Lisabona, pe amplasamentul Expo 98, Parque das Nações, noile Martinhal Residences ale companiei sale folosesc verdeața pentru a îmbunătăți performanța termică a clădirii, pentru a o proteja de căldură, pentru a reduce consumul de energie și pentru a diminua emisiile de CO₂ și poluarea fonică. Apartamentele costă de la 2,1 milioane de euro.

În SUA, cumpărătorii și dezvoltatorii jonglează cu preocupările legate de mediu și cu costurile mai mari ale luxului sustenabil. În New York, „în clădirile de închiriat se observă mai multe inițiative ecologice decât pe piața de vânzări, deoarece dezvoltatorul este proprietarul, deci are un interes direct în menținerea costurilor de funcționare la un nivel scăzut”, spune John Gomes, co-fondator al agenției imobiliare Eklund Gomes, cu sediul în New York. Pe piața vânzărilor, dezvoltatorii sunt mai puțin convinși, spune el. „Timpul înseamnă bani, iar obținerea certificării Green Property Certification din New York este un proces de lungă durată.”

Doar 24 de clădiri din cele 46.486 din Manhattan au această certificare.

Una dintre ele este The Emerson din West Chelsea, construită în 2020 și considerată una dintre cele mai sustenabile clădiri din cartier. Prețul mediu de vânzare al celor opt apartamente ale sale a fost de 6,3 milioane de dolari, potrivit Streeteasy.com, o medie de 2.214 dolari pe metru pătrat, în comparație cu media din West Chelsea de 2.269 dolari pe metru pătrat. „Proprietățile nu s-au vândut la un preț mai mare, iar aici este enigma pentru dezvoltatori”, spune Gomes. „S-ar putea să existe economii extraordinare pentru proprietari în cele din urmă, dar dezvoltatorilor nu le pasă de asta”.

Această tensiune între costuri și conștiință este în joc și pe coasta de vest. „Los Angeles nu este perceput ca un oraș verde – smogul, traficul – iar cumpărătorii nu vor arunca bani pe o proprietate doar pentru că este verde, așa că dezvoltatorii nu au simțit că merită să cheltuiască bani pe caracteristici durabile”, spune Fredrik Eklund, cofondatorul Eklund Gomes, cu sediul în Los Angeles. Dar, adaugă el, există o schimbare lentă „deoarece oamenii se simt foarte vinovați de încălzirea globală și de vremea extremă”.

Casa Octagon Bespoke de 8 milioane de lire sterline din nordul Londrei © Mike Manning

Unii cumpărători caută să își pregătească locuințele pentru viitor. Branden Williams, un fost actor de la Hollywood devenit dezvoltator rezidențial, spune că clienții săi cer sisteme de apă cu osmoză inversă, „pentru ca, în caz de urgență, să poată elimina clorul și să bea apa din piscină”.

Înapoi în Londra, printre dezvoltările care vizează cumpărătorii cu preocupări ecologice se numără The Zero SW20, ale cărui 35 de apartamente (de la 500.000 de lire sterline) au statut de zero emisii de carbon și eficiență energetică de clasa A, și Brent Cross Town al Related Argent – un nou cartier de 180 de acri care își propune să fie net zero până în 2030.

Parte a companiei care a petrecut 20 de ani transformând situl King’s Cross de 67 de acri într-un cartier neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon (cu o combinație de energie regenerabilă, clădiri eficiente din punct de vedere energetic și compensarea emisiilor de carbon), planurile Related Argent pentru Brent Cross includ o rețea de încălzire urbană la fața locului care furnizează locuințelor căldură și apă caldă cu emisii reduse de carbon de la pompe de căldură cu sursă de aer.

În domeniul închirierilor se văd mai multe inițiative ecologice decât pe piața vânzărilor, deoarece dezvoltatorii sunt interesați să mențină costurile de funcționare la un nivel scăzut

Nu doar orașele încearcă să găsească soluții ecologice.

Fiind o insulă, Creta se confruntă cu „complexitatea provocatoare a lanțului de aprovizionare”, spune Stephan Clambaneva, consultant în domeniul sustenabilității pentru complexul Elounda Hills și pentru reședințe. Dezvoltatorul stațiunii, Mirum Group, evaluează mixul de energie regenerabilă din Creta, care include energia solară, eoliană și a valurilor, pentru a găsi soluții care pot fi copiate de alte insule grecești. „Carbonul neutru ar trebui să fie un lucru normal”, spune el, alături de „economisirea apei, evitarea materialelor plastice și plantarea de copaci”.

Nimic din toate acestea nu trebuie să fie o iluzie. Tehnologia și materialele necesare pentru locuințe mai ecologice există deja, spune Kent Jackson de la SOM. „Provocarea constă în găsirea unor modalități mai inovatoare de a construi, împingând limitele materialelor care sechestrează carbonul, cum ar fi lemnul și betonul de cânepă, și dezvoltând sisteme cum ar fi captarea directă a aerului.” Dar el adaugă: „Răspunsul mai simplu ar fi să construim mai puțin – să densificăm orașele existente și să reutilizăm clădirile existente.”

Într-o epocă în care costurile de construcție sunt în creștere, aceasta ar putea fi soluția cea mai acceptabilă pentru dezvoltatori și cumpărători.

