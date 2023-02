Cât de probabilă este o pandemie de gripă aviară la om?

Cea mai gravă epidemie de gripă aviară din toate timpurile a făcut ca boala să devină endemică la unele păsări, a provocat costuri uriașe pentru industria avicolă, s-a răspândit la mamiferele sălbatice și captive și, în unele cazuri rare, a infectat oamenii.

Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor a declarat luna aceasta că a fost raportat un număr tot mai mare de cazuri la mamifere, „cauzând morbiditate și mortalitate” la specii precum vidrele și focile. Rapoartele de infecții la nurca de crescătorie din Spania au sporit îngrijorările, a declarat WOAH, deoarece cazurile care implică un număr mare de animale ținute aproape unul de altul au exacerbat riscul de transmitere mai largă.

În cazul în care H5N1, tulpina responsabilă în principal pentru ultimul focar de la sfârșitul anului 2021, dezvoltă mutații care o fac mai ușor de transmis la oameni, experții se tem de apariția unei pandemii care comportă mai multe riscuri pentru sănătatea globală decât focarul Covid-19. Deși gripa aviară a infectat relativ puțini oameni, rata de mortalitate a acesteia este de aproximativ 50%, potrivit Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor.

H5N1 este „o mare îngrijorare”, a declarat Jeremy Farrar, expert în gripă și director demisionar al Wellcome Trust. „Nu ți-ar plăcea să te uiți înapoi în mijlocul unei pandemii de H5N1 și să spui: „Stai puțin, nu am văzut cum această populație aviară moare în întreaga lume și am început să vedem mamiferele murind și ce am făcut în legătură cu asta?””, a declarat el la o ședință de informare la Londra în această săptămână.

El a spus că este nevoie de o acțiune mai energică atât pentru a acumula stocuri de vaccin H5N1, cât și pentru a preveni circulația virusului printre mamifere. „Dacă mâine ar exista un focar de H5N1 la oameni, nu am putea vaccina întreaga lume în 2023”, a adăugat Farrar, care va deveni cercetător șef la Organizația Mondială a Sănătății în luna mai.

Cât de probabilă este o pandemie de H5N1 la om?

Experții în boli infecțioase spun că riscul rămâne în mare parte limitat la populația animală – 50 de milioane de păsări, inclusiv păsări de curte, au fost ucise de virus sau sacrificate în această epidemie, potrivit ECDC. Sacrificări pe scară largă au fost efectuate în zeci de țări, inclusiv în Japonia, Franța și SUA.

OMS a declarat luna aceasta că gripa aviară este „încă un virus aviar” și că amenințarea, inclusiv transmiterea de la om la om, „este scăzută”.

Gripa aviară este o „problemă recurentă”, caracterizată de focare sezoniere sporadice, potrivit lui Gregorio Torres, șeful departamentului de știință de la WOAH. Dar multe țări cu focare au raportat acum cazuri pe tot parcursul anului, a spus el. „Caracterul sezonier pe care (obișnuiam să) îl observăm nu mai există”.

Muncitorii inspectează pelicanii despre care se crede că au murit din cauza gripei aviare pe o plajă din Peru în noiembrie.

Modificările aduse metodelor de creștere a păsărilor de curte și creșterea temperaturilor la nivel global, care forțează păsările sălbatice să își modifice tiparele de migrație, precum și creșterea circulației între țări atât a animalelor, cât și a oamenilor, au stat la baza creșterii numărului de cazuri, a spus el.

„Virusul poate fi transmis prin furaje contaminate, alimente contaminate, de asemenea, camioane contaminate”, a adăugat Torres.

Un factor crucial este modul în care evoluează H5N1, despre care oamenii de știință spun că se poate întâmpla în două moduri: fie printr-o serie liniară de mutații care face virusul mai eficient în răspândirea printr-o anumită specie de animale; fie prin recombinare, atunci când două tulpini diferite ale virusului afectează celulele gazdă în același timp și fac schimb de gene – ceea ce duce la salturi evolutive mai mari.

„Nimeni nu poate prezice când sau unde va avea loc (o mutație)”, a declarat David Heymann, profesor de epidemiologie a bolilor infecțioase la London School of Hygiene and Tropical Medicine. „Ceea ce este important este să stai cu ochii pe infecții”.

Ce se face pentru a stopa răspândirea?

Experții sunt de acord că măsurile de supraveghere în vigoare au fost adecvate pentru identificarea și izolarea bolii, în ciuda costurilor uriașe pentru producătorii de alimente și alte grupuri.

Torres a declarat că accentul ar trebui să fie pus în continuare pe „biosecuritate„, sau pe căutarea activă a animalelor bolnave pentru a le izola de cele sănătoase.

„Este cu siguranță cel mai eficient instrument pentru a evita ca animalele să fie infectate”, a spus Torres. El a adăugat că riscul pentru oameni, deși este încă scăzut în general, „probabil că nu a fost niciodată atât de ridicat”.

El a avertizat că publicul ar trebui să fie atent la manipularea păsărilor moarte în sălbăticie, una dintre căile obișnuite de transmitere la om. În Londra și în multe alte orașe, consiliile au avertizat împotriva hrănirii păsărilor în parcuri.

Și ce alte măsuri ar trebui să fie luate?

Richard Ebright, profesor de chimie și biologie chimică la Universitatea Rutgers, a declarat că este „clar” că ar trebui luate măsuri suplimentare pentru a reduce potențialul zoonotic al virusului H5N1.

El a îndemnat la încetarea a două activități care ar putea permite virusurilor gripei aviare să facă saltul la oameni – creșterea blănurilor și cercetarea privind obținerea de funcții, în care agenții patogeni sunt manipulați pentru a ajuta oamenii de știință să înțeleagă cum se comportă.

Muncitori inoculează puii nou-născuți cu vaccinuri împotriva gripei aviare în China

„Primul, de fapt, selectează selectiv noi virusuri gripale H5N1 care se pot transmite eficient la mamifere”, a declarat Ebright. „Cea de-a doua, prin definiție, creează în mod deliberat noi virusuri gripale H5N1 care se anticipează în mod rezonabil că se vor transmite eficient la mamifere”.

„Ambele sunt nenaturale. Niciuna dintre ele nu oferă beneficii care să compenseze riscurile”, a adăugat el.

Ce contramăsuri sunt disponibile?

Potrivit OMS, au fost dezvoltate vaccinuri împotriva infecției cu H5N1 la om, dar nu au fost utilizate pe scară largă.

„Mai mulți producători au dezvoltat prototipuri de vaccinuri H5 care pot fi autorizate atunci când și în cazul în care apare o tulpină pandemică H5N1”, a precizat OMS, adăugând că cel mai important instrument este identificarea cazurilor pozitive și monitorizarea contacților acestora în cadrul investigațiilor de rutină privind focarele de infecție. De asemenea, sunt disponibile antivirale împotriva gripei.

Doar o mână de țări precum Rusia, China și Egipt au vaccinat animalele împotriva gripei aviare în ultimii trei ani, potrivit WOAH. Dar, în condițiile în care vaccinurile nu pot oferi imunitate sau protecție completă împotriva bolii, mulți experți spun că cea mai sigură măsură este separarea animalelor bolnave de cele sănătoase.

Pentru a proteja oamenii pe termen lung, Farrar pledează pentru constituirea unei rezerve globale de vaccinuri „pentru fiecare tulpină de gripă care există în regnul animal, prin cel puțin studii de fază 1 și 2 (la om), astfel încât să știi că vaccinurile sunt sigure și imunogene și că ai putea să le produci bine”.

Sursa – www.ft.com