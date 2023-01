Deși în fotografii arată ca o jucărie pentru copii, nuGen, primul camion alimentat cu hidrogen și cu emisii zero, este un monstru de 220 de tone. Iar producătorii săi spun că ar putea revoluționa mineritul, o industrie asociată până acum cu poluarea.

Astfel, camionul a fost conceput de un start-up-ul american First Mode pentru Anglo American, unul dintre giganții industriei miniere – cel mai mare producător mondial de platină și unul dintre principalii producători de diamante, cupru sau nichel.

La ora actuală, industria minieră este unul dintre cei mai mari poluatori – producând circa 7% din emisiile globale de CO2.

Iar, aproape jumătate din acestea vin de la camioanele folosite la transportul minereurilor. În acest sens, compania Anglo American a încercat să găsească o soluție pentru a produce un astfel de vehicul nepoluant – problema fiind dimensiunile. Practic, un astfel de camion consumă energie cât 1.500 de locuințe, scrie CNN.

Concret, realizarea proiectului a durat 3 ani, dar camionul nuGen este o realizare impresionantă. A fost testat prima dată în luna mai 2022 şi a început să fie folosit acum într-o mină de platină din Africa de Sud,.

În contextul financiar, dată fiind actuala criză a energiei, compania s-ar putea să își recupereze investiția relativ rapid, fiindcă în mod normal un astfel de vehicul consuma 900.000 de litri de motorină pe an.

Din punct de vedere al utilităţilor, uriașul camion, alimentat doar cu hidrogen și cu emisii zero, are nevoie de circa 2MW de energie. Dimensiunile justifică însă consumul: vehiculul are 220 de tone și poate transporta aproape 300 de tone. E înalt cât un bloc cu 2 etaje și lung de peste 15 metri.

Aşadar, compania Anglo American intenționează să treacă toate camioanele sale – o flotă de circa 400 de vehicule -pe hidrogen verde. Gigantul minier intenționează să ajungă la net zero, până în anul 2040.