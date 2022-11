Mihailo Podoliak: Nimeni nu credea că Ucraina va face față conflictului armat cu Federația Rusă

Consilierul președintelui ucrainean Mihailo Podoliak a vorbit despre finalul războiului, subliniind momentul la care acesta se va încheia. El a reamintit că nimeni nu dădea șanse de supraviețuire Ucrainei în fața Rusiei.

Concret, consilierul lui Volodimir Zelenski este de părere că războiul cu Rusia s-ar putea termina înainte ca armata ucrainean să elibereze complet teritoriul. El a reiterat că, la începutul războiului, nimeni nu credea că Ucraina va face față conflictului armat cu Federația Rusă.

Astfel, „Este posibilă o victorie militară de 100%? Poate că va arăta puțin altfel. De exemplu, avansăm în regiunile Luhansk sau Donețk, cade un oraș mare care a fost ocupat de Federația Rusă timp de opt ani, Luhansk, de exemplu, după care încep procese ireversibile – atât în rândul elitelor politice din Rusia, cât și în societate”, a explicat Mihailo Podoliak.

Nu în ultimul rând, el a mai spus că după nouă luni de război, Ucraina a reușit să pornească o contraofensivă pentru dezocuparea teritoriilor. Anterior, el a mai declarat că țara condusă de Vladimir Putin trebuie să piardă războiul și să fie pedepsită, dar să treacă și printr-o transformare politică.

Doar diplomația poate pune capăt războiului din Ucraina

În contextul dat, doar dialogul și diplomația pot pune capăt războiului devastator din Ucraina, victoria totală pe câmpul de luptă fiind imposibilă pentru oricare dintre părțile aflate în conflict, au declarat membrii unui grup de foști lideri mondiali proeminenți fondat de Nelson Mandela.

La rândul său, grupul, cunoscut sub numele de The Elders, a transmis acest mesaj președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, spunându-i, cu ocazia unei vizite la Kiev în această vară, că trebuie să înceapă să ia în considerare o cale de ieșire din conflict, a declarat fostul președinte irlandez Mary Robinson, care prezidează grupul în cadrul unei întâlniri cu directorii Associated Press.

În viziunea sa, „Trebuie să încurajăm mai multă gândire cu privire la modul în care se va termina, spre deosebire de creșterea arsenalului militar de ambele părți și de devastarea populației din Ucraina”, a declarat Robinson, care a ocupat și funcția de înalt comisar ONU pentru drepturile omului.

The Elders au condamnat invazia Rusiei din 24 februarie în Ucraina ca fiind „o încălcare flagrantă a Cartei Națiunilor Unite și un act de agresiune nesăbuit și nejustificat, care amenință să destabilizeze pacea și securitatea mondială”.

La sfârșitul lunii septembrie, grupul a condamnat, de asemenea, anexarea ilegală de către Rusia a patru regiuni ucrainene și a apărat dreptul Ucrainei de a-și apăra teritoriul și suveranitatea, scrie VOA.