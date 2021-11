SEO si Web hosting-ul, un duo esential pentru succesul unei afaceri online

Traim intr-un secol in care Internetul a devenit practic o “componenta” integrata a vietii noastre de zi cu zi daca tinem cont de intensitatea cu care utilizam mediul online. Indiferent ca este vorba despre comunicare, despre achitarea utilitatilor sau despre cumparaturi, Internetul ne ofera in prezent o modalitate foarte simpla prin care putem desfasura aceste lucruri, de oriunde si oricand. Dincolo de aceste aspecte insa, Internetul a devenit concomitent si un mediu cu un potential urias pentru lansarea si dezvoltarea unor afaceri bazate pe comert. Probabil ca in momentul actual, nu mai reprezinta o noutate pentru nimeni faptul ca, comertul electronic a devenit un standard, iar popularitatea cumparaturilor realizate pe aceasta cale, sunt pe un trend ascendent.

Lansarea unei afaceri pe Internet sau mai bine spus, buna evolutie a acesteia, depinde de calitatea catorva servicii esentiale. Este vorba despre SEO si despre web hosting, servicii ce pot influenta semnificativ succesul unei afaceri online. Care este insa rolul acestora si de ce au un impact atat de mare asupra evolutiei unei afaceri online?

Web hosting-ul, serviciul care asigura performanta unui site

Web hosting-ul sau gazduirea web, asa cum probabil ii spunem cei mai multi in limbajul colocvial este serviciul prin care datele unui site sunt stocate pe serverele unei companii de profil. Acest detaliu probabil ca este suficient pentru a putea constientiza cat de importanta este calitatea unui server. Concomitent, nu trebuie neglijate nici clasicele servicii de inregistrare domenii, fara de care un site nu ar putea exista pe Internet. Un serviciu de web hosting slab calitativ poate insemna un site care se incarca greu sau care poate fi in anumite momente chiar indisponibil. Din acest motiv, este imperios necesar sa se opteze pentru servicii de gazduire de calitate.

SEO, serviciu de promovare cu rezultate spectaculoase

Optimizarea pentru motoarele de cautare (SEO) reprezinta un serviciu de promovoare online ce presupune un set de actiuni menite sa creasca autoritatea unui site. Unul dintre avantajele majore ale SEO reiese din faptul ca rezultatele aduse de acesta sunt unele de durata, pentru ca totul se intampla in mod natural. Mai mult decat atat, eficienta SEO nu depinde de nisa, astfel ca indiferent daca vei comercializa accesorii pentru bijuterii, produse de birotica sau materiale de constructii, eficienta inovatorului SEO, nu va depinde de acest aspect.

SEO si Web Hosting-ul de calitate, un duo de care afacerea ta are nevoie

Succesul in online depinde de o serie larga de factori, astfel ca SEO si gazduirea web de calitatea nu sunt suficiente pentru a putea vorbi despre succes intr-un mediu atat de competitiv cum este cel online in momentul actual. Cert insa este faptul ca acest duo este unul absolut esential pentru ca o afacere online sa poata evolua. Daca web hosting-ul este cel responsabil pentru o parte din experienta pe care un utilizator o are pe site, SEO este menit sa creasca autoritatea site-ului, lucru ce duce la obtinerea unor pozitii mult mai privilegiate in cadrul motoarelor de cautare.