Statul are 49,785% din Electrica prin Ministerul Energiei. Compania a semnat pe 26 noiembrie 2026 un contract pentru un credit cu o valoare maximă de 500 de milioane de euro, arată informarea trimisă bursei. Pentru acționari, suma care va fi folosită efectiv și costul împrumutului vor conta mai mult decât limita trecută în contract.

Limita de 500 de milioane de euro nu înseamnă că firma a încasat deja toți banii. Electrica nu a anunțat cât a folosit din credit și nici dobânda sau comisioanele pe care le va plăti.

Contractul a fost încheiat cu Erste Group Bank, Banca Transilvania și ING Bank, iar BCR are rolul de agent. Este un credit pe termen scurt, luat înaintea unei posibile emisiuni de obligațiuni, adică împrumuturi pe care compania le-ar putea obține de la investitori.

Când trebuie Electrica să ramburseze creditul

Acționarii au aprobat la 29 aprilie 2026 unul sau mai multe credite de acest fel, cu o limită totală de un miliard de euro. Hotărârea permite credite garantate sau negarantate și stabilește rambursarea în cel mult 24 de luni de la folosirea banilor împrumutați. Termenul nu începe automat în ziua semnării contractului.

Acordul semnat în noiembrie are o limită de 500 de milioane de euro, nu de un miliard. Banii pot fi folosiți pentru nevoile generale ale companiei, dar nu pentru plata dividendelor către acționari. Electrica nu a precizat dacă acest contract este garantat.

Ce datorii avea compania înainte de noul acord

La 30 septembrie 2026, Electrica raporta datorii totale de 10,38 miliarde de lei, înainte de semnarea noului credit. Din acestea, aproximativ 5,55 miliarde de lei erau datorii pe termen lung, iar 4,83 miliarde de lei erau datorii curente. Totalul cuprinde toate datoriile raportate de firmă, nu doar împrumuturile bancare.

În primele nouă luni din 2026, Electrica a înregistrat cheltuieli cu dobânzile de 202,72 milioane de lei pentru creditele bancare și de 84,46 milioane de lei pentru obligațiunile verzi. Acestea sunt costuri ale finanțărilor existente în acea perioadă; nu arată cât va costa noul credit.

Compania a emis în iulie 2025 obligațiuni verzi de 500 de milioane de euro, cu o dobândă anuală de 4,375% și scadență în iulie 2030. Dobânda acelei emisiuni nu este dobânda creditului semnat acum.

Ce urmează pentru acționari

Electrica are aprobat și un program prin care poate emite obligațiuni de până la un miliard de euro. Documentul de bază al programului a fost aprobat la 29 octombrie 2026 de autoritatea financiară din Luxemburg, însă aprobarea programului nu înseamnă că o nouă emisiune a avut deja loc.

Pentru a vedea efectul asupra cheltuielilor firmei, acționarii vor avea nevoie de suma trasă din credit și de costul ei. Electrica nu a anunțat o dată sau o sumă pentru următoarea emisiune de obligațiuni.