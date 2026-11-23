Pensionarii din municipiul Brașov pot ridica tichete de 200 de lei pentru alimente în campania de Crăciun desfășurată între 23 noiembrie și 24 decembrie 2026, anunțată de Direcția de Asistență Socială (DAS) Brașov, care gestionează programul Primăriei. Ajutorul este pentru pensionarii din sistemul public cu pensii de cel mult 2.000 de lei pe lună, dacă îndeplinesc și condițiile de vârstă, domiciliu și lipsă a datoriilor locale.

Cei 200 de lei nu se plătesc în numerar. Sprijinul este împărțit în zece tichete de câte 20 de lei, care pot fi folosite numai pentru cumpărarea de alimente. Pensionarii le ridică de la sediul DAS Brașov, împreună cu depunerea actelor cerute.

Cine poate primi tichetele de 200 de lei

Regulile programului publicate de DAS Brașov cer ca toate condițiile să fie îndeplinite. Solicitantul trebuie să aibă domiciliul stabil în municipiul Brașov, să fie pensionar al sistemului public, să primească o pensie lunară de cel mult 2.000 de lei și să nu aibă datorii la bugetul local. Pragul include și pensia de exact 2.000 de lei.

Femeile trebuie să aibă cel puțin 63 de ani, iar bărbații cel puțin 65 de ani. Sunt primiți și pensionarii care împlinesc vârsta cerută până la 31 decembrie 2026 inclusiv, chiar dacă ziua lor de naștere este după încheierea campaniei de Crăciun. Celelalte condiții rămân valabile și pentru ei.

Ce acte se duc la ridicarea tichetelor

Un pensionar care cere pentru prima dată tichetele depune cererea tip, împreună cu informarea privind folosirea datelor personale, și prezintă actul de identitate și cuponul de pensie în original, din luna în care solicită ajutorul sau din luna anterioară. Cererea și actele se depun la sediul DAS Brașov în aceeași etapă în care se ridică tichetele, potrivit procedurii descrise de direcție pentru campania din 2026.

Cine a primit deja tichete într-o campanie anterioară nu mai completează o cerere nouă. Pentru ridicare, prezintă actul de identitate în original și cuponul de pensie din luna solicitării sau din luna precedentă.

Pentru o persoană care nu se poate deplasa, tichetele pot fi ridicate de un împuternicit. Acesta are nevoie de împuternicirea scrisă de mână de pensionar, de documentele medicale care arată că persoana nu se poate deplasa și de propriul act de identitate.

Programul exista și înaintea campaniei de Crăciun

Ajutorul „Dar din suflet pentru seniori” se acordă de două ori pe an, de Paște și de Crăciun, în baza unei hotărâri locale din 2023. Consiliul Local Brașov a votat modificarea programului la 27 februarie 2024. La campania de Paște din 2026, valoarea tichetelor era tot de 200 de lei, iar condițiile principale privind pensia, vârsta, domiciliul și datoriile locale erau aceleași.

Tichetele se ridică de la DAS Brașov, pe strada Panselelor nr. 23. Programul obișnuit cu publicul este între 08:30 și 15:00 luni, marți, miercuri și vineri, respectiv între 08:30 și 17:00 joi. Campania de Crăciun se încheie la 24 decembrie 2026 inclusiv.