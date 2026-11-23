Înalta Curte de Casație și Justiție a decis pe 23 noiembrie 2026 că reducerea fiscală de 40% pentru veniturile din drepturi de autor nu se scade și din suma folosită la calculul indemnizației pentru creșterea copilului. Pentru părinții care câștigă din astfel de drepturi, suma luată în calcul poate fi mai mare decât dacă reducerea ar fi fost scăzută.

Decizia nr. 15 a fost pronunțată după ce Curtea de Apel Iași a cerut o regulă unică pentru instanțe. Ea privește veniturile din drepturi de autor, pe care le pot încasa, de exemplu, scriitorii, jurnaliștii, fotografii și artiștii. Nu schimbă felul în care sunt calculate veniturile din salarii.

Ce bani se scad înainte de calculul indemnizației

Reducerea de 40% este folosită la calculul impozitului. Înalta Curte a stabilit un alt mod de calcul al indemnizației de creștere a copilului: venitul din drepturi de autor se micșorează cu impozitul datorat și, când este cazul, cu contribuțiile sociale obligatorii. Cei 40% nu se scad încă o dată.

La fiecare 100 de lei brut din drepturi de autor pentru care se aplică această reducere, calculul impozitului pornește de la 60 de lei, după scăderea a 40 de lei. Calculul venitului folosit pentru indemnizație pornește însă de la 100 de lei, din care se scad impozitul și contribuțiile datorate. Diferența de 40 de lei este între sumele de la care pornesc cele două calcule, nu o creștere automată a indemnizației cu 40 de lei.

Întrebarea privind folosirea reducerii fiscale și la indemnizație fusese consemnată de Înalta Curte în documentul său despre această problemă de drept, actualizat la 31 ianuarie 2026. Decizia din 23 noiembrie stabilește regula pentru instanțele care o aplică.

Cine se încadrează și cât poate primi

Ordonanța privind concediul și indemnizația pentru creșterea copilului cere, ca regulă generală, cel puțin 12 luni de venituri supuse impozitului în ultimii doi ani înainte de naștere. Pot fi luate în calcul și alte venituri prevăzute de lege, inclusiv salariile. Decizia Înaltei Curți schimbă numai felul în care este tratată reducerea de 40% pentru partea provenită din drepturi de autor.

Indemnizația lunară este 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din acei doi ani. Dacă un părinte a avut și salariu, și drepturi de autor, veniturile eligibile intră în calcul pentru lunile în care au fost realizate, fiecare potrivit regulii sale. Suma de plată depinde de veniturile din toate cele 12 luni, de impozitul și contribuțiile datorate și de limitele legale.

Indemnizația nu poate depăși 8.500 de lei pe lună. Minimul este egal cu de 2,5 ori indicatorul social de referință, suma folosită de stat la calculul unor drepturi; în 2026, acest indicator rămâne la valoarea din decembrie 2025. Prin urmare, o bază de calcul mai mare nu ridică plata peste plafonul de 8.500 de lei.

Ce se întâmplă cu indemnizațiile deja stabilite

Ordonanța permite recalcularea unei indemnizații pe baza actelor care dovedesc veniturile efectiv realizate ori corectarea lor. Pentru veniturile din drepturi de autor contează actele eliberate de organele competente. Regula privind recalcularea se aplică până când copilul împlinește doi ani sau trei ani, în cazul copilului cu handicap.

Decizia nr. 15 nu stabilește însă că toate indemnizațiile acordate înainte de ea se recalculează automat și nici o procedură specială pentru plata din urmă a unor diferențe. Potrivit regulii pentru acest tip de hotărâre, interpretarea Înaltei Curți devine obligatorie pentru instanțe de la publicarea în Monitorul Oficial.

Înalta Curte a anunțat că decizia va fi publicată după redactarea motivelor și semnare. Data publicării nu a fost anunțată.