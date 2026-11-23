Înainte să îți dai demisia fără alt loc de muncă, împarte economiile pe care le poți folosi imediat la cheltuielile obligatorii dintr-o lună: afli câte luni poți trăi fără salariu. Verifică apoi ultima zi de lucru, când intră ultimii bani și cât timp mai ai asigurare medicală; demisia voluntară nu îți dă dreptul la indemnizație de șomaj.

Ce verifici înainte să trimiți demisia

Adună costurile lunare pe care nu le poți evita: locuința, utilitățile, mâncarea, transportul, ratele, asigurările și tratamentele plătite regulat. Împarte economiile disponibile imediat la acest total. Fă și un buget în care scoți cumpărăturile pe care le poți amâna, dar păstrezi ratele. Citește în contract durata preavizului și data plății salariului. Cere situația zilelor de concediu rămase. Stabilește data la care se va încheia contractul. De la ea calculezi perioada în care mai ești asigurat la sănătate. Verifică din ce vei plăti ratele și ce venit poți obține legal până găsești alt loc de muncă.

Câte luni îți ajung economiile

Formula este: economii disponibile imediat ÷ cheltuieli esențiale lunare. De exemplu, la 20.000 de lei economisiți și cheltuieli de 4.000 de lei pe lună, rezerva ajunge pentru cinci luni. După prima lună fără alt venit rămân 16.000 de lei, adică bani pentru încă patru luni la același nivel al cheltuielilor; după două luni rămân 12.000 de lei.

Nu socoti o investiție al cărei preț se poate schimba drept numerar sigur. Nici ultimul salariu și nici banii pentru concediul neefectuat nu intră în rezerva disponibilă astăzi: suma și data plății trebuie verificate separat. Legea nu impune o rezervă minimă înainte de demisie.

Preavizul și ultimii bani

Codul muncii cere notificarea scrisă a demisiei. În contract, preavizul este de cel mult 20 de zile lucrătoare pentru o funcție de execuție și de cel mult 45 de zile lucrătoare pentru una de conducere. El începe în ziua următoare comunicării notificării; în acest timp, contractul continuă, iar salariul pentru munca prestată rămâne datorat.

De pildă, dacă notificarea este comunicată la 23 noiembrie 2026, numărarea preavizului începe la 24 noiembrie. Ultima zi se stabilește după durata înscrisă în contract și zilele lucrătoare din interval. Angajatorul poate renunța la tot preavizul sau la o parte din el.

O notificare scurtă poate spune: „Vă notific demisia mea din funcția de [funcția], cu respectarea preavizului prevăzut în contractul individual de muncă. Vă rog să înregistrați notificarea și să îmi comunicați data încetării contractului.” Salariatul păstrează o copie cu număr de înregistrare sau trimite notificarea printr-un mijloc care lasă dovada primirii, cum ar fi poșta cu confirmare ori adresa de e-mail folosită oficial între părți.

Nu există o zi de „lichidare” identică pentru toți. Salariul se plătește cel puțin lunar, la data din contract sau din regulile aplicabile la locul de muncă. Pentru verificarea ultimei plăți, salariatul cere perioada lucrată, salariul înainte de rețineri, reținerile și suma care îi intră în cont.

Zilele de concediu nefolosite se compensează în bani numai când încetează contractul. Salariatul cere numărul de zile rămase și calculul separat al sumei înainte și după rețineri. Suma care îi va intra în cont nu se poate afla doar din numărul de zile: depinde de veniturile luate în calcul și de reținerile din statul de plată.

Asigurarea medicală după plecare

Legea nr. 95/2006 menține calitatea de asigurat bazată pe salariu timp de trei luni de la încetarea raportului de muncă. Cele trei luni nu se numără de la depunerea demisiei sau de la plata ultimului salariu. Situația poate fi verificată pe pagina de verificare a asiguraților a CNAS, cu CNP-ul și codul afișat acolo.

Persoana care rămâne fără venituri și nu are alt temei de asigurare poate opta, în 2026, pentru plata contribuției la sănătate prin Declarația unică. ANAF calculează contribuția ca 10% din șase salarii minime brute valabile la 1 ianuarie 2026: 6 × 4.050 de lei = 24.300 de lei, iar 10% înseamnă 2.430 de lei. Un sfert, adică 607,50 lei, se plătește la depunerea declarației; restul de 1.822,50 lei, până la 25 mai 2027 inclusiv.

Salariul minim a crescut în iulie 2026, dar această opțiune folosește baza de la 1 ianuarie. După depunerea declarației, persoana își poate verifica din nou statutul pe pagina CNAS și poate contacta casa de asigurări dacă nu apare ca asigurată.

Demisia și banii de șomaj

Legea nr. 76/2002 acordă indemnizația de șomaj celor cărora le-a încetat munca din motive care nu țin de ei. Demisia voluntară nu îndeplinește această condiție, chiar dacă salariatul a contribuit ani la rând. Înscrierea ca persoană în căutarea unui loc de muncă nu aduce automat indemnizația.

Pentru cine își pierde locul de muncă dintr-un motiv eligibil, sunt necesare, între alte condiții, cel puțin 12 luni de contribuții în ultimele 24 de luni. ANOFM arată că o cerere depusă în cel mult 10 zile de la nașterea dreptului permite plata de la acea dată. Dacă cererea este depusă mai târziu, dar în cel mult 12 luni, plata începe de la data cererii; aceste termene nu fac eligibilă demisia voluntară.

Venituri și rate până la următorul salariu

Un nou contract de muncă, activitatea pe cont propriu, drepturile de autor sau chiriile pot aduce bani, dar suma încasată nu este neapărat suma rămasă de cheltuit. Înainte de începerea unei activități pe cont propriu, trebuie stabilită forma legală de lucru și verificate impozitul, contribuțiile și obligația de a depune Declarația unică, dacă plătitorul nu reține taxele.

Pentru activitățile independente, ANAF indică în 2026 o contribuție la pensie de 25% din baza aleasă când venitul anual cumulat atinge cel puțin 48.600 de lei. Dacă baza aleasă este chiar minimul de 48.600 de lei, calculul contribuției la pensie este 48.600 × 25% = 12.150 de lei. La venituri de cel puțin 97.200 de lei, baza minimă urcă la acest prag; contribuția la sănătate, de 10%, se verifică separat. Aceste calcule nu reprezintă venitul net al unei persoane.

Abonamentele și cumpărăturile care pot fi amânate pot fi scoase din buget înainte să dispară salariul. Dacă plata unei rate devine nesigură, debitorul poate cere în scris băncii, înainte de prima restanță, o schimbare a graficului de plată, o amânare sau renegocierea creditului. Trebuie comparată și suma totală de rambursat, nu doar noua rată lunară.

Pentru creditele imobiliare vizate de OUG nr. 52/2016, creditorul nu poate cere comision pentru schimbarea graficului de plată sau pentru perioada de grație solicitată de consumator, în condițiile ordonanței. O asigurare atașată creditului nu trebuie trecută în buget ca sursă sigură de bani pentru o demisie: acoperirea depinde de condițiile poliței.

Întrebări frecvente

Poate angajatorul să refuze demisia?

Angajatorul trebuie să o înregistreze. Dacă refuză, salariatul poate dovedi comunicarea prin orice mijloc; de aceea păstrează dovada trimiterii.

Se poate pleca fără preaviz?

Da, dacă angajatorul nu își îndeplinește obligațiile din contract. Plecarea poate avea loc mai devreme și când angajatorul renunță la preaviz, total sau parțial.

Este nevoie de preaviz în perioada de probă?

Nu. În perioada de probă, încetarea contractului se face prin notificare scrisă, fără preaviz.

Ce poate face salariatul dacă nu primește banii datorați?

Poate sesiza inspectoratul teritorial de muncă. Dacă angajatorul nu plătește nici după măsura dispusă de inspectorat, plata poate fi cerută în tribunal; dreptul de a cere salarii restante se prescrie în trei ani.

Se plătește contribuție la sănătate pentru chirii sau investiții?

Pentru veniturile din 2026, ANAF folosește pragurile de venit cumulat de 24.300, 48.600 și 97.200 de lei pentru chirii, investiții, drepturi de autor și alte venituri din această categorie. Contribuția este 10% din baza corespunzătoare pragului atins, după alte reguli decât opțiunea persoanei fără venituri.

Surse verificate la 23 noiembrie 2026: Codul muncii; Inspecția Muncii, REGES-ONLINE; Înalta Curte de Casație și Justiție; Legea nr. 76/2002 și ANOFM; Legea nr. 95/2006 și CNAS; ANAF; OUG nr. 52/2016, publicată de ANPC; ghidul de buget al Asociației Educație pentru Viața Reală.