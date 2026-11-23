Indicele companiilor energetice de la Bursa de Valori București, BET-NG, urcase cu 47,78% de la începutul lui 2026, potrivit valorilor afișate de bursă la 23 noiembrie. Pentru oamenii care au cumpărat acțiuni din energie, procentul nu arată automat cât au câștigat.

În aceeași versiune a tabelului BVB, indicele principal BET era în creștere cu 38,25%, o diferență de 9,53 puncte procentuale. Tabelul se actualizează în timpul zilei și nu precizează ora exactă a celor două procente. Pagina ședinței de tranzacționare afișa separat o actualizare la ora 13:01:43, care nu stabilește ora valorilor din tabel.

Trei companii cântăreau aproape 69% din indicele energiei

BET-NG urmărește prețurile unui grup de acțiuni din domeniul energiei, dar companiile nu au aceeași greutate în calcul. La 20 noiembrie 2026, OMV Petrom reprezenta 27,42% din indice, Romgaz 22,51%, iar Hidroelectrica 18,95%, potrivit structurii publicate de BVB. Împreună, cele trei aveau o pondere de 68,88%.

În indicele principal BET, aceleași companii cântăreau mai puțin: OMV Petrom avea 17,01%, Romgaz 13,96%, iar Hidroelectrica 11,75%, în total 42,72% la 20 noiembrie. De aceea, mișcarea prețurilor lor are o influență mai mare asupra BET-NG decât asupra BET. Ponderile țin și de numărul acțiunilor luate în calcul, de partea disponibilă la tranzacționare și de ajustările prevăzute în regulile indicelui, nu doar de schimbarea prețului unei acțiuni.

Nici cele trei acțiuni nu au avut aceeași evoluție. În octombrie 2026, Romgaz a urcat cu 21,42%, Hidroelectrica cu 15,95%, iar OMV Petrom cu 15,72%, potrivit datelor bursiere pentru acea lună. Acestea sunt schimbări din octombrie, nu câștiguri calculate de la începutul anului.

Indicele arată prețurile, nu și dividendele încasate

Potrivit regulilor BVB, BET-NG nu este ajustat pentru dividende, adică sumele împărțite acționarilor din profit nu intră în creșterea de 47,78%. Rezultatul unui investitor depinde de acțiunile cumpărate, de prețul și data cumpărării, de prețul la care le vinde și de eventualele dividende primite.

Mai contează costurile de cumpărare și vânzare. Comisionul depinde de tariful intermediarului folosit, astfel că procentul indicelui nu poate fi transformat într-un câștig net comun tuturor investitorilor. Chiar și două persoane care au cumpărat aceeași acțiune pot avea rezultate diferite dacă au intrat pe piață la date și prețuri diferite.

La vânzare, impozitul se aplică pe câștig

Pentru transferurile făcute de la 1 ianuarie 2026 prin intermediarii cărora li se aplică această regulă, impozitul pe câștig este de 3% dacă acțiunile au fost deținute cel puțin 365 de zile și de 6% dacă au fost deținute sub 365 de zile. Intermediarul îl reține la sursă. Perioada de deținere se stabilește, pentru fiecare acțiune, după regula că acțiunile cumpărate primele sunt considerate vândute primele.

La un câștig impozabil de 100 de lei, cele două cote înseamnă 3 lei sau 6 lei impozit, după perioada de deținere. Suma care rămâne investitorului depinde și de comisioanele din tariful intermediarului său.