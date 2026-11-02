Ca să afli dacă prețul unui articol de promovare merită pentru firma ta, compară costul complet cu cititorii articolului, vizitele pe site, cererile și vânzările pe care le poți măsura. Înainte să plătești, cere cifre de audiență comparabile și o ofertă scrisă care spune ce primești și cât timp rămâne articolul online.

Traficul întregului site nu este traficul viitorului tău articol. Nici numărul de vizitatori afișat în timp real nu arată câți oameni interesați de produsul tău vor citi, vor cere o ofertă sau vor cumpăra.

Adună toate costurile din ofertă

Când compari oferte pentru advertoriale, cere prețul fiecărui serviciu. Două tarife de publicare nu sunt comparabile dacă unul include distribuirea articolului, iar celălalt o taxează separat.

Pregătirea: redactare, corectură, fotografii, video, design și traducere, dacă sunt necesare.

Publicarea: articolul, locul unde apare și eventuala afișare pe prima pagină.

Distribuirea: buletinul trimis prin e-mail, postările pe rețele sociale și bugetul pentru promovare plătită.

Măsurarea: pagina către care trimiți cititorii, pregătirea linkurilor și raportul de rezultate.

Costurile suplimentare: comisionul agenției, modificările ulterioare, republicarea și TVA, dacă se aplică.

Verifică dacă fiecare preț include TVA. Pentru o ofertă de 1.000 de lei fără TVA, taxată la cota standard, calculul este 1.000 × 21% = 210 lei TVA, deci 1.210 lei de plată. Cota standard este de 21% de la 1 august 2025; pentru o ofertă cu servicii taxate diferit, cere totalul defalcat.

Un model simplu arată de ce contează acest detaliu. Dacă două oferte ipotetice cuprind exact aceleași servicii, iar prima cere 1.000 de lei fără TVA și a doua 1.000 de lei cu TVA inclus, costurile de comparat sunt 1.210 lei și, respectiv, 1.000 de lei. Diferența este de 210 lei, dar oferta mai ieftină nu devine automat mai bună dacă aduce mai puține rezultate.

Cere cifre care pot fi comparate

Cere fiecărui site un raport pentru aceeași perioadă. Raportul trebuie să arate la ce pagini se referă cifrele: întregul site, categoria în care va apărea articolul sau articole asemănătoare. Cere separat traficul din România și din alte țări, precum și accesările de pe telefon și calculator.

Clienți unici: câte calculatoare sau browsere distincte au fost înregistrate, nu neapărat câte persoane.

Vizite: de câte ori au fost accesate paginile, potrivit metodei folosite de raport.

Afișări: de câte ori s-au încărcat paginile; același om poate produce mai multe.

Perioada și metoda: luna măsurată, paginile incluse și precizarea dacă datele sunt măsurate, auditate sau estimate.

BRAT raportează separat aceste cifre, iar un client unic identificat prin browser nu este automat o persoană. Cere aceeași metodă de măsurare pentru site-urile comparate. O captură cu vizitatori „acum” nu ține locul unui raport lunar și nu arată dacă acei oameni sunt potențiali clienți.

Calculează prețul pe rezultat

După publicare, împarte costul total la clienții unici raportați pentru articol. Obții un cost estimat pe cititor, nu un cost sigur pe persoană. Dacă ai numai afișările articolului, rezultatul împărțirii este costul pe afișare; pentru costul la 1.000 de afișări, împarți costul la afișări și înmulțești cu 1.000.

Fă apoi același calcul pentru vizitele trimise pe site-ul firmei, cererile primite și vânzările atribuite articolului. Costul pe vânzare este costul total împărțit la numărul acelor vânzări. Nu folosi traficul întregii publicații la aceste împărțiri: el nu arată câți oameni au ajuns la articolul plătit.

Pragul de rentabilitate depinde de banii care rămân firmei dintr-o vânzare după costurile produsului sau serviciului. Dacă această sumă este M lei, oferta ipotetică de 1.210 lei are nevoie de cel puțin 1.210 ÷ M vânzări atribuite pentru a-și acoperi costul, rotunjit în sus la un număr întreg. Pentru oferta de 1.000 de lei, calculul este 1.000 ÷ M. Fără marja firmei și fără rezultate măsurate, nu se poate stabili un număr de vânzări valabil pentru toate ofertele.

Costul pe cititor nu arată cât de atent a citit cineva sau dacă avea nevoie de produs. Nici o vânzare atribuită articolului într-un raport nu dovedește singură că s-a produs numai datorită lui: metodele de atribuire pot împărți diferit meritul între drumurile prin care clientul a ajuns la firmă.

Scrie în contract ce primești

Oferta și contractul trebuie să precizeze data publicării, adresa articolului și durata cât rămâne online. Separat, trece câte zile este afișat pe prima pagină ori într-o categorie, câte distribuiri se fac, unde apar și dacă promovarea plătită are un buget inclus. Stabilește și ce se întâmplă dacă articolul este mutat, arhivat, șters sau publicat altfel decât s-a convenit.

Articolul plătit pentru promovare trebuie să fie ușor de recunoscut ca publicitate, iar firma în numele căreia apare trebuie identificată. Aceste cerințe sunt în Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic. O etichetă vizibilă, precum „Publicitate” sau „Conținut sponsorizat”, spune mai limpede ce citește omul decât o mențiune ascunsă la final. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit în 2021 că finanțarea promovării prin conținut editorial trebuie dezvăluită clar.

Urmărește vizitele, cererile și vânzările

Înainte de publicare, pregătește un link distinct din articol către site-ul firmei. Adaugă-i marcaje numite UTM, prin care Google Analytics poate identifica site-ul care trimite vizita, felul trimiterii și campania. Câmpurile utm_source, utm_medium și utm_campaign trebuie folosite consecvent; diferențele de scriere pot împărți aceeași campanie în mai multe rânduri ale raportului.

Măsoară și rezultatele obișnuite ale firmei înaintea campaniei. În Google Analytics poți urmări formularele trimise și cumpărările ca acțiuni importante, apoi poți compara aceste date cu raportul publicației despre articol și distribuirile promise. O parte dintre vizite poate apărea ca acces direct dacă se pierde informația despre sursă; de aceea, raportul nu este o dovadă perfectă a tuturor rezultatelor aduse de articol.

Pașii de la ofertă la rezultat

Alege ce urmărești: cititori ai articolului, vizite pe site, cereri sau vânzări. Cere oferta defalcată, cu toate serviciile, costurile suplimentare și TVA. Compară audiența site-urilor pentru aceeași perioadă, țară, tip de pagină și metodă de măsurare. Trece în contract durata articolului, distribuirea, marcarea publicității, raportarea și soluția dacă promisiunile nu sunt respectate. Pregătește linkul de urmărire și notează rezultatele firmei dinaintea publicării. Verifică articolul publicat, cere raportul și împarte costul total la rezultatele măsurate.

Dacă publicarea nu respectă contractul, păstrează oferta, contractul, factura, dovada plății, adresa paginii, capturile de ecran, raportul și corespondența. Cere în scris corectarea sau restituirea prevăzută în contract. Pentru un litigiu strict între firme, punctul de plecare rămâne contractul; dacă publicitatea poate induce în eroare consumatorii, practica poate fi sesizată la ANPC.

Întrebări frecvente

Când se încheie o vizită în raportul BRAT?

În metodologia BRAT, o vizită se încheie când între două afișări consecutive trec mai mult de 30 de minute. De aceea, numărul vizitelor nu este același lucru cu numărul clienților unici.

De ce apar unele vizite ca acces direct?

Informația despre sursă se poate pierde dacă linkul nu are marcajele UTM, dacă o redirecționare le elimină sau dacă este folosită o adresă scurtată. Unele programe care blochează urmărirea pot avea același efect.

Arată Google Search Console câte vânzări a adus articolul?

Nu. Raportul pentru căutările Google arată clicuri, afișări, rata de clic și poziția medie; cumpărările trebuie urmărite separat. Datele cele mai recente din raport se pot modifica.

Ce risc există dacă publicitatea plătită nu este marcată?

Legea nr. 363/2007 prevede amenzi între 20.000 și 100.000 de lei pentru practici comerciale înșelătoare; limitele se dublează dacă sunt afectați peste 100 de consumatori. Legea comerțului electronic prevede, pentru anumite încălcări ale regulilor privind comunicările comerciale, amenzi între 1.000 și 100.000 de lei. Sancțiunea depinde de fapta constatată, nu apare automat pentru orice dispută privind un articol.

Poate o firmă reclama la ANPC un contract nerespectat de publicație?

Un contract între două firme nu devine automat o reclamație de protecție a consumatorului. ANPC poate verifica practici care afectează consumatorii, iar portalul său cere un cont aprobat și documente justificative, precum contractul, factura, dovada plății și răspunsul comerciantului.

Surse verificate la 2 noiembrie 2026: Legea nr. 365/2002; Legea nr. 363/2007; Legea nr. 141/2025; Curtea de Justiție a Uniunii Europene, hotărârea în cauza C-371/20; BRAT, metodologia SATI și regulamentul tehnic al Departamentului Internet; Google Analytics Help; Google Search Console Help; Interactive Advertising Bureau, formulele pentru măsurarea costurilor publicității; portalul ANPC.