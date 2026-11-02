ROMATSA, regia condusă de Adrian Marius Cojoc, a amânat până vineri, 6 noiembrie 2026, la ora 12:00, oprirea serviciilor de dirijare a zborurilor pentru Dan Air. Compania aeriană, prezentată în iunie 2026 ca fiind deținută de fondatorul Dan Iuhas și condusă de administratorul Matt Ian David, riscă să piardă aceste servicii din 7 noiembrie dacă nu face plățile cerute.

Dan Air trebuie să achite facturile pentru septembrie 2026 și prima parte din datoria pe care a propus să o plătească în tranșe. Trebuie, de asemenea, să semneze înțelegerea cu ROMATSA. Regia anunță că, dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, va opri serviciile pentru zborurile companiei sâmbătă, 7 noiembrie, la ora 00:00, ora României.

Acesta este un risc pentru pasagerii cu bilete, nu un anunț că zborurile au fost deja anulate. ROMATSA le cere celor care au rezervări să contacteze Dan Air pentru informații despre cursa lor.

Ce se știe despre zborurile de după 7 noiembrie

Pagina de rezervări Dan Air afișa, la 2 noiembrie, locuri pentru date ulterioare zilei de 7 noiembrie. Printre rutele afișate se aflau plecări din Bacău spre Dublin, Bruxelles, Torino și Milano, precum și din București spre Dublin și Damasc. Pagina nu arată câți pasageri au rezervări care ar putea fi afectate de măsura anunțată de ROMATSA.

La 22 octombrie, Dan Air a transmis că zborurile programate continuă și că biletele rămân valabile. Compania spune că afișează schimbările de orar în sistemul de rezervări și pe site și că încearcă să anunțe pasagerii prin e-mail, telefon sau prin personalul care îi asistă la aeroport, folosind datele din rezervare.

De ce a primit Dan Air termen până vineri

ROMATSA a notificat compania la 29 octombrie că va opri serviciile de navigație aeriană pentru facturi neachitate din perioada ianuarie-august 2026. La întâlnirea din 2 noiembrie, Dan Air a propus plata datoriei în tranșe și garanții, iar regia a amânat oprirea serviciilor.

Amânarea depinde și de plățile viitoare. Potrivit ROMATSA, serviciile pot fi oprite dacă Dan Air nu achită la scadență tranșele stabilite sau facturile noi. Într-un caz separat, HiSky a achitat sumele restante după o notificare primită tot la 29 octombrie, astfel că oprirea anunțată pentru 1 noiembrie nu s-a mai aplicat.

Cererea de insolvență și disputa pentru încasările din bilete

Dan Air a depus la Tribunalul Ilfov, la 22 octombrie, o cerere de deschidere a insolvenței, cu intenția de a-și reorganiza activitatea. Cererea este înregistrată în dosarul 3523/93/2026. Depunerea ei nu înseamnă că instanța a deschis procedura.

Compania reclamă că Netopia nu i-a mai transferat din 23 octombrie încasările din biletele vândute online și spune că suma se apropie de 900.000 de euro. Netopia susține că păstrează banii drept garanție prevăzută de contract. Dan Air a anunțat și că a reclamat situația la Banca Națională a României; separat, disputa dintre firme face obiectul dosarului 45772/3/2026 la Tribunalul București.

Potrivit cifrelor prezentate de Dan Air, plățile contestate de clienți au reprezentat 0,18% în septembrie și 0,04% în octombrie 2026. Compania afirmă că a acoperit din banii proprii combustibilul, taxele și alte costuri ale zborurilor. Ea a anunțat și sprijinul Aviator Capital, firma care deține avioanele pe care le folosește, nu compania aeriană.

Ce pot face pasagerii cu rezervări

Verifică situația cursei în sistemul de rezervări și pe site-ul Dan Air.

Urmăresc mesajele trimise la adresa de e-mail și la numărul de telefon trecute în rezervare.

Contactează Dan Air pentru informații despre propriul zbor, așa cum le cere ROMATSA.