Cum ne alegem platele de apartament, 6 sfaturi utile

Plantele de interior sunt o modalitate excelenta de a adauga viata si culoare casei sau biroului tau.

Este bine cunoscut faptul ca plantele au un efect benefic asupra starii de spirit interioare, dar ce tip de planta este cea mai potrivita? Exista o diversitate coplesitoare de plante si flori de apartament, iar decizia poate fi uneori dificil de luat. In aceast articol iti oferim 6 sfaturi utile in ceea ce priveste modul cum pot fi ingrijite plantele de interior. Acoperim subiecte precum lumina din camera, cata apa are nevoie o planta in ghiveci, dimensiunea vasului, fertilizarea si alte asptecte ce tin de sanatatea si cresterea plantelor de interior.

Cerinte legate de lumina – Cantitatea de lumina de care are nevoie o planta de interior variaza in functie de tipul de planta, dar, in general, au nevoie de cel putin sase ore pe zi sau mai mult daca doriti sa creasca rapid si sa ramana sanatoasa.

Tipul solului – Umiditatea si apa sunt, de asemenea, foarte importante. Majoritatea plantelor de interior prefera solul umed, dar exista exceptii de la aceasta regula, de exemplu, cactusii au nevoie de sol uscat, astfel incat sa ramana sanatosi la temperaturi ridicate.

Vasul plantei – Dimensiunea si forma ghiveciului pot afecta foarte mult tipul de planta pe care o puteti creste. De exemplu, un vas rotund mic nu este recomandat plantelor care dezvolta radacini mari si viguroase, cum ar fi suculentele si bromeliadele.

Ce dimensiune sunt recomandate – Cand cumparati plante de interior pentru casa asigurati-va ca sunt suficient de mici pentru a nu ocupa prea mult spatiu in camera dvs.!

Cat de des trebuiesc udate plantele de interior – Cantitatea de apa necesara fiecarei plante variaza de la specie la specie. Nu exagerati cu udatul plantei, deoarece apa in exces poate duce, de asemenea, la aparitia mucegaiului sau la formarea algelor in sol.

Fertilizarea plantele de interior – ingrasamintele recomandate difera pentru fiecare planta in parte si este important sa urmati instructiunile cu privire la frecventa cu care trebuie sa le folositi (de obicei saptamanal sau cel mult de 2 ori pe saptamana).

Plantele au nevoie de mult mai mult decat apa, lumina si fertilizatori! Asigurati-va ca stiti ce tip de planta cumparati si cum sa o ingrijiti!

