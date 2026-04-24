Planurile Dacia se schimbă radical, iar în centrul acestei transformări stă unul dintre cele mai iubite modele de pe piață. Se conturează o ruptură clară între berlina vedetă Dacia Sandero și varianta sa de aventură, Sandero Stepway. cele două vor urma drumuri separate, iar Stepway va deveni un SUV urban în toată regula.

O strategie complet nouă

În ultimii ani, Dacia a investit masiv în segmentul C (cel al vehiculelor compacte), lansând modele de succes precum Duster și Jogger. Ba chiar a împins lucrurile și mai departe cu viitorul Bigster, care se va poziționa la limita superioară a gamei, aproape de segmentul D. La cealaltă extremă, micuțul electric Spring domină segmentul A, al mașinilor de oraș.

Și totuși, nucleul gamei rămâne Sandero, liderul segmentului B. Tocmai aici vede Dacia un potențial uriaș de creștere, printr-o diversificare inteligentă a ofertei. V-ați fi gândit la o asemenea separare?

De ce se despart cele două modele?

Lucrurile sunt destul de clare. Viitoarea generație a patra de Sandero, așteptată în jurul anului 2028, își va continua parcursul de berlină clasică. În schimb, Sandero Stepway își va câștiga independența și va urca în gamă, transformându-se într-un SUV veritabil. De ce? Pentru că piața o cere.

SUV-urile urbane reprezintă unul dintre segmentele cu cea mai rapidă creștere din Europa. Hai să vedem cifrele. De peste un deceniu, mărcile franceze au profitat din plin de acest trend. Succesul uriaș al modelelor Peugeot 2008, cu peste 2,1 milioane de unități vândute, și Renault Captur, care a atras peste 2,4 milioane de clienți în două generații, confirmă apetența publicului pentru astfel de mașini.

Acest context inspiră, clar și Dacia.

Cum va arăta noul SUV Dacia

Până la urmă, „simpla” Sandero Stepway, care era în esență o berlină de oraș cu un look de aventurier, va fi înlocuită de un SUV autentic. E drept că mulți o considerau deja un mini-SUV, dar acum transformarea va fi completă.

Noul model va deveni, practic, „fratele mai mic” al lui Duster (care măsoară 4,34 m). Dar va fi și „fratele mai mare” al viitorului SUV electric Dacia Evader, al cărui preț este estimat la sub 18.000 de euro. Astfel, Dacia își completează perfect gama de SUV-uri, acoperind mai multe nișe de piață și de preț. Iar pentru clienți, asta înseamnă mai multe opțiuni de la un brand în care deja au încredere.