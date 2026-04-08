Piața de retail a carburanților din România a atins o cifră de afaceri colosală de 77,4 miliarde de lei în 2024, o creștere spectaculoasă de 288% față de acum 16 ani. vorbim de un sector care a ajuns la maturitate, marcat de consolidare, inflație și o expansiune reală a volumelor vândute, mult peste rata inflației din aceeași perioadă.

O piață de 77,4 miliarde de lei

Evoluția este impresionantă dacă ne uităm la cifrele din 2008, când întreaga piață valora circa 20 de miliarde de lei. Profitul net cumulat a sărit de la 178,8 milioane lei în 2008 la aproximativ 1,3 miliarde lei în 2024. Asta înseamnă o creștere de peste 625%. Numai că nu toate companiile au fost pe plus. În 2024, pierderile nete însumate au ajuns la 272,9 milioane lei.

Chiar și așa, rezultatul net agregat (profit minus pierdere) a trecut de la un minus de 55,8 milioane lei în 2008 la un plus solid de 1,02 miliarde lei în 2024. În prezent, în acest sector sunt înregistrate peste 2.600 de firme, dintre care active sunt aproximativ 2.400, iar date financiare relevante pentru 2024 au fost raportate de circa 1.090 de companii.

Mai puțini angajați, productivitate record

Dar poate cel mai interesant trend structural este cel al forței de muncă. V-ați fi așteptat ca numărul angajaților să scadă? E drept că lucrurile stau puțin diferit față de așteptări. Dacă în 2008 sectorul avea 16.275 de angajați, în 2024 numărul acestora a coborât la 12.445, o scădere de 23,5%.

Eficiența a explodat.

Și totuși, productivitatea a crescut exponențial, semn al automatizării și optimizării operaționale. Cifra de afaceri per angajat a urcat de la 1,2 milioane de lei la 6,2 milioane de lei, un avans de 407%. În același timp, profitul net per angajat a crescut de la 10.984 lei la 104.120 lei. Pe bune, cifrele arată o transformare majoră a modului în care funcționează aceste afaceri.

Clasamentul giganților din energie

Iar când vine vorba de jucătorii individuali, ierarhia este clară și dominată de câteva nume mari. Hai să vedem cine conduce detașat topul pe baza datelor din 2024.

Liderul incontestabil este OMV Petrom Marketing SRL, cu o cifră de afaceri de 24,5 miliarde de lei și un profit net de 574,6 milioane de lei, obținut cu doar 205 angajați. Pe locul doi se situează Rompetrol Downstream SRL, care a raportat afaceri de 13,3 miliarde lei și un profit de 136,4 milioane lei. Urmează MOL România Petroleum Products SRL, cu o cifră de afaceri de 9,6 miliarde lei și un profit de 166,1 milioane lei.

O situație aparte o are Lukoil România SRL. Deși se află pe locul trei ca cifră de afaceri, cu 11,2 miliarde de lei, compania a înregistrat o pierdere masivă de 145,3 milioane de lei. Topul cinci este completat de Socar Petroleum SA, cu afaceri de 3,6 miliarde de lei și un profit de 27,7 milioane de lei, având însă cel mai mare număr de angajați din top 5 (740 de persoane).

Cum s-au schimbat marjele de profit

Dincolo de cifrele brute, rentabilitatea arată o îmbunătățire evidentă a eficienței la nivelul întregului sector. Marja netă pe sold, de pildă, a urcat de la un negativ de -0,28% în 2008 la un pozitiv de +1,32% în 2024, deși anii de vârf au fost 2020-2021. Capitalurile proprii ale sectorului au crescut și ele masiv, de la sub 1,3 miliarde lei în 2008 la aproximativ 7,3 miliarde lei anul trecut, un salt de 462%.

Randamentul capitalurilor (ROE), un indicator cheie pentru investitori, a evoluat de la -4,3% în 2008 la un respectabil 14,02% în 2024. Cu un vârf de 29,14% atins în 2021, acest indicator arată că anii de după pandemie au reprezentat, de fapt, perioada de maximă eficiență pentru benzinăriile din țară.