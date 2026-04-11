Bill Gates, fondatorul Microsoft, a făcut o afirmație care la prima vedere pare de necrezut. Miliardarul susține că preferă angajații „leneși” atunci când vine vorba de sarcini dificile, având o explicație cât se poate de logică pentru această strategie de business care i-a adus succesul.

el crede că aceștia tind să găsească cele mai simple și eficiente soluții pentru a rezolva probleme complexe.

Elogiul leneșului eficient

Puțini ar avea curajul să treacă lenea în CV sau să o prezinte drept o calitate la un interviu. Și totuși, Bill Gates are o perspectivă complet diferită, care răstoarnă convențiile. El a declarat fără ocolișuri care este abordarea sa în selectarea oamenilor pentru proiecte complicate.

„Aleg o persoană leneșă să facă o treabă dificilă, pentru că va găsi o modalitate ușoară de a o face”, a afirmat Gates. V-ați gândit vreodată la asta? E drept că afirmația poate părea paradoxală, dar în contextul de business, ea reflectă o gândire axată pe eficiență maximă și simplificare.

Rezultatul contează, nu efortul

În afaceri, la fel ca în alte domenii, accentul este pus în primul rând pe rezultat, nu neapărat pe drumul parcurs până la el. Gates sugerează că o persoană care evită efortul inutil va căuta instinctiv să reducă pașii complicați și să găsească cea mai directă cale de rezolvare. Această perspectivă nu implică o lipsă de responsabilitate, ci mai degrabă o formă de eficiență practică.

În fața unei sarcini dificile, un astfel de angajat tinde să abordeze problema dintr-un unghi diferit. În loc să urmeze automat un proces stufos, încearcă să îl simplifice, iar de multe ori această strategie duce la rezultate mai rapide și, uneori, chiar mai bune.

Până la urmă, companiile moderne nu mai caută doar angajați care muncesc mult, ci mai ales eficient.

Rapiditatea în execuție, claritatea soluțiilor și abilitatea de a elimina pașii inutili ajung să conteze mai mult decât volumul de efort depus. Astfel, chiar dacă „lenea” nu va apărea prea curând într-un CV ca avantaj, Gates consideră că poate deveni un atu în găsirea unor soluții inovatoare.

Legătura dintre patul nefăcut și creativitate

Iar această idee a eficienței neconvenționale se extinde și în afara biroului, chiar în dormitor. Majoritatea oamenilor își fac patul aproape automat dimineața, acest obicei oferind o senzație de ordine și control. Numai că lucrurile stau puțin diferit când ne uităm la ce spun studiile.

Cercetările sugerează că persoanele care nu urmează această rutină ar putea avea o trăsătură tot mai apreciată în mediul profesional: creativitatea.

Ce spune știința despre dezordine

Această idee este susținută de un studiu publicat în *Psychological Science*, realizat de cercetătoarea Kathleen Vohs de la Universitatea din Minnesota. Conform cercetării, dezordinea poate stimula anumite zone ale creierului, în timp ce mediile ordonate favorizează decizii mai prudente și mai bine gândite.

„A fi într-o cameră dezordonată a generat ceva ce companiile, industriile și societățile au nevoie în cantități mai mari: creativitate. Un mediu dezordonat, cu patul nefăcut, de exemplu, pare să încurajeze o rupere de tradiție și respectarea strictă a rutinelor casnice, ceea ce poate genera idei inovatoare”, explică studiul.

Persoanele care simt nevoia să își facă patul imediat în fiecare dimineață (un obicei format adesea în copilărie) pot manifesta tendințe de perfecționism, iar cea mai mică dezordine le poate genera disconfort. Totuși, specialiștii subliniază că niciun obicei nu este superior celuilalt, ci că acestea reflectă simple diferențe de funcționare psihologică.