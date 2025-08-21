Un nou brand intră pe piața din România! Angajări masive și beneficii atractive. Retailerul german BIPA, parte a grupului REWE, anunță extinderea în România începând cu anul viitor. Decizia vine după performanțele excelente obținute pe piețele din Austria și Croația și marchează un pas important în strategia de dezvoltare internațională a grupului.

REWE, deja prezent local prin supermarketurile Penny încă din 2001, își consolidează astfel poziția pe piața românească, aducând un nou brand din segmentul drogheriilor. Noua companie, Bipa Romania Drogherie, a început deja procesul de recrutare, semnalând încrederea în potențialul pieței și dorința de a diversifica oferta pentru consumatori.

Cu peste 500 de magazine în Austria și 139 în Croația, BIPA este cunoscut pentru gama variată de produse de frumusețe, sănătate și îngrijire personală, dar și pentru politica sa de prețuri accesibile. Intrarea pe piața locală va aduce o competiție directă pentru branduri consacrate, precum dm drogerie markt.

Posturi vacante și oportunități de carieră la BIPA România

Compania a publicat deja mai multe anunțuri de angajare, vizând profesioniști din retail și project management. Printre pozițiile disponibile se numără:

Manager de magazin – candidați cu experiență în coordonarea echipelor și vânzări; aplicațiile se trimit la cariere@bipa.ro.

District Manager – minimum trei ani experiență în managementul retailului, cunoștințe solide de legislația muncii și limba engleză (germana, avantaj).

Technical Purchaser – studii medii, permis categoria B și nivel intermediar de engleză.

Project Manager Expansion – experiență în project management, imobiliare sau construcții, plus cunoștințe de engleză la nivel mediu.

Social Media & Digital Specialist – minimum patru ani experiență în domeniu și nivel avansat de engleză.

Pe lângă salariile competitive, angajații BIPA vor beneficia de tichete de masă, asigurare medicală privată și zile suplimentare de concediu, ceea ce face ca aceste joburi să fie atractive pentru candidații din România.

Cine va conduce BIPA România

La conducerea filialei din România va fi numit Martin Gaber, care va ocupa funcția de Managing Director. În vârstă de 56 de ani, originar din Mödling (Austria Inferioară), Gaber are o carieră solidă în retail și management.

El a colaborat de-a lungul timpului cu REWE International AG, acumulând experiență pe piețe precum Italia și Slovacia. Ulterior, a fost Director General la Marionnaud Austria și a lucrat în cadrul companiei JosdeVries din München. Înainte de a prelua BIPA România, Gaber a fost director general al Thomas Philipps Handels GmbH din Viena.

Prin această numire, grupul REWE demonstrează intenția de a dezvolta serios rețeaua BIPA pe piața locală și de a aduce know-how internațional în domeniul drogheriilor.