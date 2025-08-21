Vânzări record pe piața imobiliară. Luna iulie a adus o explozie a tranzacțiilor pe piața rezidențială din România. Cumpărătorii s-au grăbit să finalizeze achizițiile înainte de 1 august, când TVA-ul standard a crescut de la 19% la 21%, iar cota redusă a fost eliminată. Rezultatul? Un volum record de vânzări în București și în marile orașe, cu cifre nemaiîntâlnite în ultimii ani.

Vânzări record pe piața imobiliară. Creșterea TVA, rezultate neașteptate

În Capitală, s-au vândut în iulie puțin peste 5.000 de apartamente, cea de-a treia cea mai bună performanță din ultimii doi ani și jumătate. Aproape jumătate dintre tranzacții au fost concentrate în Sectoarele 3 și 6, confirmând aceste zone ca poluri cheie de dezvoltare rezidențială.

Nici Cluj-Napoca nu a rămas în urmă: orașul a bifat peste 1.000 de tranzacții, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani și jumătate. Potrivit analizei Colliers, diferențele dintre marile orașe sunt semnificative. În primele șapte luni din 2025, Bucureștiul a raportat o scădere de 7% față de aceeași perioadă a anului trecut, Timișoara a înregistrat un minus de 3%, iar Iașiul o scădere abruptă de 25%. În schimb, Clujul a crescut solid, cu +14%, confirmând dinamica pozitivă a pieței locale.

Cine sunt cumpărătorii și cum s-au orientat

Vânzări record pe piața imobiliară. Studiile de specialitate arată că, în iulie, cei mai mulți clienți au fost persoane fizice care și-au cumpărat locuințe pentru uz propriu.

Din 2023, legea permite achiziția unei singure proprietăți cu TVA redusă, ceea ce a limitat interesul investitorilor. Astfel, cumpărătorii care deja au beneficiat de facilitate nu au avut un motiv să accelereze încă o tranzacție înainte de schimbările fiscale din august.

Impactul creșterii TVA și provocările pieței

Specialiștii imobiliari atrag atenția că majorarea TVA-ului standard va pune presiune asupra prețurilor. Totuși, efectul concret va depinde de echilibrul dintre cerere și ofertă. Dacă dezvoltatorii aleg să reducă din marjele de profit, o parte din cost va fi absorbită de ei, însă restul se va regăsi în prețurile finale suportate de cumpărători.

Unii dezvoltatori au anunțat deja că vor acoperi parțial sau integral creșterea de TVA până la finalul anului, pentru a menține atractivitatea proiectelor. Cu toate acestea, consultanții avertizează că vârful spectaculos din iulie ar putea fi doar un episod izolat.

Noile taxe, creșterea impozitelor și încetinirea economiei ar putea reduce ritmul de achiziții. În aceste condiții, tot mai mulți români vor cântări atent diferența dintre cumpărarea unei locuințe și varianta chiriei, având în vedere și costurile tot mai mari de întreținere, de la facturile la energie până la impozitele pe proprietate.