Trecerea de la PFA la SRL este una dintre cele mai importante decizii pentru un antreprenor a cărui activitate începe să crească. La început, PFA-ul pare mai simplu, cu costuri reduse și birocrație mai puțină. Numai că, odată cu creșterea veniturilor și a complexității, această formă juridică își arată rapid limitele.

Limitele unui PFA

Deși la prima vedere pare o opțiune flexibilă, un PFA vine cu constrângeri clare. Poți avea cel mult trei angajați, un detaliu care poate frâna extinderea. Mai mult, chiar dacă teoretic poți atinge o cifră de afaceri impresionantă, fiscalitatea devine o problemă majoră.

Cristian Bărcan, fondatorul platformei Regnet, explică de ce o cifră de afaceri mare nu este sustenabilă pe această formă de organizare: „Pe PFA poţi avea până la trei angajaţi. Poţi avea şi o cifră de afaceri de 10 milioane de euro ca PFA, dar nu recomand acest lucru, pentru că taxele vor fi mult mai mari pentru un PFA, de la o anumită sumă în sus. Dacă ai o afacere de 10 milioane de euro, probabil vei avea nevoie de investiţii sau credite, iar în acest caz, ca PFA, şansele de a obţine investiţii sunt aproape zero, iar cele de a obţine creditare sunt, si, destul de reduse, pentru că băncile nu acordă atât de uşor finanţare pentru un PFA”.

Finanțarea, o misiune imposibilă

Problema finanțării este, de fapt, critică.

lucrurile stau cam așa: băncile și investitorii se feresc de PFA-uri. V-ați gândit vreodată de ce un business cu potențial uriaș ar fi refuzat la creditare doar din cauza formei juridice? Un SRL oferă o imagine de stabilitate și separare a patrimoniului, fiind mult mai atractiv pentru orice finanțator.

Cât costă și cât durează înființarea

Procesul de înființare nu pare foarte diferit ca durată. Pentru ambele forme, timpul de așteptare este între 3 și 5 zile lucrătoare. Iar diferențele apar la documentație și costuri. În cazul PFA-ului, ai nevoie de acte suplimentare care să dovedească pregătirea sau experiența în domeniul de activitate (o diplomă sau un atestat). E drept că înființarea este gratuită în acest moment.

În schimb, un SRL costă 150 de lei, la care se adaugă un capital social inițial.

Capitalul social și pragul de 400.000 de lei

Hai să vedem cum stă treaba cu capitalul social. Pentru un SRL, acesta este de 500 de lei la început. Dar situația se schimbă radical dacă afacerea merge bine. Fondatorul Regnet afirmă că, dacă depășești o cifră de afaceri de 400.000 de lei, capitalul social necesar va ajunge la circa 5.000 de lei.

Discuția despre tranziția de la PFA la SRL a avut loc între Cristian Bărcan, fondatorul platformei Regnet, și Larisa Dragna, antreprenor creativ și fondatoarea unui brand de modă care îi poartă numele.