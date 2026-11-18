Dacă nu poți achita integral datoriile la ANAF, poți cere să le plătești în rate: verifici restanțele, alegi tipul de eșalonare și depui o cerere. Pentru datorii între 500 și 100.000 de lei, vechi de cel mult 12 luni, persoanele fizice pot cere eșalonarea simplificată, pe cel mult 12 luni.

ANAF verifică dacă îndeplinești condițiile și îți comunică aprobarea sau respingerea. Simpla depunere a cererii nu oprește o poprire, iar pentru impozitul pe casă sau pe mașină te adresezi primăriei, nu ANAF.

Verifică suma și vechimea datoriilor

În Spațiul Privat Virtual (SPV), serviciul gratuit al ANAF, verifici obligațiile neachitate și deciziile, notificările sau somațiile primite. Poți solicita situația sumelor de plată și certificatul de atestare fiscală, documentul pe baza căruia ANAF stabilește datoriile ce pot intra în eșalonare.

Uită-te la suma totală, inclusiv dobânzile și penalitățile deja datorate, și la vechimea fiecărei restanțe. Verifică dacă ai depus toate declarațiile fiscale care ți se aplică: pentru ambele tipuri de eșalonare, ele trebuie depuse până când ANAF eliberează certificatul fiscal.

Alege între eșalonarea simplificată și cea clasică

Din 1 ianuarie 2026, eșalonarea simplificată acoperă datorii ale persoanelor fizice între 500 și 100.000 de lei, cu vechime de cel mult 12 luni. Plata poate fi împărțită pe cel mult 12 luni, fără să pui bunuri drept garanție și fără ca altcineva să garanteze pentru tine.

Nu pot fi incluse în această variantă, printre altele, sume dintr-o eșalonare pierdută, datorii care încă nu au ajuns la termenul de plată, obligații suspendate, creanțe admise în insolvență, ajutoare de stat de recuperat și sume datorate pentru păstrarea unei autorizații. Restanțele dintr-o eșalonare pierdută și ajutoarele de stat de recuperat trebuie achitate înainte să depui cererea simplificată.

Pentru datorii mai vechi de 12 luni ori peste 100.000 de lei poți cere eșalonarea clasică. Ea nu are plafon maxim al datoriei și poate dura cel mult cinci ani, dar trebuie să arăți că lipsa banilor este temporară și că poți plăti ratele. De regulă, trebuie să constitui garanții; în anumite situații, plata poate fi garantată printr-un contract semnat de o altă persoană.

Dacă nu ai bunuri pentru garanție sau garanțiile acoperă mai puțin de jumătate din restanțe, eșalonarea clasică poate fi acordată pe cel mult șase luni. Din 8 august 2026, pentru oricare dintre cele două variante, trebuie să fi ieșit dintr-o procedură de prevenire a insolvenței înainte ca ANAF să emită decizia. Nici insolvența nu permite aprobarea eșalonării.

Pregătește cererea și actele potrivite

Pentru varianta simplificată, folosești formularul de cerere publicat de ANAF. Verifici înainte să îl trimiți că datoriile se încadrează în plafon și în limita de vechime și că ai depus declarațiile fiscale necesare.

Pentru varianta clasică, cererea trebuie să cuprindă datele tale, perioada cerută în luni, motivul pentru care nu poți plăti integral acum, cauza acestei situații, data și semnătura. Ca persoană fizică, nu anexezi în mod obișnuit balanță contabilă ori program de restructurare. Dacă ANAF nu poate verifica situația din propriile evidențe, îți poate cere documente sau informații care susțin cererea.

La forma clasică, suma și felul garanției depind de datorie, perioada cerută, bunurile deținute și tipul garanției. Nu există o sumă de garanție valabilă pentru toate persoanele; urmărește ce îți cere ANAF în cazul tău și termenul comunicat pentru constituirea ei.

Depune cererea și urmărește răspunsul

Verifică în SPV restanțele, certificatul fiscal și declarațiile depuse. Dacă lipsește o declarație care ți se aplică, depune-o înainte de eliberarea certificatului. Alege formularul pentru eșalonarea simplificată sau pregătește cererea pentru cea clasică, cu informațiile cerute pentru fiecare. Trimite cererea către organul fiscal competent prin SPV, depune-o la registratură sau expediaz-o prin poștă cu confirmare de primire. Urmărește decizia de aprobare sau de respingere. ANAF soluționează cererea simplificată în cel mult cinci zile lucrătoare; pentru cea clasică, termenul general este de 60 de zile. Pentru anumite cazuri fără garanții sau cu risc fiscal mic, ANAF indică un termen de cel mult 15 zile lucrătoare. Dacă primești aprobarea, verifică graficul comunicat de ANAF și plătește fiecare rată la data înscrisă în el. Achită și obligațiile curente care condiționează păstrarea eșalonării, la termenele care li se aplică.

Decizia poate fi comunicată prin SPV sau prin poștă cu confirmare de primire. Dacă ANAF îți respinge cererea, poți contesta decizia la organul fiscal care a emis-o, în 45 de zile de la comunicare, fără taxă extrajudiciară de timbru.

Calculează dobânda pentru rate

Eșalonarea nu este gratuită. Dobânda este de 0,01% pe zi la forma simplificată și, de regulă, de 0,02% pe zi la cea clasică. La forma clasică scade la 0,015% pe zi dacă întreaga garanție este constituită în formele speciale prevăzute de lege, precum bani consemnați la Trezorerie.

Dobânda se calculează separat pentru fiecare rată, din ziua emiterii deciziei până la scadența ratei sau până la achitarea ei. De exemplu, pentru o datorie de 10.000 de lei împărțită, doar ca exemplu, în două rate egale de 5.000 de lei, scadente la 30 și la 60 de zile după decizie, dobânda simplificată este 5.000 × 0,01% × 30 = 15 lei pentru prima rată și 5.000 × 0,01% × 60 = 30 de lei pentru a doua. Ai plăti 5.015 lei, apoi 5.030 de lei, în total 10.045 de lei, dacă achiți la termenele presupuse în exemplu.

Graficul tău poate avea alte sume și alte date. Dacă întârzii cu o rată până la următorul termen din grafic, se aplică o penalitate de 5% din partea rămasă neachitată, inclusiv dobânda aferentă. Dacă eșalonarea își pierde valabilitatea, executarea silită poate începe ori continua pentru întreaga sumă rămasă și se aplică penalitatea prevăzută de lege.

Poprirea se suspendă după comunicarea aprobării

Cererea depusă nu suspendă executarea silită. Pentru sumele aprobate în rate, executarea nu începe sau se suspendă de la comunicarea deciziei de eșalonare, conform Codului de procedură fiscală, Legea nr. 207/2015. ANAF transmite apoi băncilor și celorlalți care au primit poprirea măsura de suspendare.

Banii aflați deja în cont când banca primește această măsură pot rămâne blocați, cu excepțiile prevăzute de lege. Aprobarea ratelor nu eliberează automat toate sumele indisponibilizate anterior.

Modifică eșalonarea existentă înainte de termen

Dacă ai deja un grafic și apare o datorie care trebuie achitată pentru a-l păstra, poți cere includerea ei prin modificarea eșalonării, dacă se încadrează în regulile aplicabile. Depune cererea înainte să expire termenul de plată al acelei obligații. În principiu, poți face cel mult două cereri de modificare pe durata eșalonării, cu excepțiile legale; pentru forma simplificată, răspunsul vine în cel mult cinci zile lucrătoare.

Dacă ai pierdut eșalonarea simplificată, poți cere menținerea ei înainte de stingerea integrală a datoriilor care au fost incluse, de cel mult două ori pe durata ei. După comunicarea deciziei de menținere, obligațiile ajunse la plată trebuie achitate în termenul legal de 60 de zile pentru cererile cărora li se aplică regulile din 2026.

Impozitele locale se cer în rate la primărie

Impozitul pe locuință, teren sau mașină este administrat de primărie, nu de ANAF. Organul fiscal local poate acorda eșalonare pe cel mult cinci ani ori amânarea plății pe cel mult șase luni. Actele și pașii concreți sunt stabiliți prin procedura aprobată în localitatea care administrează impozitul.

Pentru o taxă locală neachitată la termen, majorarea este de 1% din suma principală pentru fiecare lună sau parte de lună. Pe durata eșalonării locale, se aplică o majorare de 0,5% pe lună sau parte de lună. Jumătate din componenta de penalitate a majorărilor poate fi amânată și apoi anulată după plata integrală, în condițiile procedurii locale.

Întrebări frecvente

Sunt PFA și am și datorii personale. Depun o singură cerere?

Nu. Depui separat cererea pentru datoriile personale și cererea pentru cele ale activității independente sau profesiei liberale.

Dacă nu am bunuri pentru garanție, pot cere eșalonarea clasică?

Da, dar perioada poate fi de cel mult șase luni. Penalitățile de întârziere trecute în certificatul fiscal intră atunci în rate și nu sunt amânate.

Pot pune în cererea simplificată o datorie care încă nu a ajuns la termen?

Nu. Forma simplificată este pentru restanțe eligibile, nu pentru sume care urmează să devină scadente.

Plătesc o taxă pentru depunerea cererii la ANAF?

Serviciul de solicitare a eșalonării pentru persoanele fizice este gratuit. Dacă primești aprobarea, plătești însă dobânda calculată pentru rate.

Surse verificate la 18 noiembrie 2026: Codul de procedură fiscală; Legea nr. 239/2025; Legea nr. 170/2026; ordinele ANAF nr. 597/2025 și nr. 1.767/2021; comunicatul Ministerului Finanțelor și ANAF din 13 ianuarie 2026; catalogul serviciilor ANAF; pagina de formulare ANAF; Platforma națională de servicii publice.