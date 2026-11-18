Anunțuri false de vânzare ar fi fost folosite pentru a prelua conturile de socializare ale unor oameni și a cere bani cunoscuților lor, arată comunicatul Poliției Române din 18 noiembrie 2026. Peste 100 de persoane ar fi accesat paginile false în ancheta care vizează fapte petrecute între septembrie 2024 și ianuarie 2025.

Pentru cel care primește o cerere de bani, pericolul este că mesajul poate veni chiar de pe contul unei persoane cunoscute. Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi schimbat accesul la conturi după obținerea parolelor, apoi ar fi scris contactelor în numele titularilor.

Cifra de peste 100 privește persoanele care ar fi accesat paginile false, nu numărul celor care au făcut transferuri. Poliția Română nu a anunțat câte persoane au trimis bani și nici valoarea totală a sumelor pierdute.

Cum ajungea o cerere de bani să pară trimisă de un cunoscut

Anunțul de vânzare trimitea utilizatorul către o pagină care semăna cu ecranul de conectare la rețeaua de socializare. Acolo i se cereau din nou datele de acces. Pagina nu aparținea rețelei: datele introduse ar fi ajuns la suspecți, care ar fi putut intra în cont și ar fi împiedicat apoi titularul să îl mai folosească.

Din acel cont, o cerere de bani putea părea un mesaj obișnuit de la un prieten sau o rudă. Potrivit anchetatorilor, banii ceruți aveau să ajungă în conturi de bancă aflate pe numele unor alți membri ai grupării. După obținerea banilor, persoanele cercetate ar fi cumpărat criptomonede prin platforme de schimb.

Ancheta a ajuns la percheziții în Teleorman

Polițiștii și procurorii au făcut cinci percheziții în județul Teleorman la 18 noiembrie 2026. Au pus în aplicare și peste 20 de mandate de aducere, iar audierile se desfășoară la sediul DIICOT Pitești.

Potrivit Poliției Române, grupul cercetat ar fi avut aproximativ 30 de membri. Sunt cercetate spălarea banilor, înșelăciunea și constituirea unui grup infracțional organizat. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Ce poate face cineva care primește un astfel de mesaj

Înainte de a trimite bani la cererea venită printr-un mesaj, sună persoana cunoscută la un număr pe care îl ai deja și verifică dacă ea a făcut cererea.

Dacă un anunț deschide o pagină care cere din nou parola contului, închide pagina și intră în rețeaua de socializare din aplicația oficială.

Dacă ai introdus parola pe o pagină suspectă și încă ai acces la cont, schimbă parola, verifică dispozitivele conectate și activează verificarea în doi pași.