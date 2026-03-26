Schimbările fiscale bruşte şi direcţiile oscilante ale statului generează întârzieri serioase în investiţii. Practic, încetinesc dezvoltarea într-un sector care alocă constant resurse pentru oameni şi tehnologie. Avertismentul vine de la Adrian Florea, directorul executiv al Concelex, care critică dur lipsa de predictibilitate a deciziilor guvernamentale.

O criză internă de care nu avem nevoie

Hai sa vedem cum stau lucrurile, de fapt. Fiecare modificare neprevăzută obligă companiile să îşi recalibreze planurile, să amâne proiecte sau să redistribuie bugete deja angajate. Prezent la evenimentul Top 1.000 cele mai mari companii din România, Adrian Florea a fost tranșant în privința instabilității create de autorități.

„Trăim deja într-un context de criză permanentă, geopolitică şi externă, iar România nu ar avea nevoie şi de una internă. Din păcate, statul, în actuala formulă de coaliţie, nu pare să urmeze o direcţie coerentă, ci mai degrabă una sinuoasă, în care deciziile oscilează între abordări diferite, generând un traseu de tip zigzag. Pentru a putea continua să investim, avem nevoie în primul rând de eliminarea acestui tip de instabilitate. Dispariţia unor avantaje fiscale peste noapte, care se traduce direct în creşteri salariale imediate, a fost o problemă reală şi pentru noi. În acelaşi timp, companiile continuă să investească în capital uman, în utilaje şi în digitalizare. Însă toate aceste şocuri succesive duc la încetiniri. Iar aceste încetiniri, cumulate, ajung să afecteze ritmul de dezvoltare al întregii activităţi”, a spus Adrian Florea.

Companiile îşi formează singure forţa de muncă

O altă problemă majoră pentru sectorul construcțiilor este dispariția școlilor profesionale. În lipsa unui sistem de stat funcțional, companiile au ajuns să-și creeze propriile programe de formare, un efort mare care ar trebui susținut fiscal.

„Ştiu multe companii care îşi dezvoltă propriile academii şi programe de formare. Dispariţia şcolilor profesionale rămâne însă una dintre cele mai mari probleme pentru noi. Vom ajunge să ne formăm singuri forţa de muncă, dar mi-aş dori să existe şi un stimulent fiscal care să susţină aceste eforturi, pentru că beneficiile se duc în întreaga economie, nu doar într-o singură companie”, a explicat directorul Concelex.

Potenţial enorm, dar fără coerenţă

Iar potențial există, nu glumă. România traversează un moment de creștere și are resurse financiare fără precedent, numai că se află și într-o perioadă de tranziție între marile cicluri de finanțare.

„România are un potenţial enorm. Are mai multe resurse financiare ca niciodată şi traversează un moment de creştere. În acelaşi timp, intrăm într-o perioadă de tranziţie între cicluri de finanţare – PNRR se apropie de final, iar următorul cadru trebuie clar definit, poate inclusiv prin parteneriate public-private (o soluție des invocată în mediul de business)”, a punctat Florea. Soluția propusă este simplă la prima vedere, dar implică o schimbare de mentalitate la nivel guvernamental: „Avem însă nevoie de mai multă direcţie şi de mai multă coerenţă. Acel „zigzag” despre care vorbim ar trebui aplatizat. Dacă ar fi să folosim o metaforă simplă, ca în Excel, ar trebui să apăsăm butonul „smooth”. Şi, foarte important, să fim invitaţi la dialog din timp.”

Birocraţia, o frână în calea dezvoltării

Dar ce ar trebui să facă statul, pe bune, pentru a accelera ritmul construcțiilor? V-ați gândit vreodată cât de mult contează viteza de reacție a autorităților?

Răspunsul este direct. „Dacă ar fi să spun ce ar trebui să facă statul şi, în general, societatea pentru a accelera ritmul construcţiilor, răspunsul este simplu: organizare. Avem nevoie de autorizaţii de construcţie obţinute mai rapid. Noi putem proiecta repede, dar avem nevoie de aceeaşi viteză şi la celălalt capăt, în relaţia cu autorităţile”, a subliniat Adrian Florea.

A subestimat statul momentul PNRR?

Directorul Concelex consideră că autoritățile nu au fost cu adevărat pregătite pentru valul de fonduri europene adus de Planul Național de Redresare și Reziliență. Absorbția banilor ar fi trebuit să vină la pachet cu o adaptare a aparatului administrativ, lucru care nu s-a întâmplat în măsura necesară.

„Cred că statul a subestimat momentul PNRR. Absorbţia fondurilor, necesară pentru finanţarea numeroaselor proiecte, ar fi trebuit să fie însoţită de o adaptare a aparatului administrativ. Acesta, chiar dacă a crescut, rămâne întrebarea esenţială: a fost extins acolo unde era cu adevărat nevoie?”, a încheiat Florea.