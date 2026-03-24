Inspectorii Antifraudă au descins la un grup de peste 70 de firme, conectate la televiziunea Realitatea Plus, descoperind datorii la bugetul de stat care depășesc 259 de milioane de lei. Verificările, care sunt încă în desfășurare, vizează un mecanism complex de posibile tranzacții artificiale, menite să prejudicieze bugetul public.

O rețea de 70 de firme în vizor

Ancheta vizează o veritabilă pânză de păianjen economică. Surse judiciare indică faptul că în centrul verificărilor se află societăți care controlează televiziunea Realitatea Plus. E drept că, la prima vedere, multe dintre firme aveau ca obiect de activitate declarat serviciile de pază și protecție. Numai că analiza preliminară a inspectorilor a arătat că activitățile reale erau cu totul altele, concentrându-se pe operațiuni de achiziție și prestare de servicii de promovare și publicitate.

Grupul este format din peste 70 de companii care activează în domenii precum analiza de piață, sondarea opiniei publice și publicitatea. Legăturile dintre ele sunt strânse. Potrivit ANAF, majoritatea acestor societăți au administratori comuni, persoane fizice care sunt rude (până la gradul al treilea), se află în relații de afinitate sau exercită control reciproc prin participarea în structurile de conducere.

Mecanismul tranzacțiilor artificiale

Cum vine asta, mai exact? Autoritățile fiscale au identificat indicii privind un comportament economic menit să păgubească statul, implementat printr-un sistem de tranzacții intragrup. Aceste operațiuni sunt considerate artificiale, fiind aparent lipsite de substanță economică și de o justificare comercială solidă.

profit pe hârtie, zero lei la stat.

O caracteristică generală a firmelor analizate este menținerea unui nivel aparent de profitabilitate, care este însă compensat integral de pierderi, astfel încât obligațiile fiscale către stat nu sunt achitate. Ba chiar, în unele situații, companiile au raportat profit și după deschiderea procedurilor de faliment, fără a vărsa vreun leu la bugetul public.

Controale cu obstacole și plăți indirecte

Iar controalele desfășurate la începutul lunii martie 2026 de către structura antifraudă din București au scos la iveală obligații fiscale restante de peste 8 milioane de lei, aferente impozitelor și taxelor reținute la sursă. Ulterior, aproximativ 6 milioane de lei au fost achitate, dar nu direct, ci prin intermediul unei alte societăți din același grup. V-ați gândit vreodată cum se pot stinge datorii prin intermediul altei firme? Pentru autorități, acest fapt nu face decât să confirme legăturile operaționale dintre entitățile investigate.

În același timp, inspectorii s-au lovit de o lipsă de cooperare. Contribuabilii verificați nu au pus la dispoziția organelor fiscale toate documentele necesare pentru a clarifica situația, inclusiv contracte, evidențe ale tranzacțiilor și acte justificative care să ateste realitatea operațiunilor economice.

Poziția oficială a ANAF

Într-un comunicat oficial, Agenția Națională de Administrare Fiscală a oferit detalii despre amploarea verificărilor. „Control A.N.A.F. Antifraudă la grupul de firme deținute de proprietarii unui post TV. Din datele disponibile s-a constatat că societatea media făcea parte dintr-un grup de peste 70 de societăți comerciale cu activități în domeniul serviciilor de analiză de piață și sondării opiniei publice și publicității”, se arată în document.

Instituția confirmă atât datoriile, cât și suspiciunile. „Datele A.N.A.F. au arătat că societățile din cadrul grupului înregistrează un cuantum al datoriilor la bugetul de stat de peste 259 mil. lei, în cvasitotalitatea lor arierate. Din analiza preliminară efectuată asupra grupului de companii au reieșit indicii relevante privind existența unui comportament susceptibil să prejudicieze bugetul de stat, prin implementarea unui mecanism de tranzacții intragrup. Aceste operațiuni prezintă elemente care sugerează un caracter artificial, fiind aparent lipsite de substanță economică și de o justificare comercială reală, ceea ce ridică suspiciuni cu privire la scopul lor.”

ANAF descrie și comportamentul economic atipic: „Ca practică, societățile din același grup, cu comportamente similare, mențin un nivel aparent de profitabilitate, însă acesta este compensat integral de pierderile înregistrate, astfel încât, în final, deși raportează profit (uneori chiar după deschiderea procedurii de faliment), nu achită obligații fiscale către bugetul de stat.”

Investigația este considerată una dintre cele mai complexe acțiuni derulate de ANAF în ultimul an, atât prin amploarea sumelor, cât și prin diversitatea operațiunilor verificate. Controlul este încă în desfășurare, iar autoritățile au transmis că, în funcție de concluziile finale, vor fi dispuse măsurile legale necesare.