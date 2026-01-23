Pe piața de telefonie mobilă din România, un singur nume domină. Cifrele sunt clare. Unul din doi români care și-au schimbat rețeaua în 2025 a ales DIGI, o mișcare ce a cimentat poziția companiei ca destinația numărul unu pentru portare.

Verdictul vine direct de la ANCOM. E oficial. Raportul publicat de autoritate în ianuarie 2026, citat de Digisport, arată că din totalul de peste 1,45 milioane de numere migrate între rețele în 2025, DIGI a atras o cifră colosală: 782.975. Mai simplu spus: o cotă de piață de 53,85% din tot ce s-a portat.

Ce îi convinge pe români să aleagă DIGI?

De ce aleg românii DIGI? Nu e o coincidență. E o strategie bine pusă la punct, care convinge zeci de mii de abonați să facă pasul în fiecare lună, bazată pe un trio solid: performanță, acoperire extinsă și, piesa de rezistență, o ofertă comercială greu de refuzat.

Concret, utilizatorul primește date mobile și minute nelimitate național, tarife foarte bune în roaming, minute internaționale către SUA, Canada sau UE și condiții avantajoase la telefoane. Surprinzător sau nu, rețeta asta prinde perfect pe piața din România.

Reacția oficială. CEO-ul Serghei Bulgac: „Ne onorează și ne responsabilizează”

Succesul este văzut de conducerea companiei ca o validare a încrederii pe care clienții o arată de aproape două decenii. Serghei Bulgac, CEO al DIGI Communications, a vorbit despre angajamentul față de abonați.

„Le suntem profund recunoscători milioanelor de clienți pentru încrederea acordată, de aproape două decenii, serviciilor noastre de telefonie mobilă. Este dovada unei relații construite în timp, care ne onorează și ne responsabilizează să rămânem atenți la nevoile și așteptările lor. Ne dorim să le răspundem printr-o conectivitate de calitate, la prețuri corecte, și o rețea stabilă pe care să se poată oricând baza. Vom continua să investim în extinderea acoperirii și în tehnologii moderne, astfel încât fiecare român care ne alege să se bucure de o experiență de utilizare tot mai bună”, a declarat oficialul companiei.

Mesajul e direct: investițiile nu se opresc aici.

O rețea în continuă expansiune, dincolo de portare

Cifrele de portare nu stau singure. Sunt sprijinite de o infrastructură solidă și o creștere constantă a bazei de clienți, compania gestionând peste 7,2 milioane de conexiuni mobile în T3 2025 și deținând o cotă de piață de 46,1% pe segmentul abonamentelor pentru persoane fizice, conform datelor ANCOM din iunie 2025. Nu sunt doar statistici reci, ci reflectă o prezență tot mai puternică pe o piață unde DIGI deja conduce detașat la internet de bandă largă, televiziune și telefonie fixă.

Acoperire record și pariul pe tehnologia 5G

Acoperirea este un pilon al ofertei. Punct. DIGI rămâne furnizorul cu cea mai mare acoperire de voce mobilă din țară, ajungând la 98,6% din populația României. O performanță serioasă. Apoi vine pariul pe viitor: tehnologia 5G, deja activă în peste 500 de localități, care aduce utilizatorilor viteze mai mari, fiabilitate crescută și timpi de răspuns mici. Conectivitate fără compromisuri.