Banii intră într-o etapă de transformare accelerată, pe fondul digitalizării și al avansului tehnologic. La conferința Money Motion 2026, desfășurată în martie la Zagreb, peste 3.500 de profesioniști și 700 de companii au dezbătut viitorul sistemului bancar european. Principalele teme au vizat euro digital, inteligența artificială și schimbările majore care se anunță în industria bancară.

Euro digital schimbă regulile jocului

Banii în format digital sunt în centrul unor proiecte europene majore, iar euro digital este, de departe, cea mai avansată inițiativă. Acest instrument este gândit pentru a modifica fundamental modul în care cetățenii și companiile realizează plăți, conceptul presupunând existența a două forme distincte: una pentru populație și alta pentru sistemul bancar.

„Trebuie făcută o distincție. Prima este, în esență, o copie digitală a numerarului, toată lumea este inclusă, iar aceasta reprezintă o digitalizare reală. A doua este crearea unei noi infrastructuri pentru băncile din UE, bazată pe blockchain”, a punctat consilierul Băncii Centrale Europene, Jürgen Schaaf.

Oficialii dau asigurări că protecția datelor va fi menținută la un nivel ridicat, informațiile utilizatorilor urmând să fie vizibile doar băncilor comerciale, nu și instituției centrale. Guvernatorul Băncii Naționale Croate, Boris Vujčić, a explicat că lansarea depinde de adoptarea cadrului legislativ european. „Digitalizarea euro este în prezent un subiect fierbinte în Parlamentul European. Sperăm ca legislația să fie adoptată în această vară, ceea ce ne-ar permite să lansăm la scurt timp după aceea un proiect pilot pentru euro digital. Nu este doar o chestiune tehnologică; este vorba despre asigurarea unui sistem monetar de plăți independent pentru Europa și despre oferirea unui impuls major transformării digitale a întregului continent, atât din punct de vedere politic, cât și funcțional”, a spus Vujčić. E drept că utilizarea nu va fi obligatorie pentru cetățeni, dar va deveni necesară pentru comercianți.

Iar un rol esențial în acest nou ecosistem îl va juca identitatea digitală europeană (considerată infrastructură critică). „Dacă reușim să implementăm acest sistem la nivelul UE, identitatea digitală va deveni infrastructură critică pentru absolut tot, nu doar pentru bănci, ci pentru toate procesele sociale și de business. Totuși, mai este mult de lucru pentru alinierea identităților digitale între toate statele membre. Această armonizare va fi un proces complex și, dacă forțăm viteza, trebuie să fim foarte atenți să nu neglijăm securitatea”, a avertizat Hendrik Bourgeois.

Banii devin software, AI-ul face plățile

Transformarea banilor nu mai este doar o teorie, ci devine vizibilă în modul în care tehnologia redefinește sistemul financiar. Una dintre concluziile conferinței este că banii devin, practic, un tip de software programabil. Cum vine asta, mai exact?

vorbim despre plăți realizate direct de inteligența artificială, fără intervenția utilizatorului. „Pentru început, baza tuturor lucrurilor este încrederea că produsele pe care le cumpărăm prin canale digitale vor ajunge efectiv la noi. Abia atunci când comanzi ceva online și pachetul apare la ușa ta începi să ai încredere în sistem. Acum apar agenții AI, iar va trebui să reconstruim această încredere, de data aceasta, în faptul că rezultatul unei tranzacții realizate de un agent în numele nostru va fi exact cel așteptat”, a explicat Bartosz Ciolkowski.

O schimbare de paradigmă.

Această tendință marchează trecerea către un sistem în care AI nu doar analizează, ci execută tranzacții în locul oamenilor. În acest context, presiunea asupra băncilor crește rapid. Expertul financiar Frank Schwab a avertizat că instituțiile bancare care nu investesc în aplicații mobile performante vor dispărea în următorii ani, pe măsură ce tranzacțiile de tip machine-to-machine vor deveni dominante.

Fraude, riscuri și o ideologie neașteptată

Pe măsură ce banii devin digitali și interconectați, apar și riscuri mult mai complexe, în special în zona fraudelor. Tehnologiile avansate sunt folosite tot mai des în scopuri ilegale, iar securitatea devine o prioritate absolută. „Digitalizarea a facilitat accesul la servicii bancare și gestionarea în timp real a finanțelor. Totuși, creează și oportunități pentru fraude din ce în ce mai sofisticate. Escrocii folosesc tehnologii avansate, inclusiv AI și deepfake-uri. În acest context, informația și educația sunt principalele noastre arme”, a declarat Jana Novina Cukrov.

Dar dincolo de tehnologie, discuțiile au atins și implicații sociale mai largi. V-ați fi gândit că o dezbatere despre bani digitali ajunge la ideologia creșterii economice? Economistul Richard A. Werner a adus o perspectivă critică. „Astăzi, ni se impune ideologia „degrowth”. Aceasta este o minciună. Creșterea economică nu este dușmanul mediului, ci fundamentul prosperității. Dacă renunțăm la creștere, renunțăm la viitorul copiilor noștri. În loc să construim progres pentru toți, asistăm la distrugerea micilor afaceri și a clasei de mijloc, ceea ce este o consecință directă a puterii planificatorilor centrali”, a adăugat acesta.

În tot acest peisaj, un lucru e clar, după cum a spus și Robert Penezić: „Industria financiară trece prin schimbări tectonice. Modul în care economisim și investim astăzi nu va mai fi valabil mâine. Educația financiară este fundamentul unei societăți sănătoase”.

Evenimentul Money Motion 2026 a confirmat rolul său de platformă strategică pentru viitorul industriei financiare, într-un moment în care banii își schimbă complet natura și funcțiile.