Facebook dezvăluie modalitatea prin care face bani cu WhatsApp

De când Facebook a plătit o sumă enormă de 19 miliarde de dolari pentru a cumpăra WhatsApp în 2014, investitorii s-au întrebat cum va încasa achiziția, mai ales după ce compania a renunțat la un plan controversat de a vinde reclame în aplicație.

Compania a oferit în cele din urmă câteva detalii despre modul în care folosește WhatsApp pentru a genera vânzări de anunțuri pe celelalte platforme ale sale, Facebook (FB) și Instagram.

Companiile care folosesc WhatsApp pentru a comunica cu clienții și pentru a efectua tranzacții – un grup considerat cheie pentru viitorul aplicației – au putut din 2017 să cumpere reclame pe Facebook și Instagram care includ un buton care permite utilizatorilor să treacă la WhatsApp și să inițieze o conversație cu afacerea respectivă . CEO-ul Mark Zuckerberg a declarat că acum există 1 milion de companii care folosesc acele reclame „click to WhatsApp”.

De asemenea, lansează o nouă funcție: utilizatorii de afaceri vor putea începe acum să creeze astfel de reclame direct din aplicația WhatsApp Business, ceea ce nu era posibil până acum, ceea ce face procesul de cumpărare a anunțurilor mai ușor.

Zuckerberg a făcut anunțul la apelul de câștiguri al Facebook pentru primul trimestru al anului 2021. Compania a raportat vânzări totale trimestriale de publicitate de 25,4 miliarde de dolari, în creștere cu 46% față de aceeași perioadă a anului precedent. A înregistrat câștiguri pe acțiune de 3,30 dolari, în creștere cu 93% de la an la an, cu venituri de aproape 26,2 miliarde de dolari. Analiștii de pe Wall Street avuseseră proiecte de venituri de 23,7 miliarde de dolari.

Rezultatele puternice vin în pofida numeroaselor probleme cu care s-a confruntat Facebook în acest trimestru, inclusiv consecințele revoltelor din Capitolul din 6 ianuarie și întrebări despre dezinformare, control continuu antitrust și probleme de confidențialitate după ce milioane de informații ale utilizatorilor au fost postate pe un site de hacker.

Noua caracteristică folosește „cataloagele” WhatsApp Business – practic vitrine sau meniuri virtuale în profilul unei companii, unde clienții își pot vizualiza ofertele. Utilizatorii de afaceri vor putea acum să selecteze un articol din catalogul lor și să-l transforme rapid într-un anunț Facebook sau Instagram cu un buton care să direcționeze spectatorii înapoi la profilul lor WhatsApp.

Anterior, proprietarii de afaceri trebuiau să meargă pe Facebook sau Instagram pentru a iniția procesul de cumpărare a anunțurilor.

„Pentru o mulțime de oameni, comerțul online se referă mai puțin la site-uri web și magazine și mai mult la mesagerie”, a spus Zuckerberg. „Următorul pas este de a facilita adoptarea tuturor acestor servicii de către companii și de a le oferi instrumentele care pot gestiona mesajele și relațiile cu clienții.”

Noua caracteristică este un semn că Facebook își dublează planul de a nu permite reclame direct pe WhatsApp. În schimb, potențialul veniturilor viitoare ale aplicației va proveni probabil din oferte, cum ar fi plățile și comerțul electronic.

„Vreau să fiu clar – avem un drum lung de parcurs pentru a construi o platformă de comerț cu funcții complete în toate serviciile noastre, iar aceasta este o călătorie de mai mulți ani, dar sunt foarte angajat să ajung acolo”, a spus Zuckerberg.

Pe măsură ce dezvoltă aceste noi modele de afaceri, compania folosește WhatsApp pentru a-și consolida activitatea principală de publicitate.

Totuși, nu este clar cât de mult are un impact. Compania nu a dezvăluit vânzările din anunțurile click-to-WhatsApp, iar cele 1 milion de companii care le folosesc reprezintă o fracțiune din totalul de 50 de milioane de utilizatori ai companiei WhatsApp. (În toate serviciile Facebook, peste 200 de milioane de companii își folosesc instrumentele de afaceri).

„Pe termen mai lung, există potențialul lor de a monetiza platforma WhatsApp, dar va dura ceva până când va deveni un factor mai semnificativ [de venituri], dar rămâne o platformă atractivă”, a declarat Daniel Flax, analist senior de cercetare Neuberger Berman înainte de raportul de câștiguri și de anunț.

Primele trei luni ale anului 2021 au fost bune pentru afacerea publicitară Facebook – cu mulți oameni încă blocați acasă, publicitatea mobilă a fost o cale populară pentru a ajunge la consumatori.

Creșterea vânzărilor de anunțuri Facebook a fost determinată de o creștere cu 30% de la an la an a prețului mediu pe anunț și de o creștere cu 12% a numărului de anunțuri difuzate, a declarat directorul financiar David Wehner în comunicat.

„Ne așteptăm ca creșterea veniturilor din publicitate să continue să fie determinată în principal de preț în restul anului 2021”, a spus Wehner.

Compania a raportat, de asemenea, o medie de aproape 3,5 miliarde de persoane care utilizează familia sa de aplicații, inclusiv Facebook, Instagram și WhatsApp, lunar de la 31 martie, o creștere de 15% față de aceeași perioadă a anului precedent.

În trimestrul actual, Facebook ar putea începe să facă față vânturilor din față din noua politică de confidențialitate a aplicației Apple, ca parte a actualizării iOS 14.5.

„Impactul asupra propriei afaceri va fi ușor de gestionat”, a spus Wehner despre actualizare. „Ne așteptăm în continuare că va fi un impediment pentru restul anului, dar facem progrese bune … în soluțiile noastre proprii pentru a ajuta agenții de publicitate să navigheze în aceste schimbări, iar asta include ajutarea agenților de publicitate să lucreze și cu API-ul Apple ca abordare proprie a utilizării datelor agregate pentru direcționare și măsurare. „