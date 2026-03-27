Guvernul a pus în transparență decizională un proiect de Ordonanță de Urgență ce vizează sprijinirea agricultorilor, puternic afectați de scumpirea combustibilului. fermierii ar putea beneficia de o cantitate de 78 de litri de motorină pentru fiecare hectar de teren lucrat, combustibil care ar fi achiziționat fără TVA și accize. Măsura excepțională este gândită pentru a preveni abandonul activităților agricole.

Avertismentul Ministerului Agriculturii

Motivația din spatele acestui proiect este una cât se poate de serioasă, autoritățile avertizând asupra unui risc major pe termen mediu. „În anul 2026, securitatea alimentară a României poate fi vizibil periclitată”, explică Ministerul Agriculturii în nota de fundamentare a proiectului.

Practic, se dorește asigurarea continuității în agricultură și, implicit, a securității alimentare a țării.

Cum funcționează schema de ajutor

Spre deosebire de schemele clasice, unde statul rambursa ulterior o parte din bani, acum lucrurile stau puțin diferit. Noul proiect ar permite producătorilor agricoli să cumpere motorina direct la un preț redus, din care au fost eliminate acciza și TVA-ul. E drept că sprijinul este limitat la o cantitate de 78 de litri pe hectar și se aplică pentru lucrările mecanizate efectuate până la data de 31 decembrie 2026.

Dar cum se obține, concret, acest ajutor? Fermierii trebuie să fie înregistrați la APIA (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură), cu cereri de plată pe suprafață depuse pentru „Campania 2025”. Iar cererile pentru motorină trebuie depuse în maximum 20 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței.

După verificări, APIA va elibera beneficiarilor adeverințe pentru cantitățile de motorină aprobate. Cu acest document în original, fermierii se vor prezenta la depozitele sau stațiile de distribuție ale furnizorilor pentru a ridica combustibilul la prețul subvenționat.

Reguli stricte și amenzi usturătoare

V-ați gândit ce se întâmplă dacă unii vor încerca să profite? Ei bine, autoritățile au prevăzut și acest scenariu. Proiectul de OUG interzice în mod explicit revânzarea motorinei sau utilizarea acesteia în alte scopuri decât cele agricole.

Neregulile pot atrage sancțiuni deloc de neglijat. Persoanele fizice riscă amenzi de până la 30.000 de lei, în timp ce pentru persoanele juridice amenda poate urca până la 50.000 de lei. Numai că, dincolo de amendă, cei prinși că încalcă legea vor fi obligați și la plata retroactivă a accizei și a TVA-ului de care au fost scutiți inițial.