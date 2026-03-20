Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) cere Guvernului o măsură fiscală directă și urgentă: eliminarea la sursă a accizei pentru motorina folosită în agricultură. Într-o scrisoare oficială trimisă Guvernului, Ministerului Energiei și Ministerului Agriculturii, organizația arată că prețul carburantului, care depășește 9,60 lei pe litru, a devenit un factor critic pentru fermieri, în condițiile unui consum național anual estimat la peste 650 de milioane de litri.

O povară de 2,80 lei pe fiecare litru

Agricultura românească este sub o presiune economică tot mai mare, prinsă între costuri de producție în creștere și piețe volatile. Iar prețul motorinei nu mai poate fi absorbit de fermieri fără consecințe directe asupra producției. LAPAR subliniază că nu cere un tratament preferențial, ci o corectare a unei probleme fiscale care afectează întregul sector.

„Necesitatea eliminării accizei la motorina utilizată în agricultură – măsură fiscală directă, echitabilă şi compatibilă cu angajamentele europene. Agricultura românească traversează o perioadă de presiune economică accentuată, determinată de creşterea simultană a costurilor de producţie şi de volatilitatea pieţelor. În acest context, preţul motorinei a devenit un factor critic pentru funcţionarea exploataţiilor agricole. În prezent, fermierii români achită motorina la preţuri care depăşesc 9,60 lei/litru, în condiţiile unui consum anual estimat la peste 650 de milioane de litri la nivel naţional. Pentru un sector cu marje reduse şi dependenţă structurală de inputuri energetice, acest nivel de cost nu mai poate fi absorbit fără consecinţe directe asupra producţiei şi competitivităţii. LAPAR nu solicită tratamente preferenţiale ci formulează această solicitare în numele fermierilor români, ca răspuns la o disfuncţionalitate fiscală care afectează direct funcţionarea agriculturii. Solicităm aplicarea unor măsuri fiscale pe care alte state membre ale Uniunii Europene le-au activat deja în faţa aceleiaşi crize, pentru a-şi proteja fermierii şi consumatorii”, se arată în documentul oficial.

Soluția susținută și de ministrul Agriculturii

Cum vine asta, mai exact? Schema actuală îi obligă pe agricultori să plătească în avans o sumă considerabilă, pe care o recuperează abia după luni de zile. Vorbim de birocrație și de bani blocați.

„Schema în vigoare obligă fermierii să avanseze aproximativ 2,80 lei pentru fiecare litru de motorină, sumă care include nu doar acciza propriu-zisă, ci şi TVA aferentă acesteia, urmând ca recuperarea să se realizeze după luni de zile, prin proceduri administrative complexe. Într-un context în care costurile cu îngrăşămintele, inputurile şi finanţarea au crescut vizibil faţă de finalul anului 2025, această povară financiară suplimentară devine nesustenabilă pentru majoritatea exploataţiilor agricole. Eliminarea accizei la sursă reduce imediat presiunea asupra fluxului de numerar al fermelor; simplifică radical administrarea schemei; nu reprezintă un cost bugetar nou, ci o schimbare de mecanism pentru o taxă care oricum este returnată ulterior”, notează LAPAR.

Dar ideea nu e nouă. Organizația amintește că soluția a primit deja susținere la nivel înalt. „Menţionăm că această soluţie a fost susţinută public atât de Ministrul Agriculturii, domnul Florin Barbu, sub forma aplicării unei accize zero direct la pompă pentru motorina utilizată în agricultură, cât şi în cadrul poziţiilor exprimate de Ministerul Energiei şi de prim-ministru, în contextul măsurilor analizate pentru temperarea efectelor scumpirii carburanţilor”.

Modelul Austria și controlul prețurilor

Dincolo de acciză, fermierii cred că statul ar trebui să se uite mai atent la întregul lanț de formare a prețului la pompă. V-ați gândit vreodată de ce alte state intervin, iar la noi se spune că „piața e liberă”? LAPAR oferă exemplul Austriei, care a acționat pentru a tempera marjele comerciale.

„În paralel cu componenta fiscală, considerăm legitim ca statul să evalueze modul de formare a preţului final al carburanţilor pe lanţul de distribuţie. State-membre, precum Austria, au decis, în contextul aceleiaşi crize, să intervină temporar prin reducerea taxării şi prin măsuri de temperare a marjelor comerciale, asumând explicit caracterul excepţional al situaţiei. Intervenţia publică nu a fost prezentată ca o distorsionare a pieţei, ci ca o măsură de protecţie a economiei reale. România are aceleaşi instrumente juridice. În situaţii excepţionale, protejarea consumatorului – inclusiv a fermierului, în calitate de consumator strategic de motorină – reprezintă o responsabilitate a statului, nu o abatere de la principiile economiei de piaţă”, sunt de părere reprezentanții Ligii.

Avertisment privind biocombustibilii

În spațiul public a apărut și ideea eliminării componentei de biocombustibil din motorină pentru a reduce prețul. Numai că, spun cei de la LAPAR, nu-i chiar așa simplu. O astfel de decizie ar putea pune România într-o poziție dificilă față de Comisia Europeană.

„În dezbaterea publică au apărut propuneri privind eliminarea componentei de biocombustibil din motorină ca soluţie rapidă pentru reducerea preţului. Considerăm necesar să subliniem că o astfel de abordare ridică probleme serioase de conformitate cu legislaţia europeană. România are obligaţia de a respecta mandatul de amestec al biocombustibililor, asumat prin Directiva RED III şi transpus în legislaţia naţională. Orice eventuală derogare temporară trebuie notificată şi justificată formal în faţa Comisiei Europene. O decizie unilaterală, nefundamentată juridic, ar afecta credibilitatea României ca stat membru şi poziţia sa în negocierile viitoare privind politicile energetice şi climatice. Această poziţie nu este legată de interesele economice ale unui sector anume, ci de respectarea regulilor comune şi a angajamentelor asumate de statul român”, se menționează în scrisoarea oficială.

LAPAR solicită Guvernului adoptarea urgentă a unui act normativ care să elimine acciza la sursă, fără alte complicații birocratice. În viziunea lor, „eliminarea accizei la motorina utilizată în agricultură, aplicată direct la sursă, reprezintă cea mai rapidă, eficientă şi responsabilă măsură pe care Guvernul o poate adopta pentru a sprijini agricultura românească într-un moment critic.”