Din 19 decembrie 2026, carnea proaspătă de porc păstrată la rece va putea fi vândută cel mult opt zile de la sacrificare, potrivit unui ordin al autorităților. Asociațiile comercianților ANCMMR și AMRCR avertizează că noua limită ar putea îngreuna aprovizionarea magazinelor înainte de Crăciun și Anul Nou.

Pentru cumpărători, avertismentul privește carnea pe care ar putea să o găsească la raft, nu o lipsă deja constatată. Asociațiile nu au indicat câte tone ar putea lipsi și nici magazine unde aprovizionarea ar fi fost deja afectată.

Ce carne intră în limita de opt zile

Ordinul comun nr. 316/1.023/711/2026, emis de Ministerul Agriculturii, Autoritatea Sanitară Veterinară și Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor, a fost publicat în Monitorul Oficial pe 19 noiembrie. Regula intră în vigoare după 30 de zile, pe 19 decembrie. Ea se aplică firmelor care sacrifică, tranșează, prelucrează, depozitează, transportă și vând carne de porc, indiferent dacă aceasta provine din România, din alte țări ale Uniunii Europene sau din afara ei.

Limita de opt zile este pentru carnea proaspătă fără tratament de conservare, păstrată la rece. Zilele se numără de la data sacrificării înscrisă în certificatul sanitar-veterinar, nu de la sosirea cărnii în magazin. Ordinul include și carnea folosită în preparate crude păstrate la rece; limita nu înseamnă că toate produsele din carne de porc expiră după opt zile.

Tăierea cărnii în bucăți și ambalarea ei nu pornesc un nou termen de valabilitate. Nici carnea care a fost congelată nu poate fi dezghețată și pusă din nou la vânzare drept carne păstrată doar la rece, chiar dacă este apoi tranșată sau reambalată. Pe eticheta cărnii proaspete trebuie să apară, între altele, țara de origine, data sacrificării și termenul până la care poate fi consumată.

Ce se schimbă față de regula veche

Până pe 19 decembrie, regula pentru carnea refrigerată lasă producătorul să stabilească data-limită de consum, care se trece pe etichetă. Noul ordin fixează un plafon de opt zile de la sacrificare pentru carnea proaspătă vizată, indiferent cât timp petrece aceasta pe drum sau în depozit înainte de a ajunge în magazin.

Ordinul nu prevede o regulă separată pentru stocurile aflate deja în depozite ori pentru contractele în derulare. Din 19 decembrie, firmele din lanț trebuie să aplice noile cerințe; asociațiile comercianților au cerut autorităților să discute cu producătorii și procesatorii cum vor fi puse în practică.

De ce avertizează comercianții înainte de sărbători

ANCMMR și AMRCR spun că cele opt zile trebuie să acopere tranșarea, pregătirea cărnii pentru vânzare, transportul și timpul petrecut la raft. În perioada în care cererea crește pentru mesele de sărbători, ele văd un risc de întârzieri sau goluri în aprovizionare. Acesta este un avertisment despre ce s-ar putea întâmpla după intrarea în vigoare a ordinului, nu o constatare că magazinele au rămas fără carne.

Eugen Capră, directorul platformei Industria Cărnii, a criticat folosirea aceleiași limite pentru carnea ambalată prin metode diferite. El a cerut ca durata de păstrare permisă de ambalarea în vid sau în atmosferă modificată să fie evaluată prin studii.

Ordinul nu stabilește prețuri, iar avertismentul comercianților nu arată o scumpire deja produsă. Până pe 26 noiembrie, Ministerul Agriculturii, Autoritatea Sanitară Veterinară și Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor nu răspunseseră public avertismentului privind aprovizionarea. Asociațiile au solicitat consultări înainte ca regula să înceapă să se aplice pe 19 decembrie.