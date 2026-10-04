Paramount Skydance și Warner Bros. Discovery estimează că vor încheia pe 6 octombrie 2026 fuziunea evaluată la aproximativ 110 miliarde de dolari. Cele două companii au anunțat termenul miercuri, 30 septembrie, după aprobarea în instanță a acordului care permite continuarea procedurii de finalizare.

Compania reunită se va numi Skydance, a anunțat vineri, 2 octombrie, David Ellison, directorul general al Paramount Skydance, potrivit Descopera.ro.

Obstacolul juridic a venit din partea unui grup de 12 state americane, care au contestat fuziunea invocând preocupări legate de concurență. Un judecător federal a aprobat miercuri acordul dintre Paramount și statele respective, permițând astfel continuarea tranzacției.

Paramount și Warner Bros. își păstrează identitățile

Ellison a explicat alegerea numelui prin intenția de a menține separat cele două branduri: „Am vrut să păstrăm ceea ce a făcut ca fiecare dintre aceste studiouri să fie emblematic”, a spus el.

Despre relația dintre noua companie și studiourile reunite, șeful Paramount Skydance a precizat: „Nu ne-am dorit niciodată ca o nouă identitate corporativă să diminueze, modifice sau eclipseze vreuna dintre ele. În schimb, am vrut un nume care să ofere companiei reunite o identitate proprie, permițând în același timp Paramount și Warner Bros., precum și tuturor brandurilor noastre extraordinare, să rămână în centrul atenției”.

În descrierea celor două studiouri, Ellison a subliniat că acestea au: „identități distincte, moșteniri extraordinare și branduri care au rămas în preferințele publicului de-a lungul generațiilor”.

„Ceea ce odinioară reprezenta apogeul este acum doar începutul. Paramount și Warner Bros. au modelat cultura de mai bine de un secol. Prin reunirea lor, nu rescriem istoria, ci le oferim acestor studiouri emblematice un motor mai puternic”, a transmis David Ellison, directorul general al Paramount Skydance, într-o postare pe platforma X.

El a prezentat creativitatea drept prioritate pentru Skydance și a afirmat că noua companie intenționează să investească în povești îndrăznețe și producții de calitate.

„Avem obiective ambițioase pentru Skydance și intenționăm să le urmărim cu pasiune, imaginație și disponibilitatea de a ne asuma riscuri calculate”, a adăugat directorul general.

Ynon Kreiz va prelua operațiunile zilnice și integrarea

Conducerea companiei rezultate din fuziune va fi împărțită între Ellison și Ynon Kreiz, actualul director general al Mattel. La încheierea tranzacției, primul își va păstra funcțiile de președinte și director general.

Kreiz va deveni codirector general, cu responsabilități concentrate asupra operațiunilor zilnice și integrării celor două companii.