Grupul Tisa investește 6 milioane de euro într-un hotel de patru stele în Băile Olănești

Grupul Tisa, deținut de familia Rebenciuc din Vâlcea, finalizează anul acesta construcția unui nou hotel de patru stele în stațiunea balneară Băile Olănești. Investiția se ridică la circa 6 milioane de euro. Noua unitate, cu o capacitate de 71 de camere, țintește un segment de clienți cu dare de mână.

Un nou hotel pentru segmentul premium

Noul hotel, denumit Grand Hotel Tisa, a fost gândit pentru a completa portofoliul existent al grupului, care mai deține alte trei unități de cazare în zonă. Ioana Gogu, directorul general al grupului Tisa, explică strategia din spatele acestei mișcări: „Grand Hotel Tisa completează portofoliul grupului hotelier Tisa prin adresarea segmentului premium, vizând un public care caută servicii de înaltă calitate şi este dispus să plătească pentru experienţe de lux. Finisajele şi facilităţile vor susţine poziţionarea în zona turismului de lux”.

Mai mult, decizia vine și ca un răspuns la cererea existentă. „hotelul vine ca răspuns direct la cererea oaspeţilor Tisa Aqua Park, care şi-au dorit o unitate de cazare premium conectată la zona de spa din cadrul Tisa Aqua Park. Aceasta este deja evaluată constant la nivel de 4-5 stele, iar noul hotel va permite extinderea experienţei prin sejururi mai lungi, ce includ ritualuri de saună şi tratamente corporale premium”, a adăugat Ioana Gogu.

Peste 40.000 de vizitatori la aquapark

Performanța aquapark-ului este, de altfel, un indicator clar al potențialului din stațiune. Anul trecut, Tisa Aqua Park a înregistrat peste 40.000 de vizitatori unici. Iar asta după o creștere de 10% față de anul precedent, un semnal că apetitul pentru turismul balnear și de agrement este în plină ascensiune.

Planuri de extindere la nivel național

Numai că planurile familiei Rebenciuc nu se opresc la Vâlcea.

Obiectivul pe termen lung este mult mai ambițios. V-ați gândit vreodată cum ar arăta un lanț hotelier românesc specializat exclusiv pe turism balnear? Ei bine, se pare că acesta este planul. Ioana Gogu a confirmat că ținta este transformarea într-un brand recunoscut la nivel național: „Obiectivul nostru pe termen lung este să devenim un lanţ hotelier balnear la nivel naţional”.

Pana la urma, care e următorul pas concret? Toate privirile se îndreaptă spre o altă stațiune cu tradiție. „Pentru următoarea investiţie, avem în vedere staţiunea Băile Govora, o destinaţie cu potenţial ridicat în turismul balnear, dar încă insuficient valorificată”, a precizat directorul general al grupului Tisa.