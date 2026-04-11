Datele provizorii de la Institutul Național de Statistică pentru anul 2025 conturează o hartă economică a României ruptă în două. Pe de o parte, un coridor industrial dominat de industria auto, care se suprapune aproape perfect peste rețeaua de autostrăzi, iar pe de alta, o jumătate estică a țării care se bazează pe agricultură, textile și chimie.

Coridorul auto de pe A1

Practic, vorbim despre un culoar de putere economică ce începe la Timișoara și se termină la Pitești. Nu este deloc o coincidență. Acest coridor se aliniază traseului autostrăzii A1, care a atras în ultimele decenii cei mai mulți furnizori din sectorul auto.

Cifrele sunt grăitoare. Județul Timiș, de pildă, are patru din cei cinci exportatori de top din industria auto, o concentrare care arată clar unde s-au dus investițiile străine.

Estul, o altă poveste economică

Iar în cealaltă jumătate a țării, lucrurile stau complet diferit. Nu mai puțin de 22 de județe din 43 nu au nicio firmă din sectorul auto în top 5 exportatori. Cum vine asta? Ei bine, Moldova, Dobrogea și sudul Munteniei trăiesc, în mare parte, din exporturi de cereale, textile, nave și produse chimice, fiind mult mai puțin conectate la lanțurile de producție europene.

E drept că există și excepții care confirmă regula. Iașiul și Neamțul au fiecare câte un singur exportator auto important, ambii poziționați strategic pe traseul viitoarelor autostrăzi A7 și A8.

Presiune pe giganții auto

Dependența de industria auto vine însă cu riscuri.

Producția europeană de autoturisme a scăzut cu 2% în ianuarie 2026, iar prognoza PwC Autofacts indică un declin suplimentar de 2% pentru întregul an. V-ați gândit ce înseamnă asta pentru noi? O presiune directă pe județele românești ale căror economii sunt strâns legate de acest sector, de la Timiș la Argeș.

Un moment pentru următorul salt

În acest context, nevoia de strategie și predictibilitate devine critică pentru a asigura dezvoltarea viitoare. Dan Lăzărescu, directorul general al Robert Bosch S.R.L. (și reprezentantul Grupului Bosch în România), a subliniat recent, în cadrul unui eveniment de business, importanța momentului actual pentru economie.

„Avem nevoie de predictibilitate, avem foarte multe lucruri în România care ne pot da încredere şi acum avem un moment. Acum este momentul în care creăm următoarele premisele pentru următorul salt, ne trebuie ambiţie, ne trebuie un plan. Discutam despre strategie, plan, lucruri pe care noi le avem în România. Ne mai trebuie şi o cultură, trebuie să ne uităm şi la aspectele culturale şi să vedem dacă avem o cultură a parteneriatelor“, a explicat Lăzărescu.

Numai că dincolo de planuri, harta actuală arată o realitate simplă: infrastructura atrage investiții. Faptul că primii investitori auto din Moldova se așază deja pe traseul viitoarelor autostrăzi confirmă că dezvoltarea economică a României va urma, și în anii următori, tot traseul utilajelor de pe șantierele rutiere.